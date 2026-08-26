Banco Galicia aumenta los costos de sus paquetes y esta es la manera de bonificarlos

Uno de los bancos privados más utilizados del país anunció un ajuste en las comisiones de sus distintos servicios de cuenta con subas de entre el 8 y 15%

Entre dos y tres veces por año, las entidades bancarias privadas que operan en el país suelen actualizar sus esquemas tarifarios para equiparar los costos operativos y de mantenimiento. En esta oportunidad, Banco Galicia notificó a sus clientes sobre un nuevo ajuste en las comisiones mensuales de sus paquetes de productos, los cuales registrarán incrementos que van del 8,5% al 15% según el segmento y cuyas nuevas tarifas comenzarán a regir de manera formal a partir del 1 de noviembre.

El ajuste impacta desde las opciones dirigidas al público joven hasta los segmentos de mayor renta. Por ejemplo, el paquete inicial Move pasará de pagar $10.000 en mayo a $11.500 en noviembre (15% de aumento), mientras que la cuenta Plus escalará de $28.700 a $33.000 (15%). En tanto, los productos de alta gama registrarán variaciones más moderadas: Plus Gold subirá de $50.800 a $55.200 (8,7%), Éminent Platinum pasará de $69.700 a $75.600 (8,5%) y la membresía Éminent Black se incrementará de $82.700 a $89.700 mensuales (8,5%).

Los nuevos costos de las tarjetas de crédito en el Banco Galicia: comienzan a aplicarse en noviembre

Banco Galicia: requisitos para bonificar el 100% del costo del paquete

Junto con el aumento de los valores de mantenimiento, el banco aplicó un incremento de entre el 10% y el 11% en las exigencias mínimas para acceder a la bonificación del 100% de la comisión. Los usuarios disponen de tres vías alternativas para evitar el cobro mensual a partir del 1 de noviembre: