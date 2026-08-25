El Subte y la UADE llegaron a un acuerdo exclusivo en una propuesta de larga data

Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) firmaron un convenio de colaboración institucional para llevar a cabo la construcción de un nuevo acceso peatonal en el nodo combinatorio de las líneas C y E de la estación Independencia. La firma del acuerdo se concretó entre el presidente de la empresa estatal porteña, Javier Ibáñez, y el titular de la casa de altos estudios, Héctor Masoero, dando un paso decisivo para saldar una demanda histórica que la institución privada venía impulsando desde hace más de una década.

La obra busca descomprimir un punto crítico de la red vial y de transporte en el cruce de las avenidas Independencia y Lima. De acuerdo con los datos difundidos por la universidad, se registran más de 30.000 viajes diarios en subte hacia y desde el campus, considerando los desplazamientos en los tres turnos de cursada y las actividades complementarias en su complejo (como el Microestadio, biblioteca, UADE Housing, gimnasio y UADE Xperience). Ese volumen masivo de personas, sumado a la circulación de automóviles, colectivos y el ingreso a una estación de servicio contigua, provocaba saturaciones constantes en las veredas y situaciones de peligro en el tránsito peatonal.

Acuerdo Subte-UADE: cómo será el nuevo pasaje subterráneo, la accesibilidad y la señalización

El proyecto de infraestructura no contempla la creación de una nueva estación sino una reorganización estratégica de los flujos de circulación en la superficie y el subsuelo. El eje principal de la intervención consiste en la construcción de un túnel peatonal que atravesará por debajo la Avenida Independencia y continuará hasta la calle Lima, vinculando de manera directa el nodo del subte con el entorno universitario y las zonas linderas. Cabe destacar que, si bien la obra facilitará la llegada de la comunidad académica, el nuevo acceso no será exclusivo y estará habilitado para todo el público.

Entre los aspectos técnicos y de seguridad vial contemplados en la iniciativa destacan: