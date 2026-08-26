Un deslizamiento de tierra ocurrido en la frontera con el Tibet sacudió a toda la región. Xi Jinping ofreció asistencia y continúa la búsqueda

Al menos 160 personas murieron en las inundaciones ocurridas en Nepal, tras un deslizamiento de tierra (alud) ocurrido en la frontera con el Tibet, según informaron autoridades locales.

Cientos de personas más permanecen desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Inundación en Nepal: más de 160 fallecidos y 900 desaparecidos

Rajendra Prasad Dhamala, portavoz de la Policía de la provincia de Bagmati, confirmó primero una cifra de fallecidos (según la agencia de noticias Xinhua) y señaló que las operaciones de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas.

Las fuerzas de seguridad rescataron hasta el momento a 88 personas de las zonas afectadas, añadió, según un informe de Xinhua desde el lugar de los hechos.

La Junta de Turismo de Nepal informó que hasta 900 turistas, entre ellos muchos extranjeros, fueron reportados como desaparecidos después de que una riada masiva y repentina arrasara el distrito de Rasuwa, en el norte del país himalayo.

El portavoz de la entidad, Sunil Sharma, indicó que los viajeros extranjeros desaparecidos procedían de Australia, India, Estados Unidos, Malasia, Países Bajos, Reino Unido y Sudáfrica, entre otros países y regiones.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, convocó una reunión de emergencia del Gabinete para abordar las medidas de rescate y asistencia.

El Ejército nepalés, respaldado por otras fuerzas de seguridad, intensificó las operaciones de búsqueda y rescate en los distritos afectados.

Los mayores daños se registraron en el distrito de Rasuwa, donde la inundación arrasó varias viviendas y causó estragos en mercados, proyectos hidroeléctricos, carreteras y otras infraestructuras.

"Hay varias personas reportadas como desaparecidas. Las labores de rescate están en marcha", declaró previamente a Xinhua Druba Prasad Adhikari, subjefe administrativo del distrito.

Otros puntos afectados

Otro punto crítico era Rasuwagadhi, en la frontera entre Nepal y Tíbet, apuntaron cronistas locales.

Las fuertes corrientes causaron estragos en toda el área, algo que alarmó a distintos países.

Alarma en China y reacción de Xi Jinping

Incluso el presidente de China, Xi Jinping, ordenó realizar todos los esfuerzos para buscar y rescatar a las personas desaparecidas tras un deslizamiento de tierra que ocurrió este miércoles por la mañana en Nepal.

Ese fenómeno causó afectaciones en el puerto fronterizo de Gyirong, perteneciente a la región autónoma de Xizang, en el suroeste de China, con un saldo de tres muertos y 265 desaparecidos, según confirmó Xinhua pasado el mediodía en la Argentina.

El desastre bloqueó las carreteras que conducen al puerto en el lado chino y generó cortes en las comunicaciones y el suministro eléctrico, según la oficina de gestión de emergencias del distrito de Gyirong, en la ciudad de Xigaze.

El puerto de Gyirong es un importante paso terrestre que conecta China y Nepal.