Cierran casi hasta fin de año estación de subte en este cruce de avenidas

El gobierno porteño anunció que el plan de obras de renovación de las estaciones del subte continuará con trabajos en una de las paradas importantes

Los usuarios que habitualmente utilizan la red de subte de la Ciudad de Buenos Aires deberán contemplar cambios en sus esquemas de viaje habituales. En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires, este jueves 20 de agosto cerrará por completo la estación Entre Ríos - Rodolfo Walsh de la Línea E, ubicada en la intersección de las avenidas Entre Ríos y San Juan. Las autoridades estiman que la parada permanecerá clausurada aproximadamente por tres meses, con el objetivo de ejecutar una puesta en valor profunda de toda su infraestructura.

A pesar de que las tareas preliminares se venían realizando en horario nocturno fuera de la operación comercial, la magnitud de la intervención requiere suspender el servicio en dicha estación para avanzar en los sectores de accesos, galerías de escaleras pedestres y mecánicas, vestíbulos y andenes. La obra abarca tareas de pintura general, recambio total de pisos, colocación de señalética renovada, incorporación de sistema Braille en pasamanos y pórticos, instalación de luminarias LED y la colocación de nuevo mobiliario urbano, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos. Un eje central de los trabajos pasará por la impermeabilización, donde se aplicarán inyecciones de materiales especiales, tratamiento de juntas y un revestimiento en el techo con aleación de aluminio y zinc anticorrosión para encauzar el agua y erradicar filtraciones.

Al tratarse de un espacio con declaratoria de patrimonio histórico, la intervención incluirá un proceso de conservación artística. Un equipo especializado de profesionales restaurará los murales de la estación respetando los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Subte: cuáles son las estaciones cerradas y los próximos cierres previstos

Con la clausura temporal de Entre Ríos, la Línea E suma un segundo nodo en obras dentro de su trazado. Actualmente, la red de subtes cuenta con tres estaciones fuera de servicio por reformas:

Estaciones cerradas al público: Entre Ríos (Línea E), General Urquiza (Línea E) y Tribunales (Línea D).

Entre Ríos (Línea E), General Urquiza (Línea E) y Tribunales (Línea D). Próximas estaciones a intervenir: En las siguientes etapas del plan oficial se prevé el cierre de Alberti, Pasco y Sáenz Peña (Línea A); Medrano, Ángel Gallardo y Dorrego (Línea B); además de Lavalle e Independencia (Línea C).

Hasta la fecha, el plan de modernización de SBASE ya concretó la puesta en valor integral de 20 estaciones en toda la red: Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); San Martín (Línea C); Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E), sumado a la renovación de paradores del Premetro.

Asimismo, dentro del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, la Ciudad continúa avanzando en la licitación para la futura construcción de la Línea F, el proceso de compra de 224 coches 0 km para renovar por completo la flota de la Línea B (con arribos previstos desde enero), la sustitución de 84 escaleras mecánicas obsoletas y la colocación de nuevos ascensores.