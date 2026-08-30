Islandia rechazó la posibilidad de retomar el diálogo para unirse a la Unión Europea

En un referéndum, la población islandesa impuso el "no" a la posibilidad de adherirse a la Unión Europea, aunque no se descarta nada de cara al futuro

En una definición sumamente estrecha que reflejó la profunda división social sobre su política exterior, la población de Islandia rechazó en las urnas la propuesta de reanudar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Trece años después de que las conversaciones quedaran congeladas, el 52,8% de los votantes (118.816 sufragios) se volcó por el "No", frente al 47,2% que optó por el "Sí", marcando una diferencia de apenas 12.600 votos en un padrón de 225.031 ciudadanos.

La consulta popular, realizada este sábado 29 de agosto, había sido promovida por el gobierno de centroizquierda encabezado por la primera ministra Kristrún Frostadóttir. Si bien la mandataria se había comprometido inicialmente a realizar la votación antes de 2027, el proceso se adelantó a raíz del complejo escenario geopolítico global, las maniobras militares de Rusia en el Atlántico Norte y las tensiones derivadas de las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump sobre la soberanía de Groenlandia. Pese al resultado adverso para el oficialismo, Frostadóttir confirmó que respetará el mandato popular pero destacó el alto nivel de participación ciudadana.

Referendum en Islandia: soberanía pesquera, seguridad y repercusión internacional

El eje del debate durante la campaña volvió a centrarse en la preservación de la industria pesquera, un sector estratégico que representa cerca del 40% de las exportaciones islandesas. Quienes impulsaron el "No" argumentaron que ingresar al bloque continental implicaría ceder el control de sus lucrativos caladeros marinos ante la Política Pesquera Común de la UE, el mismo obstáculo que detuvo las negociaciones iniciadas en 2009 tras el colapso financiero del sistema bancario insular.

Por su parte, los promotores del "Sí" señalaban que la integración plena a la UE —país que ya integra el espacio Schengen y el mercado único— dotaría a la isla de mayor peso geopolítico frente a las amenazas externas, además de permitir la adopción del euro. Aunque la victoria de la negativa frena de forma inmediata el proceso de acercamiento a Bruselas, analistas y funcionarios locales coincidieron en que el resultado no clausura de manera definitiva la discusión en el largo plazo.

El desenlace de las urnas tuvo un inmediato impacto en la política internacional: