Chau Tinder: la insólita red social donde cada vez más gente busca pareja

Las apps tradicionales de citas siguen perdiendo terreno y crece el uso de redes profesionales. Los detalles del cambio de hábito

El dinamismo de las interacciones digitales experimenta un giro inesperado en las preferencias de quienes buscan pareja o conseguir una cita. En un contexto de marcado desinterés hacia las dinámicas tradicionales de las aplicaciones de encuentros como Tinder -caracterizadas por el deslizamiento sistemático de perfiles y la escasez de certezas-, muchas personas comenzaron a utilizar la red social LinkedIn como una alternativa para entablar contactos personales.

Esta transformación conceptual de la plataforma de networking laboral responde a la necesidad de obtener información contextualizada antes de iniciar un diálogo. A través de la visualización de trayectorias académicas, antecedentes corporativos, intereses declarados e interacciones dentro de la comunidad profesional de LinkedIn, los usuarios acceden a una radiografía detallada sobre el estilo de vida, el nivel de ambición y el entorno de una persona, aspectos que suelen estar ausentes en los portales de citas convencionales.

Preferencias de los usuarios y el atractivo del entorno profesional

Un relevamiento llevado a cabo por la firma especializada en desarrollo laboral Zety reveló que aproximadamente el 25% de los usuarios considera admisible la utilización de LinkedIn con fines sentimentales. De forma complementaria, un 22% de los consultados admitió haber enviado o respondido mensajes privados dentro de la red corporativa con una clara intencionalidad afectiva.

El atractivo de este canal radica en la previsibilidad que aporta la información verificada frente al formato habitual de Tinder. Al explorar el recorrido de una persona en un contexto profesional, los usuarios logran evaluar aspectos clave de afinidad antes de dar el primer paso:

Trayectoria y formación : el historial académico y las empresas en las que se desempeñó ofrecen parámetros sobre su presente y proyecciones a futuro.

Red de contactos en común : la existencia de conexiones compartidas en la red aporta una capa adicional de validación y seguridad sobre la identidad del perfil.

Intereses e interacciones: las publicaciones, recomendaciones y comentarios públicos permiten inferir valores, hábitos de consumo y estilos de comunicación.

LinkedIn gana terreno entre quienes buscan pareja o una cita.

Los límites que fija LinkedIn frente al uso como app de citas

A pesar del auge de esta tendencia entre los usuarios, la práctica se topa de frente con los términos y condiciones estipulados por la plataforma. La compañía mantiene una postura inflexible y aclara que la red no fue creada con el propósito de buscar relaciones de pareja, por lo cual sus reglamentos internos prohíben de manera taxativa cualquier tipo de aproximación romántica que no sea solicitada o consensuada. "Nuestro objetivo es asegurarnos de que las personas estén protegidas frente a avances románticos no deseados", destacaron en los últimos días desde la empresa.

Esta situación genera un punto de fricción inevitable entre la finalidad corporativa original que busca proteger la empresa y la búsqueda creciente de usuarios que acuden a la aplicación para hallar la previsibilidad e información de perfil que ya no encuentran en las herramientas tradicionales de citas.