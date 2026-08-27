Alemania analiza cambiar la edad de jubilación y este podría ser el nuevo límite

El gobierno alemán estudia la posibilidad concreta de aumentar la edad jubilatoria a partir de la próxima década: los motivos de la posible decisión

El Gobierno alemán, respaldado por una recomendación clave apoyada por el canciller Friedrich Merz, evalúa un plan de reforma integral para modificar de manera progresiva la edad ordinaria de jubilación a partir de la próxima década. La iniciativa, elaborada por una comisión de expertos para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones frente al acelerado envejecimiento poblacional, propone que el límite legal de retiro supere los 67 años desde 2032 y continúe incrementándose hasta alcanzar los 70 años hacia la década de 2090.

El trasfondo del proyecto responde a la presión demográfica que enfrentan las arcas públicas en una de las sociedades más longevas del mundo: el número de trabajadores activos que aportan al sistema disminuye proporcionalmente mientras aumenta la cantidad de beneficiarios y la cantidad de años en los que cobran prestaciones. "Ningún ciudadano debe preocuparse", sostuvo el canciller Merz al respaldar el informe de 33 puntos, al tiempo que remarcó que las medidas evitarán el colapso del esquema previsional y quitarán una carga sobre las futuras generaciones.

Posible aumento de edad jubilatoria en Alemania: la regla del 2:1 y cómo cambiaría la edad según el año de nacimiento

El mecanismo sugerido para elevar la edad de retiro de forma gradual prescinde de las subidas automáticas tradicionales y establece una vinculación directa con el aumento de la esperanza de vida. El modelo matemático aplica una proporción de dos a uno: por cada año adicional de expectativa de vida ganada por la población, se sumarán ocho meses de trabajo y cuatro meses de cobro de pensión. La regla obligará al Estado a anunciar la fecha definitiva a cada generación con al menos cinco años de anticipación para permitir la planificación personal.

De acuerdo con las simulaciones técnicas y proyecciones elaboradas por los especialistas, el impacto por cohorte de nacimiento se distribuiría progresivamente de la siguiente manera:

Nacidos en 1964: Alcanzarán el tope de la legislación actual fijado en 67 años para el año 2031.

Nacidos en 1965: Iniciarían el nuevo esquema retirándose a los 67 años y un mes en 2032.

Nacidos en 1974: Se jubilarían a los 67 años y seis meses durante el año 2041.

Nacidos en 1984: Accederán al beneficio al cumplir los 68 años en 2052.

Nacidos en 2000: Llegarán a la edad ordinaria a los 68 años y 10 meses en 2068.

Nacidos en 2004: El umbral proyectado se situará en los 69 años para 2073.

Nacidos en 2024: Representan el extremo del esquema, alcanzando los 70 años requeridos en 2094.

Jubilaciones en Alemania: eliminación de retiros anticipados e inversión en el mercado

Además de estirar la vida laboral, la propuesta de la comisión plantea cambios estructurales en el funcionamiento del sistema previsional. Entre los puntos más relevantes se incluye la eliminación gradual de la jubilación anticipada sin penalizaciones (que permitía retirarse a los 63 años tras 45 años de aportes), la ampliación de los aportes obligatorios a empleados públicos y trabajadores independientes, y la inversión de parte de los fondos de contribución en el mercado de valores para preservar su valor económico.

Pese a las críticas de los sindicatos y sectores políticos por el impacto sobre actividades físicas de alta exigencia, el Ejecutivo busca acelerar el debate parlamentario con la intención de convertir el proyecto en ley antes del receso veraniego. Para la potencia europea, la duración de la carrera laboral y el equilibrio fiscal se convirtieron en variables inseparables para garantizar las jubilaciones del futuro.