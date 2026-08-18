Nueva playa de acarreo en Buenos Aires para que las grúas se lleven autos de estos barrios

El sistema de ordenamiento vial y control del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires sumó una modificación clave para los barrios del oeste porteño. El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad puso oficialmente en funcionamiento una nueva playa de acarreo ubicada en la calle Ramón Falcón 4785, en el barrio de Villa Luro. La apertura de este predio tiene como objetivo descentralizar el servicio de grúas y agilizar de manera notable los tiempos de remoción de los vehículos que se encuentren en infracción, mejorando la fluidez del tránsito y la convivencia vecinal en zonas periféricas que antes carecían de un playón cercano.

Según detalló el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, las grúas y el cuerpo de agentes de tránsito ya actúan con una frecuencia e intensidad mucho mayor en el área de cobertura que abarca a las Comunas 9, 10 y 11. Dentro de estas jurisdicciones, el operativo priorizará de forma estricta la remoción de aquellos automóviles que tapen entradas de garajes particulares, ocupen rampas destinadas a personas con movilidad reducida o corten la circulación en avenidas y arterias principales. Con esta inauguración se pone fin a una histórica complicación logística: antes de la medida, los vehículos removidos en estos barrios del oeste terminaban en la lejana playa de estacionamiento detrás de la Facultad de Derecho; ahora, el acarreo es local y mucho más ágil.

Qué hacer si la grúa se llevó tu auto: documentación y pasos para el retiro

Cuando un vehículo es removido por cometer una infracción, los Agentes de Tránsito dejan un sticker adhesivo pegado sobre la calzada o el cordón del espacio donde se encontraba estacionado, indicando la dirección exacta del playón adonde fue trasladado y los papeles obligatorios a presentar. La recuperación de la unidad se gestiona siempre en la playa de acarreo más cercana al lugar de la infracción, las cuales operan en un esquema de atención de 24 horas, todos los días del año.

Para poder retirar el automóvil, el trámite puede ser efectuado tanto por el titular registral como por un tercero autorizado (este último deberá contar obligatoriamente con la cédula azul). Los pasos a seguir dentro de la dependencia consisten en la entrega de la documentación, el pago del arancel de acarreo y el retiro definitivo del rodado. Los papeles obligatorios a presentar son:

Licencia de conducir vigente.

Cédula verde o cédula azul según corresponda.

Comprobante de seguro o póliza al día.

Acarreo por mal estacionamiento: ubicaciones de las playas, reclamos por daños y teléfonos útiles

Con la incorporación de Villa Luro, la distribución de las playas de acarreo en el mapa de la Ciudad de Buenos Aires queda conformada por cuatro puntos estratégicos según la zona donde se cometió la falta:

Zona Villa Luro y Oeste (Comunas 9, 10 y 11): Predio de la calle Ramón Falcón 4785.

Zona Centro (Entre Viamonte y Av. Belgrano, excluidas): Playa subterránea ubicada en Av. 9 de Julio y Sarmiento.

Zona Sur (Al sur de Av. Belgrano, incluida): Playa debajo de la autopista 9 de Julio, en Tacuarí 1277.

Zona Norte (Al norte de la calle Viamonte, incluida): Playa de estacionamiento en Eduardo J. Couture, entre Juan Antonio Bibiloni y Julio Víctor González, detrás de la Facultad de Derecho.

Ante la sospecha de que un vehículo fue removido, los ciudadanos pueden comunicarse para consultar el estado del rodado al número de WhatsApp +54 11 4025 9298 (solo mensajes de texto) o llamar a la línea gratuita de atención ciudadana 147. En caso de querer realizar una denuncia vial por un auto mal estacionado, el canal habilitado es el WhatsApp +54 11 3206 6408.

Por último, el Gobierno porteño aclaró que, en caso de registrarse roturas o daños en el automóvil ocasionados durante el procedimiento de traslado, la empresa concesionaria a cargo del servicio está obligada por ley a contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra los gastos correspondientes. Asimismo, si el conductor considera que el coche fue acarreado de manera injusta, puede realizar el descargo administrativo ante el Controlador de Faltas en Regimiento de Patricios 65 (Barracas), de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas, o asentar un reclamo digital mediante el libro de quejas online de la Ley N° 2.247.