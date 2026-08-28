La falta de activación no impidió que se generaran cargos a nombre del usuario, que luego fue informado como moroso y terminó reclamando ante la Justicia

Un hombre de Puerto Madryn recibió en su domicilio una tarjeta de crédito que nunca había solicitado. No la activó ni realizó consumos, pero igualmente comenzó a acumular una deuda que terminó afectando su historial crediticio y llevándolo a figurar en el Veraz como moroso.

El caso llegó a la Justicia y terminó con una condena contra el Banco BBVA Argentina, que deberá afrontar una reparación millonaria, además de otros conceptos vinculados con los perjuicios que sufrió el damnificado.

Una tarjeta de crédito que nunca pidió y una deuda que sí apareció

El hombre recibió una tarjeta VISA-YPF Service Club que, según se desprende de la causa, fue presentada por la entidad como un "obsequio". Como nunca había solicitado el producto, decidió no utilizarlo y lo descartó.

Sin embargo, entre septiembre y diciembre de 2021 comenzaron a generarse cargos correspondientes a mantenimiento, impuestos e intereses. Una pericia contable realizada durante el proceso judicial confirmó que no existían consumos con la tarjeta y que los importes reclamados correspondían exclusivamente a cargos asociados al producto.

La deuda llegó a rondar los $9.000 y, en abril de 2022, fue derivada a un estudio jurídico para iniciar las gestiones de cobro, según indicó TN.

A partir de entonces comenzaron los llamados telefónicos, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp para reclamarle el pago de una obligación que el hombre desconocía.

Terminó en el Veraz como moroso irrecuperable

La situación se agravó cuando el hombre intentó ampliar el límite de crédito de la tarjeta que utilizaba habitualmente.

Fue entonces cuando descubrió que figuraba ante el sistema financiero como deudor de otra entidad y que había sido informado en Situación 5, la categoría correspondiente a los considerados "irrecuperables".

Según relató la abogada Vanesa Peruzzotti, quien representó al damnificado, la situación tuvo consecuencias que fueron más allá del aspecto económico.

"Era una situación muy angustiante, bochornosa y que se extendió durante más de un año", explicó la letrada.

El hombre intentó resolver el problema directamente con la entidad y, ante la falta de respuestas, envió una carta documento en septiembre de 2022. El banco recibió la intimación, pero no respondió.

Qué dijo la Justicia sobre el accionar del banco

El conflicto finalmente llegó a los tribunales. Durante el proceso, una pericia contable permitió demostrar que la tarjeta no había sido utilizada.

Además, el banco no pudo acreditar que el hombre hubiera solicitado o contratado el producto financiero.

La Justicia consideró que la entidad había incurrido en una "conducta comercial desleal y abusiva" y responsabilizó al banco por las consecuencias que tuvo para el consumidor la generación de una deuda que no había contraído.

La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn confirmó los aspectos centrales de la condena.

El caso también fue explicado por el camarista Guillermo Hansen, quien recordó que el envío de tarjetas no solicitadas fue una práctica que tuvo una fuerte presencia en Argentina décadas atrás.

"Esta práctica era muy común en los años 90, fines de los 90", señaló Hansen.

Según el magistrado, los tribunales recibieron numerosos reclamos vinculados con personas que recibían tarjetas que nunca habían pedido y luego eran responsabilizadas por los cargos generados.

En relación con el caso analizado, sostuvo: "Evidentemente acá, por lo menos en este caso en particular, que es el que yo conozco, han hecho, se han manejado así".

La insólita reparación: $10 millones, terapia y un viaje a Brasil

La sentencia estableció una multa civil de $10 millones en concepto de daño punitivo, además de otras reparaciones.

El fallo también ordenó al banco afrontar 27 sesiones de tratamiento psicológico, luego de que una pericia determinara consecuencias vinculadas con la situación atravesada por el damnificado.

Pero la reparación incluyó además un elemento poco habitual: el financiamiento de un viaje a Brasil.

"Lo que tomamos en este caso es el valor de un viaje a Brasil", explicó Hansen.

De esta manera, el banco deberá financiar un viaje de 15 días para una persona, incluyendo pasajes, alojamiento y gastos, como parte de la reparación por el daño sufrido.

El camarista aclaró que este criterio fue utilizado como un parámetro objetivo para establecer la reparación y no como un premio o una sanción adicional.

Una advertencia para quienes reciben tarjetas que no solicitaron

El caso volvió a poner bajo la lupa el envío de productos financieros que los consumidores no solicitaron.

La situación adquiere especial relevancia porque, como quedó demostrado en este expediente, la falta de uso de una tarjeta no evitó que se generaran cargos ni que la supuesta deuda terminara afectando el historial crediticio del destinatario.

Hansen también dejó una advertencia sobre la posibilidad de que estas prácticas vuelvan a repetirse.

"Evidentemente han vuelto algunas entidades a realizar esta práctica", afirmó.

Y agregó que, si este tipo de situaciones se generalizara nuevamente, podría producirse un escenario similar al de finales de los 90 y comienzos de los 2000, cuando los tribunales recibieron numerosos reclamos relacionados con tarjetas enviadas sin consentimiento.

La sentencia de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn vuelve así a poner el foco sobre los límites de las prácticas comerciales bancarias y la responsabilidad de las entidades cuando generan obligaciones sobre productos que los consumidores aseguran no haber solicitado.