Trabajadores y agrupaciones reclaman en Buenos Aires medidas urgentes ante el agravamiento del endeudamiento y la crisis de ingresos

La CGT, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y las dos CTA realizarán este jueves una movilización al Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al sobreendeudamiento de las familias. La protesta se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires y tendrá como eje el aumento de la morosidad de los hogares y el uso del crédito para afrontar gastos cotidianos.

La movilización comenzará a las 14, con concentraciones en Paseo Colón y Estados Unidos y en la intersección de Independencia y Paseo Colón. Desde esos puntos, las columnas se dirigirán hacia el Palacio de Hacienda, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250.

Las organizaciones sindicales y sociales sostienen que el endeudamiento de los hogares se convirtió en una herramienta utilizada para cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos y servicios. La UTEP señaló en su convocatoria que la falta de crédito formal lleva a familias de los barrios populares a recurrir a préstamos informales para afrontar necesidades esenciales.

La morosidad de los hogares se disparó en los últimos meses

El reclamo se produce en un contexto de incremento de la morosidad. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento de los préstamos a hogares llegó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024.

El deterioro también aparece en otros segmentos del mercado crediticio. Un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense indicó que la morosidad alcanza al 33% de los deudores de fintech y billeteras virtuales. El mismo relevamiento señaló que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas activas.

Por su parte, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ubicó la mora bancaria en el 12,1% en abril de 2026, frente al 2,5% de noviembre de 2024. En el caso de los monederos electrónicos, pasó del 7,3% al 29,6% durante el mismo período.

Según datos difundidos durante la convocatoria sindical, alrededor de 5,8 millones de personas registran atrasos superiores a 90 días.

El reclamo de la CGT y la UTEP

En una conferencia de prensa realizada en la sede de la CGT, el cotitular de la central obrera Cristian Jerónimo sostuvo que existen alrededor de 20 millones de personas endeudadas y que unos 6 millones atraviesan una situación considerada crítica.

El dirigente también señaló que una parte importante de los deudores se encuentra cerca de ingresar en categorías de mayor riesgo dentro de los registros crediticios.

Jerónimo afirmó además que el problema no alcanza solamente a personas sin empleo, sino también a trabajadores registrados que tienen dificultades para cubrir sus gastos antes de finalizar el mes.

La UTEP, en tanto, ubicó el reclamo en los barrios populares y sostuvo que muchas familias recurren al crédito para cubrir necesidades básicas ante la insuficiencia de sus ingresos.

Un relevamiento de Management & Fit citado en el marco de la discusión indicó que más de la mitad de las familias argentinas tiene dificultades de ingresos y que, entre los hogares que no llegan a fin de mes, el 71,9% recurre a alguna forma de endeudamiento.

El Gobierno sostiene que el problema debe resolverse entre privados

La postura del Gobierno frente al endeudamiento de las familias también forma parte del reclamo de las organizaciones.

El Presidente Javier Milei rechazó el 2 de agosto la posibilidad de una asistencia estatal destinada a quienes mantienen deudas y sostuvo que se trata de una relación entre privados. Al día siguiente volvió a plantear esa posición en declaraciones radiales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, coincidió posteriormente con ese enfoque, mientras que el vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó la implementación de una asistencia estatal para cancelar las deudas de los morosos.

Desde la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof cuestionó esa postura y vinculó el aumento del endeudamiento con la evolución de los ingresos de los hogares.

Proyectos para atender el sobreendeudamiento

El aumento de la morosidad también llegó al Congreso, donde fueron presentadas distintas iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las familias.

Uno de los proyectos propone crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, con créditos de hasta $1,5 millones destinados a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y determinados monotributistas. La propuesta contempla que las cuotas no superen el 30% de los ingresos netos del beneficiario.

Otra iniciativa plantea establecer un régimen de protección para usuarios financieros y prevenir situaciones de sobreendeudamiento. El proyecto incorpora reglas para bancos, empresas de crédito, fintech, billeteras virtuales y otros proveedores de servicios financieros.

Entre sus disposiciones contempla:

Evaluaciones de capacidad de pago antes de otorgar préstamos

Mayores exigencias de información sobre tasas y costos

Reglas para la gestión de cobranzas

Mecanismos de reestructuración de deudas

Pautas para los sistemas automatizados de evaluación crediticia

Regulación para determinadas prácticas de diseño utilizadas por plataformas digitales

Una protesta que continuará con otras convocatorias

La movilización de este jueves forma parte de un esquema de actividades anunciado por las organizaciones sindicales y sociales para reclamar medidas vinculadas con la situación económica y el endeudamiento.

La UTEP prevé nuevas convocatorias durante la reunión del Consejo del Salario Mínimo, la Semana Social de la Iglesia y una movilización prevista para el 2 de septiembre, con motivo del Día de la Industria.

Las organizaciones también anunciaron actividades relacionadas con la visita del papa León XIV a la Argentina prevista para noviembre, entre ellas una misa en Luján convocada junto con la CGT y el pedido de una audiencia privada con el pontífice.

La marcha de este jueves tendrá como destino el Ministerio de Economía y estará centrada en el reclamo de medidas frente al endeudamiento y la morosidad de los hogares argentinos.