Dónde queda el Outlet de Topper con zapatillas desde $26.600, descuentos en ropa y cuotas

La marca deportiva ofrece una interesante liquidación de diversos tipos de productos que terminan quedando a precios muy convenientes con el 3x2

La búsqueda de precios accesibles para renovar el calzado y la indumentaria deportiva sumó una alternativa atractiva en la Ciudad de Buenos Aires. A través de las redes sociales, la cuenta de ahorro y consumo @mamaahorro dio a conocer una liquidación especial en locales tipo outlet de la firma Topper, donde es posible acceder a promociones combinables de 3x2, descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados y opciones de pago en cuotas sin interés.

El principal atractivo de la venta reside en la posibilidad de combinar la promoción de 3x2 tanto en calzado como en ropa, lo que permite reducir significativamente el valor unitario de cada artículo. Por ejemplo, al seleccionar tres pares de zapatillas con un precio de etiqueta de $39.900 cada uno, la aplicación de la bonificación deja el valor final de cada par en $26.600. Asimismo, los comercios ofrecen facilidades de financiamiento en 3 y 6 cuotas sin interés.

Outlet Topper: variedad de modelos, sector por talle y direcciones

La oferta disponible abarca opciones para adultos y niños, con una amplia gama de disciplinas deportivas y modelos urbanos. En las estanterías pueden encontrarse zapatillas para pádel, tenis, básquet, hockey y botines de fútbol, además de una sección de ropa con tops deportivos, remeras desde $15.000, shorts de baño a $20.000, buzos desde $30.000 y camperas a partir de los $40.000. A su vez, las sucursales cuentan con un sector de "oportunidades únicas" organizado por talle en cajas abiertas con rebajas de hasta el 50%, junto a accesorios como mochilas y pelotas.

Las promociones por tiempo limitado se encuentran vigentes en los siguientes puntos de venta de la capital porteña: