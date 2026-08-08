El club rosarino, presidido por Matías Messi e integrado por varios familiares del futbolista, hizo el anuncio en redes sociales

Leones FC, el club de la familia Messi, suspendió toda su actividad deportiva tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel y Matías Messi, presidente de la institución. La medida alcanza a todas las categorías y disciplinas que participan en la Asociación Rosarina de Fútbol y también al partido que el primer equipo debía disputar el próximo lunes ante Muñiz, por la 23ª fecha de la Primera C de AFA.

"Leones FC informa que ante el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro presidente Matías, suspende su participación deportiva de este fin de semana en todas las divisiones de la Asociación Rosarina de Fútbol, como también el encuentro del próximo lunes ante Muñiz por la 23ª fecha del torneo de Primera C de AFA", informó la institución.

La Asociación Rosarina de Fútbol también confirmó la suspensión de los encuentros previstos para este sábado y domingo y expresó sus condolencias a la familia Messi y a la comunidad del club.

"Desde la Asociación Rosarina de Fútbol acompañamos a la familia y a toda la comunidad del Club Leones en este difícil momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias", señaló la entidad.

Leones FC tiene una relación directa con la familia Messi: Matías Horacio Messi, hermano mayor de Lionel, es el presidente del club, mientras que María Sol Messi, hermana menor del capitán de la Selección argentina, integra la conducción como vocal suplente. Tomás Matías, sobrino de Lionel, ocupa el cargo de revisor de cuentas suplente.

La institución fue fundada en Rosario en 2015 y durante este año comenzó a competir en los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con participación en la Primera C.

La última aparición pública de Jorge Messi fue en un partido de Leones FC

El vínculo de Jorge Messi con Leones FC también quedó registrado en su última aparición pública. El 28 de marzo estuvo en el estadio Gabino Sosa para acompañar al equipo familiar en el partido frente a Central Córdoba de Rosario.

Aquella jornada, Leones FC consiguió un triunfo por 1-0 ante Central Córdoba por la Primera C. El encuentro representó además el primer enfrentamiento entre ambos equipos rosarinos en torneos de AFA después del ingreso de Leones a la estructura del fútbol argentino.

Jorge Messi estuvo en la tribuna destinada a los simpatizantes y familiares del conjunto visitante. También se encontraba allí Ignacio Boero, presidente de Newell's.

Poco habitual frente a las cámaras y los micrófonos, Jorge Messi habló ese día con el diario La Capital de Rosario y se refirió al significado que tenía para la institución disputar ese encuentro.

"Imaginate, Central Córdoba en el Gabino Sosa, es el equipo de la zona sur de Rosario. Visitarlo significa todo. Leones intenta posicionarse y esperemos que le vaya bien. Es un logro esto", expresó.

La jornada del 28 de marzo terminó siendo la última aparición pública de Jorge Messi.

Murió Jorge Messi a los 68 años

Jorge Messi murió durante la madrugada de este sábado a los 68 años. El padre de Lionel se encontraba atravesando desde hacía tiempo un cuadro de salud que requería tratamiento médico y permanecía internado en un sanatorio de Rosario.

La noticia se conoció después de que, en junio, circularan versiones sobre un supuesto fallecimiento. En aquella oportunidad, la familia Messi desmintió la información y confirmó que Jorge recibía tratamiento médico.

Jorge Messi estaba casado con Celia Cuccittini y además de Lionel era padre de Rodrigo, Matías y María Sol.

Durante buena parte de la carrera de Lionel Messi tuvo un papel central en la administración y representación de los asuntos profesionales del futbolista y acompañó su trayectoria desde sus primeros años.

El acompañamiento durante la carrera de Lionel Messi

Jorge Messi acompañó a Lionel durante distintas etapas de su carrera y estuvo presente en los primeros cinco Mundiales disputados por el futbolista.

La Copa del Mundo de 2026 fue la primera en la que no pudo acompañar personalmente a su hijo debido a su estado de salud.

La última vez que Jorge y Lionel Messi fueron vistos públicamente juntos había sido el 8 de noviembre de 2025, durante un partido entre Inter Miami y Nashville por los playoffs de la MLS.

Los padres del futbolista, Jorge y Celia, siguieron aquel encuentro desde uno de los palcos del estadio de Inter Miami. Lionel marcó dos goles en el triunfo de su equipo por 4-0.

Después del partido, Messi lanzó su camiseta hacia el palco en el que estaban sus padres. Celia recibió la prenda y luego se produjo un momento de afecto entre los integrantes de la familia.

La salud de Jorge Messi durante el Mundial

El estado de salud de Jorge Messi volvió a generar preocupación durante la Copa del Mundo de 2026.

El 18 de junio, después del partido que la Selección argentina disputó ante Argelia, comenzaron a circular versiones sobre una presunta complicación en su estado. La familia Messi desmintió entonces los rumores sobre su muerte y señaló que Jorge continuaba bajo tratamiento.

Desde entonces, su estado de salud limitó sus apariciones públicas. Su última presencia había sido precisamente en aquel partido de Leones FC frente a Central Córdoba, en marzo.