Irán exige compromisos de Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz

La República Islámica advirtió que el acuerdo con Omán para la reapertura conjunta del estrecho de Ormuz no se producirá sin la parte estadounidense

La República Islámica de Irán advirtió que el entendimiento alcanzado con Omán para reabrir el estrecho de Ormuz permanecerá congelado hasta que Estados Unidos cumpla de manera efectiva con los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento bilateral. La postura del gobierno persa fue ratificada por el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, quien enfatizó que Teherán no tiene prisa por habilitar el paso marítimo estratégico y mantendrá operativas sus medidas defensivas en la región si Washington no acata las exigencias fijadas.

Aunque las conversaciones bilaterales entre Irán y Omán permitieron delinear un corredor técnico para el tránsito controlado de buques bajo gestión compartida entre ambos países del Golfo, la ejecución del plan depende de la respuesta estadounidense. El estrecho permanece bloqueado desde mediados de julio, cuando la cúpula militar iraní decidió clausurar el paso marítimo tras una serie de bombardeos concretados por las fuerzas armadas de Estados Unidos en el sur del territorio iraní. La acción derivó en un cerco naval y comercial sobre los puertos y la flota de la potencia islámica por parte de Washington, impactando sobre la economía persa.

Para dar luz verde a la reapertura del canal por el que circulaba aproximadamente el 20% del petróleo mundial antes del estallido del conflicto, la diplomacia iraní condicionó la puesta en marcha del acuerdo al cumplimiento estricto de las cláusulas fijadas en junio. Entre los puntos centrales, Teherán exige el cese inmediato de las hostilidades bélicas de Estados Unidos en todos los frentes regionales, incluyendo las operaciones en el Líbano, así como el levantamiento definitivo del cerco naval sobre sus puertos y buques mercantes.

A estas demandas se suman la eliminación total de las sanciones económicas aplicadas por la Casa Blanca y la aceptación del cobro de tarifas por servicios de navegación, seguridad y preservación ambiental a los barcos internacionales que transiten por el área, una condición a la que la administración estadounidense se opone de manera firme.