Importante cambio de Aerolíneas Argentinas en su servicio de courier para traer compras de EEUU

La compañía nacional informó a todos sus clientes que cambió uno de los pasos fundamentales para poder recibir compras desde el extranjero

Los usuarios que habitualmente utilizan plataformas de comercio electrónico internacional para traer productos desde el exterior deberán prestar especial atención a sus configuraciones de envío. La línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, emitió un comunicado oficial dirigido a todos los clientes de su servicio de courier ("Aerolíneas Argentinas Puerta a Puerta"), informando una modificación clave en la logística del proceso de recepción de mercadería en Norteamérica: la actualización de la dirección de su depósito central en Estados Unidos.

Según detalló la empresa nacional, la medida entrará en vigencia de manera formal a partir del 1 de septiembre. Desde esa fecha, todas las plataformas de venta digital (como Amazon, eBay, Walmart o tiendas de indumentaria) deberán tener registrada la nueva locación física para garantizar que los paquetes no sufran demoras ni extravíos. El nuevo domicilio fijado por la aerolínea para el casillero internacional es: 3373 NW 97th Ave, Suite 10, Doral, FL 33172. Desde la compañía remarcaron la importancia de actualizar los perfiles de compra antes del inicio del próximo mes para asegurar un flujo de entrega continuo.

El servicio "Puerta a Puerta" de la aerolínea se consolidó como una de las alternativas más ágiles para traer productos bajo el régimen simplificado de Pequeños Envíos. La plataforma permite realizar compras internacionales sin necesidad de efectuar trámites aduaneros personales, ofreciendo tiempos de entrega de tan solo 4 días a la Argentina una vez abonada la factura del servicio, con la opción de recibir la encomienda directamente en el domicilio o en la sucursal habilitada más cercana.

Aerolíneas Argentinas cambia la dirección para recibir compras en Estados Unidos en el servicio courier

Courier de Aerolíneas Argentinas: cómo funciona el servicio paso a paso y cuáles son sus beneficios

El sistema está diseñado para simplificar las importaciones individuales de bienes de consumo sin que el usuario deba moverse de su casa:

Registro y casillero gratuito: El usuario crea una cuenta sin costo en la web oficial para obtener su dirección física en Florida.

El usuario crea una cuenta sin costo en la web oficial para obtener su dirección física en Florida. Prealerta y recepción: Antes de que la encomienda llegue al depósito de Doral, el cliente debe cargar el número de tracking y la factura comercial en el panel para evitar demoras. Al ingresar el paquete al almacén, se envía un correo automático con el peso y las medidas.

Antes de que la encomienda llegue al depósito de Doral, el cliente debe cargar el número de tracking y la factura comercial en el panel para evitar demoras. Al ingresar el paquete al almacén, se envía un correo automático con el peso y las medidas. Almacenaje y consolidación (Repacking): El servicio ofrece hasta 30 días de almacenaje gratuito en Florida, lo que permite acumular compras de distintas tiendas. Además, incluye la opción de reempaquetar los envíos para eliminar el volumen excesivo de las cajas originales y reducir costos.

El servicio ofrece hasta 30 días de almacenaje gratuito en Florida, lo que permite acumular compras de distintas tiendas. Además, incluye la opción de reempaquetar los envíos para eliminar el volumen excesivo de las cajas originales y reducir costos. Solicitud y validación aduanera: Desde el panel de cliente se solicita el envío unificado a la Argentina. Los especialistas aduaneros de la firma validan que la solicitud cumpla con los requisitos legales y emiten la factura consolidada (que incluye flete, impuestos y tasa de handling), la cual se puede abonar con tarjeta de crédito o PayPal.

Compras en el exterior: límites de importación y qué productos se pueden traer

Para operar bajo este régimen de Pequeños Envíos, es necesario respetar la normativa aduanera vigente en la Argentina, la cual permite hasta 5 importaciones por año calendario, con un tope de hasta USD 3.000 y/o 50 kilogramos por envío.

Dentro de los rubros más requeridos por los usuarios para traer desde tiendas internacionales destacan la tecnología y computación (notebooks, laptops y PC de escritorio), la indumentaria completa (zapatillas, camperas, vestidos y lencería), consolas de videojuegos (PlayStation 5, Xbox y Nintendo Switch), herramientas manuales o eléctricas y libros de cualquier género.