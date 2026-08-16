La Unión Europea puso la lupa en cajas de pizza y otros envases y esto fue lo que prohibió

En los últimos días comenzó a regir una nueva reglamentación en todos los países que componen la UE, para reducir los residuos y mejorar la salud pública

El hábito cotidiano de pedir comida a domicilio o comprar alimentos listos para consumir comenzó a regir bajo un nuevo paradigma legal en el Viejo Continente. La Unión Europea puso en marcha de forma general el nuevo Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR, por sus siglas en inglés), una estricta normativa ambiental y sanitaria orientada a proteger la salud pública y reducir la contaminación. A partir de su entrada en vigencia el pasado miércoles 12 de agosto, la ley prohíbe de manera tajante la comercialización de todo envase nuevo diseñado para entrar en contacto con alimentos que supere los límites establecidos de PFAS, un grupo de compuestos químicos nocivos que han encendido las alarmas de la comunidad científica internacional.

Los PFAS son ampliamente conocidos en la industria textil y de embalaje como "químicos eternos" debido a su extrema persistencia, lo que significa que no se degradan y poseen una capacidad casi ilimitada para acumularse tanto en el medio ambiente como en el propio organismo humano. Durante décadas, los fabricantes han utilizado estas sustancias sobre el papel y el cartón con el objetivo de dotar a los recipientes de propiedades que repelen eficazmente el agua, la grasa y la humedad de las comidas calientes. Sin embargo, estudios científicos recientes han vinculado de forma directa la exposición a niveles elevados de PFAS con un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer y otros trastornos severos de la salud, lo que motivó la intervención de urgencia de la Comisión Europea.

La medida impacta de forma directa y masiva en los formatos de empaque más habituales de la gastronomía urbana. Entre los productos bajo regulación oficial se encuentran las tradicionales cajas de pizza, envoltorios de comida rápida, recipientes de comida para llevar, bolsas de pochoclos para microondas y el papel encerado utilizado en panaderías.

Para continuar en el mercado europeo, los fabricantes deberán certificar tres límites bioquímicos estrictos:

Un máximo de 25 partes por mil millones para cualquier PFAS medido mediante análisis específico

250 partes por mil millones para la suma de determinados PFAS

Tope de 50 partes por millón para el conjunto total de estas sustancias, incluyendo los PFAS poliméricos.

Las nuevas reglas se acoplan a las restricciones sobre el bisfenol A (BPA) en materiales alimentarios que entraron en vigor en toda la UE en julio de este año.

La Unión Europea impone controles en cajas de pizzas y otros envases

La implementación del PPWR no obliga a retirar o destruir los lotes de empaques que ya se encontraban en circulación en comercios antes de la fecha límite, permitiendo que las existencias remanentes se agoten de forma natural. Sin embargo, la puesta en marcha de la norma desató una fuerte ola de críticas y alarma entre los pequeños emprendedores, las tiendas online y las medianas empresas europeas, quienes denuncian que las exigencias burocráticas y los costos adicionales asociados al registro de envases en cada uno de los Estados miembros resultan asfixiantes.

Diversas cámaras sectoriales, como la asociación alemana de comercio electrónico Händlerbund, advirtieron que la norma amenaza con dificultar de manera significativa el comercio intracomunitario en lugar de facilitarlo, requiriendo en ocasiones inversiones de cinco cifras. El descontento generó que algunas firmas —como la sueca de dispositivos integrados iLabs Electronics o la tienda virtual Monstaas Workshop— suspendieran de forma inmediata sus envíos hacia y dentro de la UE, argumentando que la obligación de designar representantes autorizados en cada país (con costos de unos 300 euros anuales por jurisdicción) torna desproporcionada la operación comercial. Ante el incumplimiento de los parámetros, las penalizaciones quedarán en manos de cada país, previéndose multas de hasta 200.000 euros para las infracciones más graves en naciones como Alemania.

El problema de la basura y los objetivos de la UE hacia 2030 y 2040

La intervención de Bruselas responde a estadísticas preocupantes respecto a la generación de basura en el continente. Según datos de la Comisión Europea, los residuos de envases registraron un incremento del 20% en la última década, impulsados centralmente por el auge de las compras digitales y el consumo de platos preparados. Se estima que el promedio de desecho por habitante alcanzó los 178 kilogramos anuales en el bloque (con picos de 215 kg en Alemania), de los cuales 35,3 kg correspondieron a plásticos cuyo nivel de reciclaje apenas roza el 42%. Además, la fabricación de envoltorios representa cerca del 40% del consumo total de plástico en Europa.

Frente a este escenario, la Unión Europea trazó una exigente hoja de ruta con metas vinculantes a largo plazo: