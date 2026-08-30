Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario asegura que en los primeros siete meses del 2026 tuvieron un gran impulso en las ventas a la Unión Europea

Las exportaciones argentinas con destino a los países de la Unión Europea alcanzaron los u$s 5.191 millones durante los primeros siete meses del año, registrando una suba del 19% en comparación con el mismo período del año anterior. Según un informe técnico elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), este desempeño representó un incremento de u$s 861 millones respecto a los u$s 4.365 millones exportados entre enero y julio de 2025, transformándose en el tercer mayor nivel de ventas hacia el bloque europeo en los últimos 14 años y el más elevado desde 2022.

El salto comercial encuentra su explicación principal en la entrada en vigencia del acuerdo histórico entre el Mercosur y la Unión Europea el pasado 1° de mayo. El tratado estableció la liberación arancelaria inmediata para el 100% de los bienes industriales y el 82% de los productos agrícolas que ingresan al mercado comunitario. De hecho, el impacto positivo se concentró con mayor fuerza en el trimestre mayo-julio de 2026, período en el cual los envíos alcanzaron los u$s 2.476 millones, un 13,1% más que en los mismos meses del año pasado.

Exportaciones argentinas a Europa: cuotas completadas, carne libre de aranceles y el repunte del biodiésel

El dinamismo del comercio exterior argentino se reflejó en una rápida absorción de los cupos arancelarios abiertos por el tratado internacional. Al 29 de julio, los exportadores locales completaron el 100% del cupo de huevos y prácticamente la totalidad de la cuota de albúmina de huevo. Asimismo, la Argentina ya abastece más del 70% del cupo de miel, más del 50% del etanol, un tercio del arroz y casi un tercio del cupo de carne bovina fresca.

Entre los sectores con mejor desempeño inmediato y beneficios concretos se destacan: