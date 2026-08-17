La actriz fue hallada sin vida por sus familiares, mientras las autoridades trabajan en esclarecer qué sucedió en su residencia

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida mundialmente por sus papeles en las series "Heroes" y "Nashville" y por su participación en la saga "Scream", murió a los 36 años en Carolina del Sur.

La noticia fue confirmada por su representante a ABC News y posteriormente por su familia.

Su padre, Skip Panettiere, comunicó el fallecimiento con un breve mensaje en el que pidió privacidad para la familia. "Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden", señaló. También destacó que la actriz había sido una fuente de alegría para quienes la conocieron y para los millones de espectadores que siguieron su carrera.

La Policía de Greenville informó que la investigación preliminar no encontró indicios de circunstancias sospechosas ni de un delito. Hasta el momento, las autoridades y la familia no informaron la causa de la muerte. Según medios especializados, el forense del condado de Greenville realizará una autopsia para determinar la causa y la forma del fallecimiento.

La fortuna que deja la actriz de "Heroes" y "Nashville"

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Panettiere trabajó en televisión, cine, música, publicidad y videojuegos. Aunque nunca difundió públicamente un detalle completo de sus activos, deudas e inversiones, el sitio especializado Celebrity Net Worth estimó su patrimonio en unos u$s6 millones al momento de su muerte.

Uno de sus principales ingresos provino de "Nashville", la serie en la que interpretó a la cantante country Juliette Barnes entre 2012 y 2018. Según estimaciones publicadas en medios estadounidenses, llegó a cobrar alrededor de u$s75.000 por episodio, lo que habría representado unos u$s9,3 millones durante las seis temporadas.

La actriz también tuvo operaciones inmobiliarias relevantes. En 2008 compró una propiedad en Hollywood Hills por aproximadamente u$s2,6 millones y la vendió seis años después por unos u$s3,075 millones. En 2018 concretó además la venta de una vivienda en Nashville por aproximadamente u$s1,65 millones.

El patrimonio exacto, sin embargo, no puede determinarse únicamente a partir de esos ingresos y operaciones, debido a que no existe un detalle público completo de sus bienes y obligaciones financieras.

La última publicación de Hayden Panettiere

La muerte de Panettiere generó una fuerte reacción entre sus seguidores, que volvieron a compartir su última publicación en Instagram.

El 27 de julio, la actriz había publicado una fotografía en blanco y negro junto al director y fotógrafo Randall Slavin, uno de sus amigos más cercanos. "Buenos tiempos y buenos amigos", escribió junto a la imagen, en la que aparece abrazada a Slavin y mirando a cámara.

Tras conocerse la noticia, Slavin también compartió la fotografía en sus historias de Instagram y escribió un mensaje de despedida: "Que la paz esté contigo, H".

La publicación de Panettiere se llenó luego de mensajes de sus seguidores, que expresaron su tristeza por la muerte de la actriz y recordaron sus principales trabajos.

Una carrera que comenzó cuando era una niña

Hayden Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York. Su carrera comenzó cuando todavía era una niña: apareció en comerciales siendo bebé y a los cinco años consiguió su primer trabajo televisivo en la telenovela "One Life to Live".

Más tarde participó en "Guiding Light" y en otras producciones televisivas. En 1998 llegó uno de sus primeros trabajos cinematográficos importantes como actriz de voz: interpretó a la princesa Dot en "A Bug's Life" ("Bichos: una aventura en miniatura"), de Pixar.

Durante los años siguientes sumó participaciones en producciones como "Ally McBeal", "Malcolm in the Middle", "Remember the Titans", "Tiger Cruise" e "Ice Princess".

Pero su gran salto a la fama llegó en 2006, cuando fue elegida para interpretar a Claire Bennet en "Heroes", la serie de NBC sobre personas con habilidades extraordinarias. El personaje de la animadora con poderes de regeneración se convirtió rápidamente en uno de los más populares de la ficción y llevó a Panettiere a convertirse en una estrella internacional.

Permaneció en la serie durante sus cuatro temporadas.

De "Heroes" a "Nashville" y "Scream"

Después del éxito de "Heroes", Panettiere consiguió otro de sus papeles más importantes en "Nashville". Allí interpretó a Juliette Barnes, una joven estrella de la música country que atraviesa conflictos profesionales y personales.

La serie se emitió entre 2012 y 2018 y le permitió además desarrollar su faceta como cantante.

En cine, otro de sus personajes más recordados fue Kirby Reed en la franquicia "Scream". Panettiere apareció en "Scream 4", estrenada en 2011, y volvió a interpretar al personaje en "Scream VI", en 2023. También tuvo una participación vinculada a la saga en "Scream 5".

Su filmografía incluyó además películas como "Bring It On: All or Nothing", "Amber Alert" y "Sleepwalker". También prestó su voz para videojuegos de franquicias como "Kingdom Hearts" y "Until Dawn".

Las dificultades personales que contó en sus memorias

Meses antes de su muerte, Panettiere había decidido contar públicamente algunos de los episodios más difíciles de su vida en sus memorias, "This Is Me: A Reckoning".

El libro, publicado en mayo, llegó al puesto número cuatro de la lista de más vendidos del New York Times y abordó distintos momentos de su vida personal, entre ellos sus problemas con el alcohol y otras sustancias, la depresión posparto, experiencias de violencia doméstica, pérdidas familiares y su proceso de recuperación.

Panettiere se convirtió en madre en 2014, cuando nació Kaya Evdokia Klitschko, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Según relató en sus memorias, después del nacimiento de su hija atravesó una fuerte depresión posparto y tuvo dificultades para afrontar la maternidad. También contó que durante esa etapa desarrolló una dependencia al alcohol y pasó por centros de rehabilitación.

En ese contexto, la actriz decidió que la custodia de Kaya quedara en manos de su padre. Con el tiempo, su relación con Klitschko terminó.

Panettiere también relató episodios de violencia durante su posterior relación con Brian Hickerson y describió distintas experiencias traumáticas que atravesó durante esos años.

La muerte de su hermano y otra pérdida que la marcó

La actriz también sufrió una pérdida familiar especialmente dolorosa en 2023, cuando murió su hermano menor, Jansen Panettiere, a los 28 años.

Según informó su familia en aquel momento, Jansen murió como consecuencia de una cardiomegalia y complicaciones relacionadas con una válvula aórtica.

Hayden mantenía una relación cercana con su hermano y posteriormente habló sobre su muerte en sus memorias, donde también hizo referencia a los problemas de consumo que había atravesado Jansen.

La publicación del libro había marcado una nueva etapa en la vida pública de Panettiere. Después de varios años atravesados por problemas personales y una menor exposición mediática, la actriz había vuelto a hablar abiertamente sobre su historia y sobre las dificultades que enfrentó durante su carrera.

Ahora, su muerte a los 36 años vuelve a poner el foco sobre una trayectoria que comenzó en la infancia y que la llevó a convertirse en una de las figuras jóvenes más reconocidas de la televisión estadounidense de los años 2000.