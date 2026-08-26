Banco Galicia aumenta los costos de sus paquetes y esta es la manera de bonificarlos
Entre dos y tres veces por año, las entidades bancarias privadas que operan en el país suelen actualizar sus esquemas tarifarios para equiparar los costos operativos y de mantenimiento. En esta oportunidad, Banco Galicia notificó a sus clientes sobre un nuevo ajuste en las comisiones mensuales de sus paquetes de productos, los cuales registrarán incrementos que van del 8,5% al 15% según el segmento y cuyas nuevas tarifas comenzarán a regir de manera formal a partir del 1 de noviembre.
El ajuste impacta desde las opciones dirigidas al público joven hasta los segmentos de mayor renta. Por ejemplo, el paquete inicial Move pasará de pagar $10.000 en mayo a $11.500 en noviembre (15% de aumento), mientras que la cuenta Plus escalará de $28.700 a $33.000 (15%). En tanto, los productos de alta gama registrarán variaciones más moderadas: Plus Gold subirá de $50.800 a $55.200 (8,7%), Éminent Platinum pasará de $69.700 a $75.600 (8,5%) y la membresía Éminent Black se incrementará de $82.700 a $89.700 mensuales (8,5%).
Banco Galicia: requisitos para bonificar el 100% del costo del paquete
Junto con el aumento de los valores de mantenimiento, el banco aplicó un incremento de entre el 10% y el 11% en las exigencias mínimas para acceder a la bonificación del 100% de la comisión. Los usuarios disponen de tres vías alternativas para evitar el cobro mensual a partir del 1 de noviembre:
- Por nivel de consumos mensuales: Se computa la sumatoria del mes anterior realizada con tarjetas de crédito y débito (titular y adicionales), pagos con QR, servicios y recargas de transporte, celular o cable. En compras con tarjeta de crédito en cuotas, se toma el total del valor gastado en el mes que se liquida la primera cuota. Para bonificar, los consumos mínimos exigidos son:
- Move: $555.000
- Plus: $1.100.000
- Plus Gold: $1.930.000
- Éminent Platinum: $3.540.000
- Éminent Black: $4.300.000
- Por inversiones y saldo promedio: El cliente debe mantener un saldo promedio mensual (entre caja de ahorro, cuenta corriente, Plazos Fijos, Fondos Fima, Bonos, Acciones y CEDEARs) de:
- Move: No aplica
- Plus: No aplica
- Plus Gold: $2.600.000
- Éminent Platinum: $4.400.000
- Éminent Black: $6.500.000
- Por acreditación de haberes o honorarios: Quienes cobren su sueldo en la entidad acceden a la bonificación automática acreditando los mínimos. En el caso de los profesionales independientes, el cobro de "Honorarios" debe provenir obligatoriamente de otra cuenta del propio Banco Galicia bajo ese concepto específico, una restricción operativa que continúa dejando afuera a la gran mayoría de los trabajadores autónomos que reciben transferencias desde otras entidades bancarias.