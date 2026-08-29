El eufórico mensaje de Javier Milei tras el título de Las Leonas en el Mundial de Hockey

El Presidente no pasó por alto el logro conseguido por el seleccionado femenino de Argentina, que hoy se impuso ante Países Bajos en la final

El presidente Javier Milei celebró este sábado con entusiasmo la histórica consagración de la Selección argentina femenina de hockey sobre césped en el Mundial de Hockey 2026. Tras una agónica definición frente a Países Bajos, las dirigidas por Fernando Ferrara alcanzaron la gloria máxima en los penales australianos, desatando festejos en todo el país que rápidamente se trasladaron a las redes sociales oficiales del jefe de Estado y de los principales integrantes del gabinete nacional.

Milei celebró en redes la consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey femenino

"¡VAMOS LEONAS CARAJO...!", publicó el mandatario en su cuenta de la red social X minutos después de sellada la victoria. La publicación del Presidente fue reposteada por figuras centrales del oficialismo como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En la misma línea, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró la hazaña: "Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!". A las felicitaciones se sumó el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien destacó al plantel "por dejar todo en la cancha y coronarse primeras en el Mundial".

Las Leonas, campeonas del mundo en una histórica definición

La gran final ante el conjunto neerlandés estuvo cargada de tensión durante los 60 minutos reglamentarios. Países Bajos logró ponerse en ventaja a través de un tanto de Yibbi Jansen, pero la reacción del equipo nacional llegó en el último cuarto mediante una definición de María José Granatto, que estampó el 1 a 1 definitivo para forzar la resolución desde los penales australianos.

En la definición por shootouts, el seleccionado argentino encontró a sus dos grandes heroínas de la jornada:

Cristina Cosentino: La arquera argentina se convirtió en la figura excluyente de la final al atajar tres penales australianos, conteniendo el embate de las atacantes europeas.

La arquera argentina se convirtió en la figura excluyente de la final al atajar tres penales australianos, conteniendo el embate de las atacantes europeas. Sofía Cairo: Asumió la responsabilidad del último tiro y convirtió el gol decisivo que selló el triunfo albiceleste y desató la celebración del plantel.

Con esta victoria, Las Leonas sumaron la tercera Copa del Mundo para el hockey femenino nacional, tras las conquistas obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010.