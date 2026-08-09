Gobierno provincial suspende clases de este lunes 10 en varias localidades por mal clima

Debido al complicado pronóstico, que anuncia nevadas y temperaturas bajo cero, la Dirección escolar de Mendoza anunció la suspensión en distintas zonas

El inicio de la semana escolar se verá alterado en varios puntos de la provincia de Mendoza debido a las severas condiciones meteorológicas que afectan a la región cuyana. Ante los informes oficiales que prevén un marcado descenso de la temperatura, temporales de nieve, lluvias copiosas y ráfagas de viento, la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la suspensión de las clases presenciales durante el turno mañana de este lunes 10 de agosto. La medida fue tomada en forma preventiva por el organismo educativo tras evaluar los dictámenes técnicos emitidos por la Dirección de Defensa Civil.

El fenómeno climático golpea con mayor intensidad al centro, sur y cordillera mendocina, generando ademas la intransitabilidad en las rutas de acceso a diversos establecimientos educativos rurales y de montaña. Por este motivo, el cese de las actividades presenciales abarca a las escuelas de todos los niveles y modalidades en los siguientes departamentos:

Malargüe

San Rafael

San Carlos

Tunuyán

Tupungato

La suspensión también se extiende a localidades precordilleranas de otros departamentos, como Potrerillos y Cacheuta (en Luján de Cuyo), además de Uspallata y la zona de Alta Montaña (en Las Heras).

Mendoza suspende las clases de la mañana este lunes 10 de agosto en distintas localidades

Desde la cartera educativa provincial aclararon que la suspensión de la presencialidad no implica la interrupción del ciclo lectivo. Los alumnos y docentes de las zonas alcanzadas deberán garantizar el desarrollo de la jornada escolar de manera virtual a través de la plataforma oficial Escuela Digital Mendoza. En tanto, en el Gran Mendoza y en el resto de los departamentos del territorio provincial donde las condiciones del tiempo no representan un riesgo de transitabilidad, el servicio educativo se dictará con absoluta normalidad.

Alerta amarilla en Mendoza por nevadas este lunes 10 de agosto

Buena parte del territorio mendocino se encuentra bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional por la caída de nieve que se espera durante las primeras horas del lunes. "El área será afectada por nevadas persistentes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 25 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual", asegura en su web el SMN.

Y deja las siguientes recomendaciones a la población: