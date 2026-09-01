Nike ofrece en septiembre descuentos de hasta 50% en zapatillas seleccionadas, con modelos de running, fútbol y moda a precios promocionales

El outlet de Nike suma en septiembre oportunidades de compra y ahorro en zapatillas seleccionadas, con descuentos de hasta 50% en modelos de fútbol, running y lifestyle disponibles en su tienda online oficial.

Qué zapatillas Nike se consiguen con hasta 50% de descuento

Entre las oportunidades relevadas en la tienda oficial aparecen varios modelos con rebajas del 50%, además de otras opciones con descuentos de entre 25% y 45%.

Estas son algunas de las principales ofertas:

Nike Air Force 1 '07 LV8: $139.999 — 50% de descuento.

$139.999 — 50% de descuento. Nike Air Force 1 Dance: $144.999 — 50%.

$144.999 — 50%. Nike Phantom GX 2 Academy : $99.999 — 50% en una variante.

: $99.999 — 50% en una variante. Nike Mercurial Vapor 16 Academy: $99.999 — 50%.

$99.999 — 50%. Nike Tiempo Legend 10 Academy: $94.999 — 50%.

$94.999 — 50%. Nike Air Force 1 '07 Mujer : $153.999 — 45%.

: $153.999 — 45%. Nike Air Max Dn SE: $239.999 — 40%.

$239.999 — 40%. Nike C1TY: $142.999 — 35%.

$142.999 — 35%. Nike Pegasus 41 Hombre: $181.999 — 35%.

$181.999 — 35%. Nike Pegasus Trail 5: $194.999 — 35%.

$194.999 — 35%. Nike Winflo 11: $160.999 — 30%.

$160.999 — 30%. Nike Revolution 8: $97.499 — 25%.

Qué tener en cuenta antes de comprar en el outlet Nike

Las promociones están concentradas en productos seleccionados, por lo que no todos los modelos de la marca participan de las rebajas. Además, el descuento puede cambiar entre distintas versiones de un mismo calzado.

También es importante revisar el talle, la variante y el precio final antes de completar la operación. En algunos casos, la disponibilidad puede ser diferente según el número elegido.

La selección incluye alternativas de running, fútbol y uso urbano, con precios inferiores a los de referencia de cada modelo. En las ofertas relevadas, las rebajas llegan hasta el 50%.

Como se trata de productos sujetos al inventario disponible, los modelos, talles y precios pueden modificarse durante septiembre. Un calzado que figure en la sección de oportunidades puede agotarse y dejar de estar disponible.

Por eso, antes de comprar conviene comparar el precio anterior, el valor promocional y el porcentaje de descuento informado para cada producto.

Cómo comprarzapatillas en oferta

Para acceder a las promociones online, hay que ingresar al sitio oficial de Nike Argentina y consultar las secciones "Sale" u "Oportunidades".

Una vez dentro del listado, se puede filtrar la búsqueda por categoría y talle. En una liquidación de este tipo, la disponibilidad puede modificarse rápidamente, especialmente en determinados números.

Una vez dentro del listado, se puede utilizar los filtros para buscar por categoría y talle y consultar qué modelos se encuentran disponibles en cada momento.

También es posible registrarse como miembro de Nike para acceder a los beneficios disponibles para la comunidad. Las condiciones de envío y otras ventajas dependen de las promociones vigentes al momento de la compra.

Antes de completar la operación, conviene revisar los medios de pago disponibles, ya que las condiciones de financiación y los beneficios asociados a bancos o billeteras virtuales pueden variar.

Las promociones pueden consultarse en la tienda online oficial de Nike Argentina y en los locales físicos Nike Factory Store. La oferta puede ser diferente entre los canales de venta y está condicionada por las unidades disponibles.