Con propuestas gastronómicas, talleres para todas las edades y shows musicales, la cultura judía se comparte en una jornada abierta e inclusiva

Rosh Hashaná Urbano vuelve a Buenos Aires para celebrar el Año Nuevo Judío en pleno espacio público. El domingo 30 de agosto, Plaza Seeber se convertirá en epicentro de una fiesta cultural que ya lleva 13 ediciones reuniendo a miles de personas.

El evento es gratuito y abierto a toda la sociedad. No hace falta ser parte de la comunidad judía para participar. La propuesta es clara: acercarse a una tradición milenaria desde la experiencia, el sabor y el encuentro.

Organizado por Limud BA, el festival marca el inicio del año 5787 del calendario judío. Se desarrollará de 12 a 18 hs. en la intersección de Av. del Libertador y Av. Sarmiento, con entrada libre.

"Rosh Hashaná Urbano es una invitación a comenzar un nuevo año encontrándonos", afirmó Cynthia Cuculiansky, presidente de Limud BA. "Desde hace trece años llevamos la tradición judía al espacio público para compartirla con toda la sociedad".

El objetivo es renovar el compromiso con una convivencia basada en el respeto, el conocimiento y la alegría de estar juntos, abriendo puertas a quienes quieran descubrir esta cultura desde adentro.

Qué ofrece Rosh Hashaná Urbano este año

La propuesta combina tradición y experiencia. No se trata solo de mirar, sino de participar activamente en las distintas actividades que se organizan a lo largo de toda la jornada.

Este año habrá opciones para todos los perfiles y edades. Quienes busquen aprender encontrarán talleres y charlas. Los curiosos de la gastronomía podrán recorrer puestos con sabores tradicionales. Y los amantes de la música disfrutarán de shows en vivo.

La grilla completa incluye:

9 charlas y talleres para cocinar, crear un vision board, conversar y aprender a mirar el nuevo año desde nuevas perspectivas

para cocinar, crear un vision board, conversar y aprender a mirar el nuevo año desde nuevas perspectivas 17 puestos gastronómicos para descubrir clásicos de la cocina judía y recorrer sabores tradicionales

para descubrir clásicos de la cocina judía y recorrer sabores tradicionales Casi 20 stands de artesanías donde pasear, mirar y encontrar productos únicos

donde pasear, mirar y encontrar productos únicos 5 shows en vivo para que la música también sea parte de la celebración

para que la música también sea parte de la celebración Espacios de encuentro para compartir en familia y disfrutar de la ciudad de una manera diferente

La experiencia busca transformar una celebración religiosa en una vivencia urbana y colectiva. Judíos y no judíos, grandes y chicos, familias, amigos y curiosos se cruzan en un mismo espacio.

Con trece ediciones consecutivas, Rosh Hashaná Urbano ya se consolidó como una cita ineludible de Buenos Aires que reúne cada año a miles de personas en torno a la diversidad cultural y el encuentro genuino.

Qué se celebra en Rosh Hashaná y por qué importa

Rosh Hashaná es el Año Nuevo Judío. Marca el comienzo de un nuevo ciclo en el calendario hebreo y representa un momento de introspección profunda.

Es un tiempo para mirar lo vivido, revisar acciones y pensar cómo transitar el año que empieza. La tradición invita a detenerse, hacer un balance y renovar compromisos personales y comunitarios.

Una de las costumbres más representativas es el sonido del shofar. Este antiguo instrumento de viento, hecho con cuerno de carnero, invita a la reflexión y marca el inicio del período de los Días Temibles, que culmina en Iom Kipur.

También hay sabores que cuentan historias y transmiten deseos. La manzana con miel expresa la esperanza de un año dulce y próspero. La jalá redonda, el tradicional pan de la celebración, simboliza el ciclo que termina y otro que comienza.

Son tradiciones antiguas que, cada año, vuelven a cobrar vida cuando se comparten en comunidad. Y eso es exactamente lo que propone Rosh Hashaná Urbano: llevar esas tradiciones al espacio público.

Quién organiza y qué busca con este evento

Limud BA es la organización detrás de Rosh Hashaná Urbano. Se trata de una entidad liderada por voluntarios que crea experiencias innovadoras de aprendizaje, encuentro y cultura judía.

Forma parte de Limmud Internacional, una red global nacida en Inglaterra en 1980. En Argentina, Limud está presente desde 2007 y lleva adelante distintas iniciativas durante todo el año.

Su enfoque es abierto, plural y participativo: propone acercarse a la cultura judía desde distintas generaciones, miradas y formas de vivir la identidad, sin barreras ni requisitos previos.

Aprender, participar, preguntar, encontrarse y ser protagonista. Ese es el espíritu que guía todas sus actividades, incluido este festival anual que ya es referencia en la ciudad.

Toda la información práctica para ir

El evento se realizará el domingo 30 de agosto de 12 a 18 hs. en Plaza Seeber, ubicada en la intersección de Av. del Libertador y Av. Sarmiento, en el barrio de Palermo.

La entrada es libre y gratuita. No requiere inscripción previa ni reserva. Está abierto a toda la sociedad, sin distinción de origen, religión o edad.

En caso de lluvia, el evento se reprogramará para el domingo 6 de septiembre en el mismo lugar y horario. La decisión se comunicará con anticipación a través de los canales oficiales de Limud BA.

Rosh Hashaná Urbano transforma una tradición milenaria en una experiencia de encuentro para toda la ciudad. Una oportunidad de celebrar la diversidad y descubrir una cultura viva, abierta y en permanente movimiento.