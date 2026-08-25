La cantante, compositora y actriz falleció a los 80 años. Compuso "I Will Always Love You" y acompañó a Miley Cyrus en sus primeros años de carrera

La legendaria cantante, compositora y actriz estadounidense, Dolly Parton, murió este martes a los 80 años, según confirmó su familia mediante un video publicado en las redes sociales oficiales de la artista.

Su sobrino Brin Seaver fue el encargado de comunicar la noticia en representación de las familias Parton y Owens.

La familia comunicó la muerte de Dolly Parton en un video

Considerada una de las grandes figuras de la música country, construyó una carrera que atravesó casi seis décadas y trascendió ampliamente el género. Desde una infancia marcada por la pobreza en las montañas de Tennessee llegó al estrellato mundial con canciones que se convirtieron en clásicos, entre ellas "Jolene", "9 to 5" y "Coat of Many Colors".

Su composición "I Will Always Love You" alcanzó una popularidad todavía mayor cuando fue interpretada por Whitney Houston.

El salto al cine llegó justamente con "9 to 5", donde compartió elenco con Jane Fonda y Lily Tomlin. La película convirtió a la intérprete en una figura todavía más conocida fuera de la música y la canción principal le valió una nominación al Oscar.

Dolly volvió a ser nominada al Oscar en 2006 por "Travelin' Thru", canción original que escribió e interpretó para la película "Transamerica". El tema, además, recibió ternas a otros premios, entre ellos los Grammy y los Globos de Oro.

Su trayectoria también la convirtió en una de las artistas que recibieron nominaciones en las cuatro grandes premiaciones anuales de la industria estadounidense: Emmy, Grammy, Oscar y Tony, un grupo del que forman parte quienes suelen ser asociados al llamado "EGOT". Parton obtuvo 11 premios Grammy y ganó un Emmy en 2021 como productora ejecutiva de "Dolly Parton's Christmas on the Square". También recibió una nominación al Tony por el musical "9 to 5".

La artista tuvo un papel inesperado en la investigación contra el COVID-19. En 2020 donó un millón de dólares al Vanderbilt University Medical Center para apoyar investigaciones sobre el coronavirus. Parte de ese financiamiento contribuyó al desarrollo de la vacuna de Moderna. En 2021, la propia Parton recibió una dosis de esa vacuna en el centro médico de Nashville.

La relación de la cantante con sus raíces estuvo presente incluso en momentos de tragedia. En 2016, después de los incendios forestales que afectaron la zona de las Grandes Montañas Humeantes, impulsó el My People Fund para ayudar económicamente a las familias damnificadas de la región.

Pero el amor, no sólo fue protagonista en sus obras, sino también en lo personal: estuvo casada durante casi seis décadas con Carl Dean, a quien conoció en Nashville cuando tenía 18 años. Se casaron el 30 de mayo de 1966, cuando ella tenía 20 años, y mantuvieron una relación alejada de la exposición pública de la artista. Dean murió el 3 de marzo de 2025, a los 82 años.

La muerte de su esposo tuvo un fuerte impacto en Parton, quien continuó trabajando y convirtiendo parte de ese duelo en canciones. En marzo de 2025 publicó "If You Hadn't Been There", dedicada a Dean y presentada como un homenaje a la vida que compartieron.

Su vínculo con las nuevas generaciones también tuvo un nombre propio: Miley Cyrus. Parton fue su madrina y, además de acompañarla desde sus primeros años en el espectáculo, ambas compartieron canciones y escenarios en distintos momentos. La relación excedió el plano familiar y se convirtió también en una alianza artística.

Cuál es la fortuna que cosechó una de las cantantes más ricas del mundo

La exitosa carrera de Parton fue de tal magnitud que llegó a ser calificada como una de las cantantes más ricas del mundo por Celebrity Net Worth, con una fortuna estimada en 650 millones de dólares al momento de su fallecimiento.

Hasta sus últimos años, la interprete mantuvo una actividad artística y empresarial inusual para una artista de su generación. En 2023 publicó "Rockstar", su primer álbum dedicado al rock, con 30 canciones, nueve de ellas originales. El trabajo fue su 49° álbum solista y surgió después de su incorporación al Rock & Roll Hall of Fame.

En 2026, pocos meses antes de su muerte, todavía aparecía vinculada a nuevos proyectos. Su equipo trabajaba en "Dolly: A True Original Musical", una producción basada en su vida y su música que tenía previsto llegar a Broadway durante el invierno estadounidense.

Donald Trump prepara homenaje para Dolly Parton

El presidente Donald Trump ordenó que las banderas se rebajen en todo EE. UU. durante una semana para honrar a la leyenda de la música Dolly Parton tras su fallecimiento.

"Esta es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá... Descansa en paz, Dolly! El Mundo te ama."