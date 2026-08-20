Esta provincia confirmó que será la primera en reglamentar el reconocimiento facial

La provincia de Mendoza se convirtió en la pionera a nivel nacional en establecer un marco legal y operativo estricto para el uso de la inteligencia artificial aplicada a la seguridad pública. El Gobernador, Alfredo Cornejo, junto a la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, anunciaron la inminente publicación en el Boletín Oficial del decreto reglamentario de la Ley 9562. Esta normativa fijará de forma precisa las condiciones técnicas, operativas y procedimentales para la utilización de tecnologías de reconocimiento facial dentro del Sistema Provincial de Videovigilancia, transformando a la jurisdicción en la primera del país en regular esta herramienta con un protocolo de garantías individuales y debido proceso.

A pesar de que la reglamentación se oficializará formalmente esta semana, la tecnología ya venía siendo testeada en una fase piloto con resultados sumamente alentadores para las autoridades. Desde su puesta en marcha el pasado 1 de mayo de este año, el sistema informático detectó 107 alertas fehacientes, de las cuales el 57% correspondió de forma directa a pedidos de captura emitidos por los tribunales y un 24% a solicitudes civiles para la búsqueda de paraderos de personas extraviadas. El cruce de datos biométricos permitió que la Policía de Mendoza lograra la detención de 23 delincuentes prófugos de la Justicia, implicados en causas graves por robos agravados, tentativas de homicidio y hechos de violencia de género, registrándose una efectividad del 100% al no contabilizarse ningún "falso positivo" durante los primeros 100 días de funcionamiento.

El Gobernador Cornejo enfatizó que este decreto busca regular las herramientas digitales brindando plenas garantías de privacidad a los ciudadanos de bien, bajo una línea política de "mano firme del Estado contra los delincuentes". Asimismo, el mandatario vinculó este hito tecnológico con el avance del proyecto de Ley de Ciberseguridad —que ya cuenta con media sanción legislativa—, destacando que el objetivo central es acorralar a quienes poseen deudas pendientes con la ley mediante el fortalecimiento del sistema 911 como un centro de inteligencia criminal.

Mendoza reglamentará el reconocimiento facial: los tres códigos de alerta y la obligatoriedad del filtro humano

Al brindar detalles específicos sobre la operatividad diaria del sistema, la ministra Mercedes Rus especificó que la provincia cuenta actualmente con 151 cámaras equipadas con software de reconocimiento facial, las cuales se nutren de bases de datos oficiales como las 12.000 nuevas muestras incorporadas al Laboratorio de Genética local. El decreto reglamentario estipula de forma taxativa que la herramienta funcionará bajo tres códigos de alerta diferenciados:

Primer Código: Destinado exclusivamente a la captura o detención de personas con requerimientos judiciales activos.

Segundo Código: Orientado al control de permanencia de individuos que deban cumplir con regímenes de prisión o arresto domiciliario y violen el perímetro establecido.

Tercer Código: Abocado a la búsqueda y localización de paradero de personas extraviadas, con especial foco en adultos mayores, niños, niñas y adolescentes.

La funcionaria provincial fue categórica al remarcar la transparencia del mecanismo y aclarar que la inteligencia artificial no actúa de forma autónoma. "No es un sistema que actúa automáticamente, es un sistema con verificación humana suficiente", remarcó Rus. El protocolo establece que ante una coincidencia biométrica arrojada por el software, un operador del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) debe realizar una primera validación visual y de calidad de la imagen. Solo tras este filtro humano se da aviso a las patrullas en el territorio, quienes tienen la obligación de realizar una segunda verificación de identidad y constatar de forma obligatoria que la orden judicial siga vigente antes de proceder a cualquier arresto.

Mendoza: eficiencia policial, agilidad judicial y casos de éxito comprobados

La incorporación de esta tecnología de punta se complementa con las recientes reformas en materia de flagrancia implementadas en la provincia, permitiendo que las personas identificadas y detenidas en la vía pública puedan ser juzgadas y condenadas de manera express. La ministra de Seguridad y Justicia ilustró la efectividad de las fuerzas provinciales revelando que la Policía mendocina lleva adelante un promedio de 78 megaoperativos anuales y que, mediante el trabajo coordinado con el Ministerio Público, "actualmente, por hora, la Policía aprehende a 23 personas en conjunto con la Justicia", sumado al éxito del nuevo Laboratorio de Balística que ya resolvió 90 coincidencias positivas uniendo armas secuestradas con hechos delictivos.

El sistema de reconocimiento facial ya cuenta en su historial con importantes resoluciones de casos complejos. Entre ellos destaca la detención, el pasado 3 de junio, de un delincuente que era intensamente buscado por un robo agravado cometido en abril y que poseía un prontuario de 21 causas judiciales abiertas; el sospechoso había sido identificado mediante una pericia genética previa y el software lo detectó caminando por la calle, derivando en su inmediata captura y posterior condena. El mismo éxito se replicó el 30 de mayo con la aprehensión de un prófugo por violación y el 29 de junio al localizar a una mujer implicada en un asalto violento cometido en poblado y en banda. Con este marco normativo, Mendoza busca blindar su vía pública prohibiendo listas informales y garantizando la trazabilidad auditable de cada procedimiento.