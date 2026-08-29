Cierra el restaurante Santa Evita, en Palermo, y culpan a Milei por la decisión

El restaurante Santa Evita, ubicado en la calle Julián Álvarez del barrio porteño de Palermo, anunció el cierre definitivo de sus puertas a partir del próximo 30 de septiembre. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales acompañado por una gráfica con la leyenda explícita "Cerramos. Fue Milei", los administradores de la casa gastronómica tematizada en homenaje a Eva Perón atribuyeron la decisión a la crisis económica y a las políticas del gobierno nacional conducido por el presidente Javier Milei.

"Sí, compañeros, compañeras. Con muchísimo dolor les contamos que este proyecto, que está cumpliendo ocho años y del que ustedes fueron parte fundamental, cierra sus puertas el 30 de septiembre. Fueron ocho años difíciles, pero hermosos, en los que hicimos lo que más nos gusta: dar de comer", expresaron sus responsables en el mensaje de despedida. Para transitar su último mes de actividad, el establecimiento mantendrá sus platos icónicos —como el locro al horno de barro y sus postres tradicionales— e invitó a su clientela a concurrir a una serie de eventos culturales de despedida.

El posteo en redes con el que Santa Evita anunció el cierre del restaurant, culpando a Milei

La propuesta gastronómica e identidad política de Santa Evita

Fundado en septiembre de 2018 por el cocinero Gonzalo Alderete Pagés junto a sus socios, el espacio combinó la cocina popular criolla con una marcada identidad ligada al peronismo. La ambientación del local, la iconografía de Evita y una carta con secciones como "El Ritual" o "La Resistencia" convirtieron al lugar en un punto de encuentro de la militancia, la cultura y la gastronomía de autor, donde destacaban los tragos con nombres como Compañera, Descamisado, Lealtad o Justicialista, servidos junto a vinos en tradicionales pingüinos de loza.

A lo largo del mes de septiembre, la casa ofrecerá una grilla de presentaciones artísticas bajo el ciclo "Santa Cultural" para acompañar el cierre: