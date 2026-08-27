Jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad tendrán un acceso más sencillo al pase gratuito de subte. Qué cambia

Los jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires podrán acceder más fácilmente al beneficio de viajar gratis en el subte porteño.

La Legislatura de la Ciudad aprobó el Despacho N° 0339-26, que modifica la Ley N° 6.817 y elimina parte de los requisitos que hasta ahora debían completar los beneficiarios para obtener el pase gratuito.

El cambio apunta principalmente a reemplazar un procedimiento que requería realizar distintas gestiones digitales por un mecanismo presencial mucho más simple.

Subte gratis para jubilados: qué documentación deberán presentar

Con la nueva normativa, el trámite podrá realizarse en todas las sedes comunales de la Ciudad. Para iniciar la gestión, los beneficiarios deberán presentar únicamente:

DNI

Recibo de haberes

De esta manera, dejarán de ser necesarios algunos de los pasos que exigía el esquema anterior, como ingresar al sistema de Trámites a Distancia (TAD), adjuntar una constancia de ARCA y gestionar la certificación negativa de ANSES.

El beneficio alcanza a quienes perciben hasta 2,5 haberes mínimos, según establece la legislación vigente.

Cómo funcionará el acceso gratuito al subte

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, explicó que el objetivo es que el acceso al beneficio sea directo una vez completada el alta.

"Aprobamos una ley para que los jubilados de la Ciudad, que cobren hasta 2,5 haberes mínimos, puedan viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, pasan el DNI por el molinete. Simple" La iniciativa fue impulsada por la diputada Graciela Ocaña y trabajada en conjunto con el Ejecutivo porteño.

El cambio busca facilitar el acceso efectivo al pase gratuito, especialmente frente a las dificultades que podía generar la realización de distintos trámites y la presentación de documentación ante diferentes organismos.

Cuándo comenzará a regir el nuevo trámite

La modificación todavía debe completar el proceso correspondiente antes de su aplicación. Una vez que la ley sea promulgada, el Poder Ejecutivo porteño tendrá un plazo máximo de 60 días corridos para reglamentarla.

A partir de esa reglamentación quedará definido el procedimiento para que los beneficiarios puedan realizar el alta bajo el nuevo esquema y utilizar directamente su DNI para acceder al subte sin pagar.