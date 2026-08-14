Lanzan una nueva carrera universitaria para formarse en un sector clave para el futuro

El Gobierno y la UTN presentaron una carrera de Ingeniería Nuclear, con el objetivo de ampliar la formación de profesionales especializados

La Argentina dio un paso clave en el fortalecimiento de su sistema de educación superior enfocado en áreas de alto valor tecnológico y productivo. En una iniciativa conjunta, el Ministerio de Capital Humano -a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias-, la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) lanzaron la primera carrera de Ingeniería Nuclear de la provincia de Córdoba, buscando consolidar la formación de profesionales en un rubro donde el país es referente regional y global.

La presentación oficial tuvo lugar en las instalaciones de la Facultad Regional Córdoba de la UTN, sede donde también se dio a conocer la creación del Ecosistema de Formación Nuclear. Esta nueva estructura académica integrarás tres carreras estratégicas orientadas a cubrir las demandas del sector:

Ingeniería Nuclear: cinco años de cursada

Licenciatura en Gestión de Instalaciones Nucleares: cuatro años de cursada

Tecnicatura Universitaria en Radioquímica: tres años de cursada

La propuesta se inscribe dentro del Programa de Fortalecimiento de las Ingenierías y Carreras Estratégicas en las Universidades Nacionales, que prioriza las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) aplicadas a la energía, la minería, la industria y el desarrollo científico.

Esta incorporación a la UTN Córdoba se constituye como la primera experiencia concreta de los nuevos Lineamientos de la Política Nuclear Argentina, cuyo eje central apunta a extender de manera progresiva la formación especializada hacia las universidades públicas de tradición en ingeniería. Frente a las perspectivas de crecimiento de la actividad atómica a nivel nacional e internacional, el objetivo oficial es incrementar sustancialmente la base de ingenieros y técnicos capacitados, manteniendo los estrictos estándares de excelencia que históricamente caracterizaron al ecosistema científico del país.

Nueva carrera de Ingeniería Nuclear en Córdoba: los beneficios del programa de fortalecimiento

La elección de la provincia mediterránea para el despliegue de esta carrera responde a que la jurisdicción concentra uno de los polos científico-tecnológicos e industriales más importantes de la región. Córdoba reúne en su territorio un denso entramado institucional y productivo vinculado a la actividad:

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA): Opera el Reactor de Investigación RA-0, ubicado en el predio de la Universidad Nacional de Córdoba.

Generación de energía: Alberga la Central Nuclear Embalse, administrada por Nucleoeléctrica Argentina.

Cadena de suministros y salud: Cuenta con la planta productiva de dióxido de uranio de la firma Dioxitek, además de reconocidos centros especializados en medicina nuclear.

Por otra parte, desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias remarcaron que el Programa de Fortalecimiento de las Ingenierías no solo contempla la apertura de planes de estudio, sino que dispondrá de líneas de financiamiento destinadas a la retención y graduación de estudiantes, la capacitación docente, la innovación pedagógica y el enlace directo con empresas del sector productivo. En ese marco, el Ministerio de Capital Humano abrirá próximamente una convocatoria específica para financiar proyectos de educación superior ligados a estas áreas de conocimiento estratégico.