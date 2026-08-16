Polémica en Misiones por un director de escuela que se tomó más de 3300 días de licencia

El sistema educativo de la provincia de Misiones se encuentra sacudido por un escándalo administrativo y penal de proporciones inéditas. Juan Carlos Kategora, quien se desempeñó durante 18 años como director titular de la Escuela Provincial N° 733 —un establecimiento rural ubicado en Colonia Paraíso, a unos 40 kilómetros de la localidad de San Vicente—, quedó bajo la lupa de la Justicia y de las autoridades escolares tras revelarse que acumuló la insólita cifra de 3.363 días de licencia. La sumatoria de sus ausencias equivale a más de nueve años sin asistir a trabajar, período durante el cual continuó percibiendo sus haberes de forma regular, sumado a un beneficio adicional del 80% en su sueldo por tratarse de una zona desfavorable.

La maniobra, sacada a la luz inicialmente por una investigación de la Revista Entérate y confirmada por el diario Primera Edición, derivó en la apertura de un sumario por parte del Consejo General de Educación (CGE) para determinar la validez de los certificados médicos y las licencias otorgadas. En paralelo, el escándalo escaló al plano judicial luego de que el diputado provincial Cristian Gabriel Castro, perteneciente al Partido Agrario y Social (PAyS), presentara una denuncia penal formal ante la Fiscalía de Instrucción Penal N° 1 de Posadas por los presuntos delitos de defraudación en perjuicio de la Administración Pública y falsedad ideológica reiterada en instrumento público. Ante la magnitud que tomó el caso, Kategora presentó su renuncia al cargo, la cual fue aceptada por el CGE, aunque los funcionarios aclararon que la dimisión no detendrá las investigaciones en curso.

El trasfondo del caso devela una aparente e irregular doble contabilidad laboral. Mientras un docente suplente se hacía cargo de la escuela rural de Colonia Paraíso para paliar sus constantes faltas, trascendió que Kategora se desempeñaba activamente como empleado en la empresa estatal Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA), en la ciudad de Posadas, puesto al que habría ingresado gracias a su vinculación familiar con Héctor López Ricci, expresidente de la firma eléctrica. "Tenemos seis meses como límite máximo para cerrar un sumario administrativo de esta índole, pero no vamos a dejar que esta situación quede en un cierre con una renuncia. Buscamos establecer si las licencias solicitadas han sido otorgadas como corresponden y si no estaría incurso en incompatibilidades", aseveró de forma tajante Daniela López, presidenta del CGE.

El director de escuela que vivía de licencia: un historial de ausencias crónicas y vacaciones de lujo en Dubái

El minucioso recorrido por el legajo laboral de Kategora expone cómo las ausencias cortas mutaron progresivamente en un esquema de ausentismo crónico e ininterrumpido que se extendió por dos décadas:

Entre 2006 y 2010, comenzó solicitando apenas 29 días por enfermedades comunes, pero rápidamente alternó sus funciones prestando servicios en otras dependencias del Estado mediante la polémica figura de "débito laboral", pasando por EMSA y la secretaría general del CGE.

A partir de 2011, las licencias se volvieron masivas. Ese año combinó días por enfermedad común, atención de familiar enfermo y 176 días por "cambio de tarea". Durante los tres años siguientes (2012, 2013 y 2014) directamente no pisó la escuela rural, manteniéndose bajo el beneficio del cambio de funciones durante la totalidad de los ciclos lectivos.

Y eso no fue todo: el director encadenó licencias por afecciones médicas de largo tratamiento. Curiosamente, en 2018, mientras aducía ante el Estado misionero padecer severos problemas de salud que le impedían trabajar, el docente compartía en sus redes sociales fotografías de sus ostentosas vacaciones familiares en el exclusivo parque acuático Yas Waterworld de Abu Dabi, el lujoso hotel de Dubái (Emiratos Árabes) y las playas de Aruba.

Descuentos de haberes, una jubilación fallida y el pedido a Migraciones

La llamativa tolerancia estatal sobre su situación laboral empezó a mostrar fisuras en 2019, año en el que el CGE detectó que el director había excedido con creces los plazos legales previstos para las ausencias justificadas. Por este motivo, las autoridades le aplicaron descuentos del 50% de sus haberes durante 2019 y 2020, medida que aun así no modificó su conducta de no asistir al establecimiento. Al verse cercado, en marzo de 2022 Kategora intentó acogerse al beneficio de la jubilación mediante una renuncia condicionada; sin embargo, la caja previsional le rebotó el trámite debido a que no reunía los aportes obligatorios ni contaba con la edad mínima requerida por la ley, viéndose forzado a continuar en actividad.

Durante 2023, 2024 y 2025, el docente extendió el mismo modus operandi mediante solicitudes sistemáticas por cuidado de familiares y tratamientos médicos prolongados. En lo que va de este año 2026, Kategora ya había acumulado 101 días de licencia por largo tratamiento y otros 45 días por familiar enfermo, teniendo su última justificación médica firmada con vigencia hasta el próximo 31 de agosto. Como parte de las medidas solicitadas a la Justicia penal, el diputado Castro requirió de forma urgente un informe de los movimientos migratorios del exdirector entre los años 2006 y 2026 para cruzar los datos y constatar de forma fehaciente si los viajes de placer al exterior coincidieron temporalmente con los períodos en que el implicado aseguraba estar en reposo por enfermedad.