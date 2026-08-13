La medida alcanza a las familias que reciben esta asistencia y fue establecida por la Secretaría de Educación mediante la Resolución 505/2026

El Gobierno suspendió durante 2026 la aplicación de las normas que podían derivar en la suspensión o el cese de los Vouchers Educativos por cuotas escolares impagas. La medida alcanza a las familias que reciben esta asistencia y fue establecida por la Secretaría de Educación mediante la Resolución 505/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La decisión no modifica los requisitos generales para acceder al programa ni elimina los controles previstos para los beneficiarios. Puntualmente, deja sin efecto durante este año dos artículos del Reglamento General de los Vouchers Educativos vinculados con la deuda de cuotas en colegios privados con aporte estatal.

La resolución fundamenta la medida en la necesidad de evitar que, durante el ciclo lectivo en curso, la aplicación de esas disposiciones afecte las trayectorias educativas de los estudiantes beneficiarios.

Qué pasa con los Vouchers Educativos si se adeudan cuotas

El Reglamento General aprobado para 2026 establecía un mecanismo específico para los beneficiarios que registraran cuotas escolares impagas.

El artículo 14 disponía que las instituciones educativas debían informar mensualmente la nómina de beneficiarios que adeudaran cuotas.

Además, establecía distintas consecuencias según la cantidad de cuotas impagas:

Con dos cuotas adeudadas , el beneficio podía ser suspendido hasta que se regularizara la situación. El reglamento contemplaba posteriormente el cobro retroactivo de la asistencia

, el beneficio podía ser suspendido hasta que se regularizara la situación. El reglamento contemplaba posteriormente el cobro retroactivo de la asistencia Con tres cuotas impagas, el Voucher Educativo podía ser cancelado

El artículo 21, inciso e) establecía el cese de la prestación cuando el beneficiario adeudara tres o más cuotas escolares.

La Resolución 505/2026 suspende durante todo 2026 la aplicación de ambos artículos.

Por lo tanto, durante el período alcanzado por la medida, la deuda de cuotas escolares no generará las consecuencias previstas en esos dos artículos del reglamento para suspender o cancelar el beneficio.

Qué dice la nueva Resolución 505/2026

La Secretaría de Educación dispuso expresamente:

"Disponer la suspensión, durante el año 2026, de la aplicación del artículo 14 y del artículo 21 inc. e) del Reglamento General del Programa de Asistencia 'Vouchers Educativos'".

La medida fue firmada por el secretario de Educación, Carlos Horacio Torrendell, y se aplica durante el resto del ciclo correspondiente a 2026.

La resolución no establece una modificación permanente del reglamento. Se trata de una suspensión temporal, limitada al año 2026.

Por qué el Gobierno suspendió estas reglas

Entre los fundamentos de la resolución, la Secretaría de Educación señala que el ciclo lectivo se encuentra en curso y que la medida tiene como objetivo evitar que las disposiciones vinculadas con las cuotas impagas afecten la continuidad de las trayectorias educativas de los beneficiarios.

La propuesta fue impulsada por la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa y contó con la intervención de las áreas jurídicas correspondientes del Ministerio de Capital Humano.

La resolución no incorpora en sus considerandos un nuevo requisito de acceso ni modifica el límite de ingresos establecido para el programa.

Qué son los Vouchers Educativos

El Programa de Asistencia "Vouchers Educativos" fue creado en marzo de 2024 mediante la Resolución 61/2024 del Ministerio de Capital Humano.

Se trata de una prestación de carácter temporario destinada a familias cuyos hijos concurren a determinadas instituciones educativas de gestión privada.

El programa alcanza a estudiantes de hasta 18 años que asisten a establecimientos de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal.

A su vez, el ingreso del grupo familiar no puede superar el equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Para el ciclo lectivo 2026, la Secretaría de Educación realizó una nueva convocatoria y aprobó un Reglamento General mediante la Resolución 205/2026.

Qué requisitos siguen vigentes para recibir el Voucher Educativo

La suspensión de los artículos 14 y 21, inciso e), no elimina los demás requisitos del programa.

Entre las condiciones previstas para los beneficiarios se encuentran:

Tener hijos de hasta 18 años que concurran a instituciones educativas privadas alcanzadas por el programa

que concurran a instituciones educativas privadas alcanzadas por el programa Que el establecimiento cuente con al menos un 75% de aporte estatal

Que el ingreso familiar no supere siete SMVM

Cumplir con la condición de alumno regular y con los demás requisitos establecidos por el reglamento

Superar los controles y verificaciones previstos por la Secretaría de Educación y los organismos intervinientes

De esta manera, la nueva resolución se concentra específicamente en las consecuencias relacionadas con las cuotas escolares impagas.

Cómo se controla la condición de alumno regular

La deuda de cuotas no es el único aspecto contemplado por el Reglamento General.

La normativa también establece mecanismos para verificar que los estudiantes beneficiarios mantengan su condición de alumnos regulares.

Las instituciones educativas participan de estas certificaciones y deben proporcionar la información requerida a través de los mecanismos establecidos por la Secretaría de Educación.

Por lo tanto, la suspensión de los artículos vinculados con las cuotas impagas no implica la eliminación de las verificaciones relacionadas con la escolaridad.

Cómo se determina la situación socioeconómica

Otro de los componentes del programa es la evaluación de la situación económica del grupo familiar.

El reglamento establece que esta información es verificada mediante los datos disponibles en organismos oficiales, entre ellos la ANSES.

El análisis contempla los ingresos registrados del grupo familiar y permite determinar si se mantiene el requisito establecido para acceder al programa.

El límite fijado por la normativa para 2026 continúa siendo de siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Qué cambia para las familias que reciben el Voucher Educativo

El cambio principal dispuesto por la Resolución 505/2026 está relacionado con las cuotas escolares adeudadas.

Hasta la suspensión, el reglamento vinculaba la acumulación de cuotas impagas con la posibilidad de suspender o cancelar el beneficio. Durante 2026, esas disposiciones quedan suspendidas.

Por lo tanto, una familia beneficiaria que registre cuotas escolares impagas no queda alcanzada durante este año por las consecuencias previstas específicamente en los artículos 14 y 21, inciso e). Esto no significa que las deudas con el establecimiento educativo sean eliminadas ni que desaparezcan las obligaciones correspondientes al pago de las cuotas.

La resolución se refiere exclusivamente a los efectos que esas deudas podían producir sobre el beneficio estatal.

Antecedente de la medida

La decisión de suspender reglas relacionadas con las cuotas escolares tiene un antecedente en la normativa del programa.

En 2025 ya se había dispuesto una suspensión temporal de la aplicación del artículo 14 del reglamento. Para 2026, la Secretaría de Educación volvió a intervenir sobre esta cuestión y extendió la suspensión a otro artículo.

La Resolución 505/2026 establece ahora la suspensión del artículo 14 y del artículo 21, inciso e) durante todo el año.

Vouchers Educativos 2026: qué queda vigente

La nueva medida no modifica la estructura general del programa.

Continúan vigentes las condiciones vinculadas con:

Edad: los estudiantes deben tener hasta 18 años

los estudiantes deben tener hasta 18 años Tipo de establecimiento: deben asistir a instituciones educativas de gestión privada alcanzadas por el programa y con al menos 75% de aporte estatal

deben asistir a instituciones educativas de gestión privada alcanzadas por el programa y con al menos 75% de aporte estatal Ingresos familiares: el grupo familiar no debe superar el límite equivalente a siete SMVM

el grupo familiar no debe superar el límite equivalente a siete SMVM Escolaridad: continúa siendo relevante la condición de alumno regular y las certificaciones correspondientes

continúa siendo relevante la condición de alumno regular y las certificaciones correspondientes Controles socioeconómicos: permanecen las verificaciones previstas por el reglamento

Lo que queda suspendido durante 2026 son las disposiciones específicas que establecían consecuencias sobre el Voucher Educativo por la acumulación de cuotas escolares impagas.

Hasta cuándo rige la suspensión de los Vouchers Educativos

La Resolución 505/2026 establece que la suspensión de los artículos 14 y 21, inciso e), rige durante todo el año 2026.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y se limita a esas disposiciones del Reglamento General aprobado para el ciclo lectivo 2026. En consecuencia, el programa de Vouchers Educativos continúa vigente, al igual que sus requisitos generales, mientras que durante 2026 quedan temporalmente suspendidas las reglas que vinculaban las cuotas escolares impagas con la suspensión o el cese del beneficio.