Reactivan un beneficio clave para viajeros del interior en el Aeropuerto de Ezeiza

El hotel de mini habitaciones en la terminal aérea más importante del país se sumó a las plataformas de beneficios para viajeros con tarjetas de crédito

El descanso durante las largas escalas o conexiones en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza sumó una importante novedad para los usuarios del sistema financiero. My Pod Capsule Airport, el complejo de mini habitaciones privadas ubicado dentro del predio aeroportuario, selló una alianza estratégica para integrarse como partner de las plataformas internacionales Visa Airport Companion y Dragon Pass. La incorporación permite a los titulares de tarjetas asociadas a estos programas acceder al beneficio denominado Sleepover, facilitando el uso de sus membresías crediticias para pausar el viaje antes o después de volar.

El servicio está pensado como una solución para quienes enfrentan largas esperas, demoras o reprogramaciones. A diferencia de las tradicionales salas VIP, esta alternativa resulta estratégica para los pasajeros provenientes de distintas provincias del país que arriban a Buenos Aires en un vuelo de cabotaje o vía terrestre y deben aguardar varias horas hasta abordar sus conexiones internacionales, o viceversa. Cabe precisar que el establecimiento no se encuentra dentro del edificio principal o las salas de embarque restringidas, sino emplazado estratégicamente en el predio exterior del aeropuerto, en la intersección que conecta la Terminal de Arribos Internacionales con la Terminal de Vuelos Domésticos.

Las cápsulas de MyPod en Ezeiza ahora se pueden reservar mediante el sistema de beneficios de tarjetas de crédito

MyPod en Ezeiza: cómo funciona el beneficio "Sleepover" y qué servicios ofrecen las cápsulas

Al presentar la membresía de Visa Airport Companion o Dragon Pass, los viajeros acceden a un pase de 3 horas de descanso en su propia cápsula privada. La estancia incluye conectividad Wi-Fi de alta velocidad, iluminación dimable personalizable, accesos a estaciones de recarga con conectores USB, tomacorrientes y el uso de las instalaciones sanitarias de la propiedad.

El complejo opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y dispone de una infraestructura orientada a resolver distintas necesidades del usuario en tránsito:

Formatos de alojamiento: Cuenta con cápsulas individuales (Pods) y habitaciones de mayor tamaño (Maxi-Pods), diseñadas con aislamiento acústico, cortinas blackout y almacenamiento para equipaje de mano o valijas de gran tamaño.

Módulo de accesibilidad: Dispone de un pod adaptado para personas con discapacidad, el cual cuenta con conexión directa a un módulo adyacente para facilitar la asistencia de un acompañante.

Servicios de higiene: Instalaciones de duchas privadas que incluyen ropa de blanco, secador de pelo y un kit de amenities con productos hipoalergénicos y veganos.

Zonas complementarias: Lockers autoservicio para la guarda de pertenencias, áreas con barra de snacks sin alcohol, bebidas calientes y salas privadas de coworking equipadas con escritorios e insonorización para reuniones o trabajo remoto.