El meme de Milei apuntando contra los Moyano tras el episodio de Facundo con su novia

El presidente compartió en redes sociales un mensaje en tono de chicana contra la familia del líder de Camioneros, en medio de la polémica de su hijo

Fiel a su estilo, el presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales para pegarle a los Moyano, referentes del sindicalismo tradicional argentino. En esta oportunidad, el jefe de Estado compartió en su cuenta de Instagram un meme enfocado en el exdiputado nacional Facundo Moyano, hijo del líder de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano. La publicación presidencial se hizo eco del incidente de hace unos días, en el barrio porteño de Belgrano, que tuvo como protagonista al dirigente y a su pareja, Candela Arizaga, reactivando la fuerte repercusión mediática y trasladando el caso directamente a la arena de la disputa política.

A través de la imagen difundida, el primer mandatario ironizó sobre el hecho utilizando una frase con doble sentido: "Al final Moyanito terminó siendo un experto en paros como el padre". La chicana elegida por Milei alude de forma simultánea a la extensa trayectoria de protestas y paros generales encabezados por Hugo Moyano a lo largo de las últimas décadas, y a la justificación médica de carácter de urgencia que el propio Facundo Moyano esgrimió públicamente en los medios de comunicación para detallar las maniobras de reanimación cardiopulmonar que, según su testimonio, debió practicarle a su novia dentro de su departamento antes de desencadenarse la crisis.

El mensaje de Milei contra los Moyano, padre e hijo

Qué pasó con Moyano: los detalles del preocupante episodio en Barrancas de Belgrano

El expediente penal se originó a partir de los hechos registrados durante la madrugada del pasado 4 de agosto. En esa ocasión, Candela Arizaga salió del departamento de Facundo Moyano, ubicado sobre la Avenida del Libertador al 5400, y comenzó a correr por la vía pública semidesnuda y en un evidente estado de alteración psicofísica. Tras un llamado de emergencia al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron en el lugar, demoraron preventivamente al dirigente sindical y dispusieron el traslado inmediato de la joven en una ambulancia hacia el Hospital Pirovano para recibir asistencia médica de urgencia.

La investigación judicial quedó radicada ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la tutela de la fiscal Florencia Nocerez, y se encuentra caratulada provisoriamente como "lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género". Dentro del material probatorio sumado a la causa, constan las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona de Barrancas de Belgrano, cuyas imágenes captaron a la joven corriendo varias cuadras por la calle mientras por detrás, a una distancia prudencial, avanzaban el propio Moyano y un empleado del edificio intentando seguir su trayecto.

Las versiones de las partes y las medidas cautelares vigentes

Tras recuperar la libertad, el exlegislador nacional rompió el silencio y dio su versión de los hechos en una entrevista televisiva, asegurando que su pareja había consumido estupefacientes y que atravesó un "brote psicótico fuertísimo", situación que de acuerdo a sus declaraciones le provocó un paro cardíaco que lo obligó a asistirla. Esta argumentación coincidió posteriormente con la declaración de la propia Arizaga ante los funcionarios judiciales, donde la joven manifestó no recordar con precisión la secuencia de lo ocurrido en la calle, adujo haber consumido cocaína y negó haber sido víctima de agresiones físicas o de un hecho de violencia por parte de su novio.

A pesar de que la defensa de Moyano solicitó el levantamiento de las restricciones basado en que la joven expresó su voluntad de retomar la convivencia y el vínculo sentimental, la Justicia decidió mantener vigentes las medidas de protección. El expediente incorporó un informe técnico de una evaluación oficial que advirtió sobre la presencia de notables factores de vulnerabilidad en Arizaga, señalando que su testimonio judicial podría estar severamente condicionado por su estado emocional, la fuerte asimetría de poder entre las partes y la masiva exposición pública del caso. Por tal motivo, Facundo Moyano continúa sujeto a una orden de restricción perimetral que le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de la joven o entablar cualquier tipo de contacto con ella mientras la fiscalía avanza con la ronda de declaraciones a médicos, policías y familiares.