La magnitud del desastre provocó la suspensión de vuelos, alerta en zonas fronterizas y el despliegue de equipos de rescate en el Pacífico

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el oeste de Colombia y provocó daños en distintas localidades, personas heridas y al menos 25 víctimas fatales, según el balance difundido durante la jornada. El movimiento tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y fue percibido en una amplia zona del país, además de Ecuador y Panamá.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo se registró a las 7:34 de la mañana. La profundidad fue estimada inicialmente en alrededor de 82 kilómetros, aunque distintos organismos difundieron posteriormente valores cercanos a los 90 kilómetros.

La magnitud también fue ajustada durante las primeras horas. Los primeros reportes ubicaron el movimiento en valores inferiores, pero las mediciones posteriores coincidieron en una magnitud de 7,4.

El terremoto provocó daños estructurales en distintas ciudades, evacuaciones preventivas, interrupciones en servicios y la suspensión temporal de operaciones en seis aeropuertos del oeste colombiano.

Daños y víctimas en Chocó

El departamento de Chocó, donde se ubicó el epicentro, fue una de las zonas más afectadas por el terremoto. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi informó que en Quibdó, capital departamental, se registraron personas heridas y graves daños en edificios.

Las autoridades locales desplegaron equipos de emergencia para revisar las estructuras afectadas y determinar el alcance de los daños. También se mantuvo el monitoreo ante la posibilidad de nuevas réplicas.

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas", señaló la gobernadora después del movimiento.

Aunque el epicentro estuvo localizado en San José del Palmar, los efectos del terremoto se extendieron a otras localidades del departamento y de la región occidental del país.

Cali, Pereira y Manizales también registraron daños

El terremoto se sintió con fuerza en varias ciudades del oeste y centro de Colombia.

En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó sobre afectaciones en diferentes estructuras y señaló que los organismos de emergencia comenzaron a revisar edificios y sectores de la ciudad. También se utilizaron drones para inspeccionar algunas zonas.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, se reportaron heridos y daños estructurales. El aeropuerto internacional Matecaña sufrió afectaciones, entre ellas el desprendimiento de parte del techo en una zona de circulación de pasajeros.

La ciudad también registró daños en otras construcciones y derrumbes parciales, mientras los equipos de emergencia avanzaban con las inspecciones.

Manizales también fue alcanzada por el movimiento. Allí se registraron daños en edificaciones y desprendimientos en fachadas. Entre las estructuras afectadas se mencionó una de las torres de la catedral.

En distintas localidades del Eje Cafetero también se reportaron viviendas y construcciones afectadas.

Evacuaciones en Bogotá y otras ciudades

El terremoto fue percibido en Bogotá, donde varias personas evacuaron edificios y salieron a las calles después de sentir el movimiento.

Las autoridades de la capital iniciaron inspecciones para determinar si existían daños estructurales. El alcalde Carlos Fernando Galán informó inicialmente que no se habían registrado afectaciones estructurales de gravedad y que los reportes correspondían principalmente a algunas grietas.

También hubo evacuaciones preventivas en edificios de otras ciudades, entre ellas Medellín, Popayán y Armenia.

En Medellín, el movimiento provocó además la interrupción preventiva del servicio del sistema de transporte. Personal técnico comenzó a revisar estaciones y viaductos para determinar si existían daños antes de avanzar con la normalización de las operaciones.

La intensidad del terremoto hizo que el movimiento fuera percibido en una extensa región del territorio colombiano.

Seis aeropuertos suspendieron sus operaciones

El terremoto también afectó la infraestructura aeroportuaria.

La Aeronáutica Civil de Colombia informó que seis aeropuertos del oeste del país suspendieron temporalmente sus operaciones para realizar inspecciones de seguridad, una medida adoptada mientras los equipos técnicos evaluaban posibles daños en las instalaciones.

Las terminales afectadas fueron las de:

Pereira

Manizales

Quibdó

Armenia

Cartago

Buenaventura

La interrupción de las operaciones formó parte de las medidas preventivas adoptadas luego del terremoto, mientras continuaban los relevamientos sobre edificios, rutas y otras infraestructuras.

El terremoto también se sintió en Ecuador y Panamá

El movimiento sísmico no quedó limitado al territorio colombiano. Las ondas generadas por el terremoto fueron percibidas también en Ecuador y Panamá.

En Ecuador, el sismo fue registrado en distintas provincias, entre ellas Pichincha e Imbabura, y se sintió en la ciudad de Quito, especialmente en edificios de mayor altura.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ecuatoriana informó que el movimiento también fue percibido, con menor intensidad, en otras zonas del país:

Los Ríos

Santo Domingo de los Tsáchilas

Esmeraldas

Guayas

En Panamá, el terremoto fue registrado principalmente en sectores del este del país, como Darién y Guna Yala, en una zona próxima a la frontera con Colombia.

En algunos edificios se realizaron evacuaciones preventivas. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá indicó que las vibraciones fueron percibidas durante varias decenas de segundos en algunos sectores.

La propagación del movimiento a países vecinos se explica por la energía liberada por un sismo de esta magnitud. Las ondas sísmicas pueden recorrer grandes distancias desde el epicentro y ser percibidas en regiones ubicadas a cientos de kilómetros.

El Gobierno activó un operativo de emergencia

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció que asumiría la coordinación de la respuesta ante la emergencia en las zonas afectadas.

El mandatario informó que ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado para coordinar las tareas de asistencia, evaluar los daños y atender a las personas afectadas.

También solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un informe detallado sobre la situación y las necesidades más urgentes.

Además, anunció su traslado al Eje Cafetero para supervisar personalmente la respuesta oficial en Pereira y otras localidades afectadas.

Mientras tanto, los organismos de emergencia continuaron con las tareas de búsqueda, asistencia y evaluación de estructuras.

Un sismo entre los más fuertes de la última década

El director del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro Morales, señaló que el movimiento fue uno de los sismos más fuertes registrados en Colombia durante la última década.

El funcionario recordó que la región tiene antecedentes de terremotos de magnitud considerable. Entre ellos mencionó el ocurrido el 23 de noviembre de 1979, que alcanzó una magnitud de 7,2.

Después del terremoto de este lunes también fueron detectadas réplicas. El Servicio Geológico Colombiano informó inicialmente sobre movimientos posteriores de magnitud 2,8 y 4,8.

Las autoridades mantenían el monitoreo de la actividad sísmica y recomendaban permanecer atentos ante la posibilidad de nuevos movimientos.