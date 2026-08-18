Pertenecieron a Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier y reúne algunas de las obras más importantes del arte impresionista y posimpresionista

Sotheby's consiguió la consignación de un conjunto de obras perteneciente a la familia Blaquier, específicamente los herederos de Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier, valuado en alrededor de u$s450 millones, según personas familiarizadas con la operación citadas por Artnet.

El patrimonio reúne piezas de Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir y Camille Pissarro, entre otros grandes nombres del impresionismo y el posimpresionismo.

La operación se conoce en un momento de fuerte competencia entre las grandes casas internacionales por quedarse con colecciones privadas de alto valor. Sotheby's habría ofrecido una garantía importante para conseguir el conjunto, mientras que la casa de subastas declinó hacer comentarios sobre los términos de la operación.

Cuál es el Van Gogh que podría superar los u$s150 millones

Entre las obras más importantes aparece Châtaignier en fleurs roses et blanches, un paisaje que Van Gogh pintó en 1890, durante los últimos meses de su vida. Según un asesor de arte citado por Artnet, la obra podría alcanzar entre u$s150 millones y u$s200 millones si las condiciones del mercado resultan favorables.

La estimación ubicaría al cuadro entre las piezas más valiosas que podrían llegar al mercado internacional. La colección Blaquier ya había tenido otro Van Gogh de enorme relevancia: Zouave, de 1888, que fue vendido de manera privada por una cifra cercana a u$s190 millones, en una operación gestionada por Christie's.

Qué otras obras tiene la colección Blaquier

El conjunto también incluye un Arlequín de Paul Cézanne, perteneciente a la serie de figuras que el artista realizó entre 1888 y 1890. Otra versión de esa serie forma parte de la colección de la National Gallery of Art de Washington. Personas familiarizadas con las obras estimaron que la pieza podría superar los u$s120 millones.

Entre los restantes lotes mencionados aparecen Avant la Course, de Edgar Degas, una vista de una calle de París de Camille Pissarro y En canot (ou Jeune fille à la barque), de Renoir, fechada en 1877. Según fuentes citadas por Artnet, cada una de estas tres obras podría superar los u$s25 millones.

El patrimonio también incluye obras vinculadas con Alfred Sisley, Paul Gauguin y Maurice de Vlaminck, entre otros artistas europeos. La magnitud y calidad del conjunto explican por qué la consignación es considerada una de las operaciones importantes de la próxima temporada de subastas.

Qué pasó con los dos Monet de la colección Blaquier

Uno de los interrogantes que todavía permanece abierto es el destino de dos pinturas de Claude Monet que habían formado parte del conjunto trasladado desde la Argentina a Luxemburgo.

Se trata de dos versiones de Nymphéas. La primera de 1904, valuada en unos u$s50 millones, y otra de 1908, estimada en u$s42 millones cuando se conoció el expediente relacionado con su salida del país. Sotheby's no confirmó si ambas forman parte de la consignación actual.

La posible inclusión de los Monet resulta relevante porque elevaría todavía más el valor del conjunto. Por ahora, sin embargo, no corresponde afirmar que serán subastados hasta que Sotheby's confirme oficialmente la composición del catálogo.

El conflicto por las obras que salieron de la Argentina

La llegada de estas piezas al mercado internacional tiene además un antecedente particular. En 2019, alrededor de una docena de obras de la familia Blaquier salió de la Argentina hacia Luxemburgo bajo un régimen de exportación temporaria, con el objetivo declarado de conservarlas y exhibirlas allí. Las obras finalmente no regresaron al país dentro del plazo previsto.

El episodio derivó en un conflicto con la Aduana argentina. La investigación incluyó obras de Van Gogh, Degas, Renoir, Monet, Gauguin y Cézanne, y en 2023 la Dirección General de Aduanas había aplicado una multa de $7.350 millones vinculada con la operación.

El caso tuvo una resolución posterior y, según información citada por Artnet, la sanción propuesta quedó sin efecto en julio de 2026. Este antecedente resulta especialmente relevante porque algunas de las obras involucradas en aquella salida del país aparecen ahora vinculadas con la operación de Sotheby's.

Una colección que durante décadas permaneció fuera de la vista pública

La colección fue reunida durante décadas por Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier, quienes construyeron uno de los patrimonios privados de arte más importantes de la Argentina. En 1995, The New York Times describió a Nelly como propietaria de la mayor colección privada de arte de Argentina.

Nelly Arrieta de Blaquier también tuvo un papel destacado como mecenas y fue fundadora de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Tras su muerte en 2020 y la de Carlos Pedro Blaquier en 2023, el patrimonio quedó en manos de sus hijos, quienes ahora avanzaron con la consignación del conjunto a Sotheby's.

La relación de la familia con el mercado internacional de arte no es nueva. Christie's ya había gestionado distintas operaciones vinculadas con obras de los Blaquier, entre ellas la venta privada de Zouave de Van Gogh y dos obras de Signac en noviembre de 2025. La misma casa también consiguió la colección de platería de la familia, valuada entre u$s15 millones y u$s20 millones.

La decisión de Sotheby's de quedarse con este nuevo conjunto marca, por lo tanto, un cambio relevante en el destino comercial de una colección que durante décadas permaneció prácticamente fuera de la vista pública.

Si finalmente todas las piezas mencionadas llegan al mercado, Van Gogh, Cézanne, Degas, Renoir y Pissarro podrían convertir al patrimonio de los Blaquier en uno de los grandes protagonistas de la próxima temporada internacional de subastas.