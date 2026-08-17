El incendio en la Estación Transformadora Tolosa afectó inicialmente a casi 65.000 usuarios. EDELAP logró restablecer el suministro a 43.000

El fuerte incendio registrado durante la madrugada en una instalación eléctrica de Tolosa provocó un corte de suministro que llegó a afectar a casi 65.000 usuarios de La Plata y localidades cercanas.

A las 15 de este lunes, la distribuidora EDELAP informó que había conseguido restablecer el servicio a 43.000 usuarios, más del 60% de los inicialmente afectados. Sin embargo, todavía permanecían 22.000 usuarios sin suministro, equivalentes a alrededor del 5% del total de clientes de la compañía.

La magnitud de la falla obligó a desplegar un importante operativo técnico. Para completar la recuperación del servicio será necesaria la instalación de más de 15 grupos electrógenos, además de equipamiento pesado y personal especializado destinado a reconfigurar la red eléctrica.

La reposición, por ese motivo, no será simultánea sino paulatina. Dentro del esquema de recuperación se estableció como prioridad el abastecimiento de servicios esenciales, especialmente establecimientos de salud y usuarios electrodependientes.

Cómo comenzó el apagón

El incidente se inició alrededor de las 2.30 de la madrugada, cuando, por causas que todavía se encuentran bajo investigación, se produjo un incendio en una instalación perteneciente a la Estación Transformadora Tolosa, ubicada en calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9, en La Plata.

El fuego pudo ser controlado alrededor de las 6 de la mañana luego de la intervención conjunta de Bomberos, Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de EDELAP.

Mientras continúa la investigación para determinar qué originó el siniestro, la distribuidora activó su Plan Operativo de Emergencia y comenzó a reconfigurar su red para recuperar progresivamente el abastecimiento.

Qué zonas fueron afectadas

El problema excedió a Tolosa y alcanzó distintos puntos de La Plata y localidades cercanas. Entre las zonas afectadas se encuentran La Plata, Ensenada, Lisandro Olmos, Manuel B. Gonnet, Ringuelet, San Carlos y Tolosa.

EDELAP informó además que mantiene coordinación con los gobiernos municipal y provincial para desplegar recursos y brindar asistencia mientras avanzan las tareas de normalización.

A las 15, el foco del operativo estaba puesto en los 22.000 usuarios que todavía permanecían sin electricidad. La necesidad de recurrir a más de 15 equipos de generación y de reconfigurar parte de la red anticipa que la recuperación completa requerirá un proceso gradual.

La compañía no informó un horario concreto para la normalización total del servicio y señaló que continuará comunicando los avances del operativo.