Tras la suspensión de la medida, la asistencia estatal se mantiene para quienes adeudan cuotas, pero persiste la obligación de pago escolar

El Gobierno nacional decidió ponerle fin a las normas que frenaban el pago de vouchers educativos cuando las familias acumulaban deudas con las cuotas escolares en las escuelas privadas. Pero esta decisión oficial no borra las deudas.

La Secretaría de Educación dispuso el cambio mediante la Resolución 505/2026. El objetivo es mantener el beneficio incluso cuando existan aranceles vencidos, evitando que la mora interrumpa la asistencia económica durante este año lectivo.

Antes de esta resolución, el voucher se suspendía tras dos cuotas sin pagar y se daba de baja al llegar a tres. Con esta nueva resolución, ese mecanismo quedó sin efecto hasta diciembre de 2026.

Qué debe hacer la familia con las deudas pendientes a la escuela

Las familias que acumulen aranceles vencidos seguirán debiendo ese dinero al colegio. Las instituciones privadas conservan el derecho a reclamar los pagos pendientes según las condiciones contractuales de cada caso.

Quienes tengan aranceles atrasados deberán acordar la regularización directamente con el colegio. Al mismo tiempo, es importante controlar el estado del beneficio ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La suspensión de las normas sobre mora no elimina todos los controles del programa: la condición de alumno regular sigue siendo obligatoria, y tampoco desaparecen otras causales de cese relacionadas con el cumplimiento de los requisitos generales del beneficio.

Crece la morosidad para el pago de las cuotas escolares

La decisión que toma el Gobierno de continuar brindando el voucher escolar a pesar de la deuda, en parte se debe al crecimiento del nivel de morosidad en colegios privados durante el último año.

Según datos de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), la morosidad promedio en las instituciones educativas privadas llegó al 11% durante el primer cuatrimestre del año, un nivel superior al registrado durante el año pasado, cuando se ubicaba alrededor del 7%. La cifra representa el porcentaje de familias que acumulan demoras en el cumplimiento del pago de los aranceles escolares.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, se refirió a este fenómeno dejando en claro que alcanza a distintas instituciones, aunque con diferencias según la ubicación, la estructura de cada establecimiento y el perfil de las comunidades educativas. En algunas zonas del conurbano bonaerense, especialmente en sectores del sur y oeste, los niveles de atraso pueden alcanzar porcentajes más elevados.

"Hay un 11% de morosidad promedio. Hay escuelas que tienen menos y otras que tienen más. Las zonas donde se concentra un mayor porcentaje de mora es la zona sur y oeste del conurbano bonaerense, que en algunos casos llegan al 20%", señaló Zurita.

De acuerdo con la institución, si bien el porcentaje actual se encuentra por encima del registrado en 2025, todavía permanece por debajo de los niveles alcanzados durante la pandemia, cuando las dificultades económicas impactaron con mayor intensidad en el pago de las cuotas escolares.

Qué son los vouchers educativos y quiénes pueden pedirlos

El Programa de Asistencia Vouchers Educativos es una ayuda económica para afrontar el pago de cuotas en instituciones de gestión privada que reciben aporte estatal. Alcanza a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario.

El subsidio cubre el 50% de la cuota programática de jornada simple que informa cada establecimiento adherido. No paga la totalidad del arancel.

Para acceder, el colegio debe formar parte del padrón habilitado por el Ministerio de Capital Humano. El alumno tiene que ser menor de 18 años y cursar en una institución que reciba un aporte estatal igual o superior al 75%.

Los ingresos totales del grupo familiar no pueden superar el equivalente a 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, el estudiante debe mantener la regularidad escolar durante todo el ciclo.

Qué documentación se necesita para tramitar el beneficio

Al momento de inscribirse, las familias debieron presentar:

DNI vigente del adulto responsable

DNI y CUIL de los menores a cargo

Nombre y dirección completa de la institución educativa

CBU informada y actualizada en Mi ANSES

Cuenta validada en la app Mi Argentina

Encuesta obligatoria completada durante la inscripción

El dinero se deposita mensualmente en la cuenta bancaria declarada. Es fundamental verificar que el CBU registrado en Mi ANSES esté correcto para evitar demoras o rechazos.

El cobro lo recibe el adulto responsable que figura asociado al alumno dentro de las bases de datos oficiales. Cuando ambos progenitores conviven con el menor, la normativa prioriza que la acreditación se efectúe a nombre de la madre.

Qué requisitos siguen vigentes para recibir el voucher educativo

La suspensión de los artículos 14 y 21, inciso e), no elimina los demás requisitos del programa.

Entre las condiciones previstas para los beneficiarios se encuentran:

Tener hijos de hasta 18 años que concurran a instituciones educativas privadas alcanzadas por el programa

que concurran a instituciones educativas privadas alcanzadas por el programa Que el establecimiento cuente con al menos un 75% de aporte estatal

Que el ingreso familiar no supere siete SMVM

Cumplir con la condición de alumno regular y con los demás requisitos establecidos por el reglamento

Superar los controles y verificaciones previstos por la Secretaría de Educación y los organismos intervinientes

De esta manera, la nueva resolución se concentra específicamente en las consecuencias relacionadas con las cuotas escolares impagas.