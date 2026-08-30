Las exportaciones de Argentina a Europa crecieron en un 20% y superaron los u$s5100 millones
Las exportaciones argentinas con destino a los países de la Unión Europea alcanzaron los u$s 5.191 millones durante los primeros siete meses del año, registrando una suba del 19% en comparación con el mismo período del año anterior. Según un informe técnico elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), este desempeño representó un incremento de u$s 861 millones respecto a los u$s 4.365 millones exportados entre enero y julio de 2025, transformándose en el tercer mayor nivel de ventas hacia el bloque europeo en los últimos 14 años y el más elevado desde 2022.
El salto comercial encuentra su explicación principal en la entrada en vigencia del acuerdo histórico entre el Mercosur y la Unión Europea el pasado 1° de mayo. El tratado estableció la liberación arancelaria inmediata para el 100% de los bienes industriales y el 82% de los productos agrícolas que ingresan al mercado comunitario. De hecho, el impacto positivo se concentró con mayor fuerza en el trimestre mayo-julio de 2026, período en el cual los envíos alcanzaron los u$s 2.476 millones, un 13,1% más que en los mismos meses del año pasado.
Exportaciones argentinas a Europa: cuotas completadas, carne libre de aranceles y el repunte del biodiésel
El dinamismo del comercio exterior argentino se reflejó en una rápida absorción de los cupos arancelarios abiertos por el tratado internacional. Al 29 de julio, los exportadores locales completaron el 100% del cupo de huevos y prácticamente la totalidad de la cuota de albúmina de huevo. Asimismo, la Argentina ya abastece más del 70% del cupo de miel, más del 50% del etanol, un tercio del arroz y casi un tercio del cupo de carne bovina fresca.
Entre los sectores con mejor desempeño inmediato y beneficios concretos se destacan:
- Complejo apícola y pesquero: Las ventas de miel superaron en un 88,4% el promedio de los últimos cinco años gracias al beneficio del arancel 0% intra-cuota. En el rubro pesquero, la merluza se vio favorecida por la eliminación de aranceles de importación que oscilaban entre el 8% y el 15%, mientras que los langostinos comenzaron su esquema de desgravación gradual con un recorte inicial del 20% sobre la tarifa base.
- Ganadería y carnes: La emblemática Cuota Hilton dejó de abonar el arancel del 20% para ingresar libre de derechos al continente europeo. En paralelo, el acuerdo sumó cupos preferenciales para carne fresca (6.050 toneladas) y congelada (4.950 toneladas) con un arancel reducido del 7,5%.
- Biocombustibles y harina de soja: El sector de los combustibles renovables reactivó los embarques de biodiésel hacia Europa entre junio y julio con operaciones por más de US$ 110 millones. El repunte se vio impulsado por la cancelación de la normativa europea que buscaba calificar a la soja como un cultivo de alto riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC), medida que también destrabó ventas de harina de soja, petróleo crudo y productos del complejo manicero.