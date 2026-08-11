Se pusieron en marcha las obras para una nueva plaza en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo pulmón verde en el corazón del barrio de Colegiales. El Gobierno porteño puso en marcha las obras para construir un espacio público de 2101 metros cuadrados sobre el playón que funcionaba como estacionamiento en la esquina de General Enrique Martínez y Concepción Arenal, en la misma manzana del histórico Mercado de Pulgas. La iniciativa beneficiará a más de 70 mil vecinos de la zona, ofreciendo un nuevo punto de encuentro al aire libre equipado con iluminación LED de última generación, pérgolas metálicas para generar sectores de sombra y mayor conectividad peatonal.

El proyecto ambiental contempla la incorporación de 50 nuevos árboles de especies nativas y adaptadas, entre los que se destacan ejemplares de jacarandá, fresno, pata de vaca, anacahuita y yerba de bugre. La intervención se enmarca en la puesta en valor integral de ese polo urbano y cultural. "Con la construcción de este nuevo espacio público estamos transformando un playón en desuso en un corredor verde conectado con las plazas Mafalda y Clemente. Cuidamos el patrimonio e impulsamos un mejor espacio para que los vecinos disfruten una Ciudad cada vez más accesible y segura", destacó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La manzana del Mercado de Pulgas sumará una plaza con más de 50 nuevos árboles

La nueva plaza del Mercado de Pulgas: transformación de un predio centenario e icónico de la Capital

Ubicado en la tradicional intersección de las avenidas Dorrego y Álvarez Thomas, el Mercado de Pulgas constituye una referencia ineludible de la identidad porteña. Nacido en las primeras décadas del siglo XX como un mercado de abasto de frutas y verduras para el barrio, el predio vivió su gran reconversión en 1988, inspirado en los tradicionales mercados de antigüedades europeos como el de Saint-Ouen en París. Tras una profunda remodelación del galpón histórico entre 2005 y 2011, hoy alberga más de 160 locales donde conviven anticuarios, ebanistas y restauradores con las nuevas tendencias del diseño retro, sirviendo incluso como proveedor recurrente de utilería para producciones de cine, teatro y televisión.

La creación de la nueva plaza coincide con un plan de renovación integral de las instalaciones del mercado ejecutado durante el último año, que incluyó la pintura exterior con el clásico color bordó institucional, la colocación de nuevas rejas, la actualización de cartelería y el recambio de cielorrasos y luminarias en el interior. Al respecto, el ministro de Espacio Público de la Ciudad, Ignacio Baistrocchi, valoró el impacto de los trabajos en la dinámica del barrio: "El Mercado cambió varias veces a lo largo de su historia, siempre supo adaptarse y hoy es parte de la identidad de un barrio. Ahora, en un playón que estaba en desuso estamos sumando un nuevo espacio verde para que los vecinos puedan disfrutar otro punto de encuentro al aire libre".

Plaza Grecia: así será el nuevo espacio verde en Núñez

En otro sector de la Capital, la fisonomía del barrio de Núñez registrará una profunda transformación urbana orientada a saldar una histórica demanda de sus residentes. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció de manera oficial el proyecto definitivo para desarrollar y construir un nuevo espacio verde público sobre un terreno estratégico que permanecía cerrado al ingreso comunitario y explotado con cartelería publicitaria. La obra, coordinada bajo la órbita de la Comuna 13, representa una victoria para las organizaciones barriales y permitirá sumar metros cuadrados de absorción y esparcimiento en una de las zonas con mayor crecimiento inmobiliario de la Capital Federal, convirtiendo un área degradada en un pulmón natural de acceso libre.

El nuevo espacio, que llevará el nombre oficial de Plaza Grecia, estará emplazado de forma exacta en la intersección de la Avenida General Paz y la calle Grecia, en el extremo norte del barrio de Núñez. Según los lineamientos técnicos difundidos por los canales oficiales del área de Comunas de la Ciudad, los trabajos de infraestructura contemplan una puesta en valor integral que transformará el predio en un lugar abierto diseñado de forma exclusiva para el encuentro, el descanso y la recreación de los vecinos. El diseño urbanístico de la plaza se estructuró bajo pautas modernas de paisajismo sustentable, garantizando un entorno que potenciará los servicios ecosistémicos del área.