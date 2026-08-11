Para manejar fuera del país no siempre alcanza con la licencia argentina. Qué destinos pueden exigir un permiso internacional y cómo tramitarlo

Tener la Licencia Nacional de Conducir argentina vigente no significa que el conductor pueda utilizarla sin más trámites en cualquier destino del exterior. Las condiciones dependen de las normas que rigen en cada país y, en algunos casos, es necesario sumar documentación.

La recomendación para quienes planean manejar durante un viaje es consultar previamente las condiciones del destino. La Cancillería aconseja verificar los requisitos ante el Consulado correspondiente, mientras que el Automóvil Club Argentino (ACA) también recomienda realizar esa consulta antes de solicitar el permiso internacional.

El punto central es el Permiso Internacional de Conducir (PIC), un documento que puede ser requerido para circular o alquilar un vehículo en determinados países.

Qué documentación piden los principales destinos

No existe una única regla para todos los destinos. La documentación necesaria puede cambiar incluso dentro de un mismo país.

Entre los casos más frecuentes se encuentran:

Italia : para conducir se exige contar con la licencia argentina y el permiso internacional, ambos dentro de su período de vigencia.

: para conducir se exige contar con la licencia argentina y el permiso internacional, ambos dentro de su período de vigencia. Chile, Uruguay y Brasil: los argentinos pueden circular con su licencia nacional. Sin embargo, contar con el PIC puede evitar inconvenientes durante el viaje.

los argentinos pueden circular con su licencia nacional. Sin embargo, contar con el PIC puede evitar inconvenientes durante el viaje. Estados Unidos: los requisitos dependen del estado. Mientras algunas jurisdicciones aceptan la licencia argentina, otras pueden requerir también el permiso internacional.

Por eso, no conviene asumir que una licencia válida en un destino también será suficiente en otro.

Qué problemas puede generar viajar sin el permiso requerido

La documentación adicional puede resultar relevante desde el momento en que se intenta alquilar un vehículo.

Según las reglas del país visitado, la falta del permiso correspondiente puede derivar en dificultades para acceder a un auto de alquiler. También puede generar complicaciones relacionadas con el seguro en caso de sufrir un accidente.

En determinados lugares, además, conducir sin la documentación exigida puede tener consecuencias legales.

Por esa razón, revisar este punto antes de viajar puede evitar problemas una vez que el conductor ya se encuentra en el exterior.

Cómo se tramita el Permiso Internacional de Conducir

En Argentina, el ACA es la entidad que gestiona la emisión del Permiso Internacional de Conducir y del Permiso Interamericano.

El procedimiento tiene una característica importante: se realiza personalmente y de manera presencial, sin necesidad de solicitar turno. Además, no hay que rendir una prueba de manejo.

Para realizarlo, el solicitante debe concurrir con:

Licencia de Conducir Argentina vigente, original física y copia de ambos lados. DNI vigente, original físico y fotocopia del frente y dorso. Debe ser el último documento emitido. Dos fotografías 4x4 iguales y actualizadas, de frente, con fondo blanco o celeste, sin anteojos y en papel fotográfico.

También se exige que los datos identificatorios coincidan con los que figuran en el registro local y que la licencia nacional permanezca vigente.

Si existe una situación vinculada con un cambio de domicilio fuera de la jurisdicción que emitió el registro, puede requerirse un certificado de legalidad de la licencia.

Quiénes no pueden obtener el PIC

El permiso internacional no está disponible para todos los titulares de una licencia argentina.

Quedan excluidos:

Los menores de 18 años. Los menores de 21 años que tengan licencias correspondientes a las categorías C, D o E. Quienes posean una licencia nacional identificada como "Principiante", "Aspirante" o "Aprendiz". Las personas cuyo DNI tenga como último domicilio registrado uno ubicado en el exterior. Quienes pretendan utilizar el permiso para actividades que no tengan finalidad turística, como el transporte de pasajeros o de materiales.

El esquema está destinado a residentes en Argentina que viajan al extranjero con fines turísticos.

Cuánto tiempo sirve el permiso

El PIC tiene una vigencia de hasta un año, pero existe un límite que debe tenerse en cuenta al momento de tramitarlo.

El permiso internacional no puede conservar una fecha de vencimiento posterior a la de la licencia argentina. Por lo tanto, si el registro nacional vence antes de que transcurra un año, el PIC también tendrá una vigencia menor.

En otras palabras, la duración efectiva del documento internacional queda condicionada por el tiempo durante el cual siga vigente la licencia local.

Cuánto cuesta tramitarlo

El valor informado para obtener el Permiso Internacional o Interamericano varía según la condición del solicitante:

Socios del ACA: $8.500.

$8.500. No socios: $40.000, correspondientes a $34.000 por el permiso y $6.000 por gestión.

El ACA también ofrece un servicio de fotografía en su sede central y en la filial de Almagro:

Socios : $6.000.

: $6.000. No socios: $12.000.

La licencia argentina y su reconocimiento internacional

La Licencia Nacional de Conducir argentina cuenta con códigos de nomenclatura internacional y está adaptada a estándares ISO. Su reconocimiento se encuentra vinculado además con las convenciones internacionales de Ginebra y Viena.

Esto permite que el documento sea reconocido en distintos países, aunque ese reconocimiento no implica que todas las jurisdicciones tengan exactamente las mismas condiciones para los conductores extranjeros.

Por eso, la licencia argentina vigente es el punto de partida, pero no necesariamente el único documento que debe llevar una persona que piensa manejar fuera del país.

Antes de viajar, la opción más segura es confirmar las reglas específicas del destino y, si corresponde, gestionar el permiso internacional con anticipación.