PUMA, adidas, Nike y Reebok tienen zapatillas en oferta con rebajas de hasta 70% y modelos desde $47.999, según las promociones de sus tiendas oficiales

Las principales marcas deportivas ofrecen en septiembre distintas oportunidades para comprar zapatillas con descuento en sus tiendas online oficiales. Las rebajas llegan hasta el 70% en modelos seleccionados de PUMA, mientras que adidas y Nike tienen descuentos de hasta 50% y Reebok llega al 40%.

La oferta incluye modelos urbanos, de running, entrenamiento y otros usos deportivos. Los precios, talles, colores y disponibilidad dependen de cada producto y pueden modificarse según el stock.

PUMA, adidas, Nike y Reebok liquidan zapatillas con hasta 70% de descuento

Puma

El outlet de PUMA Argentina concentra actualmente la mayor rebaja relevada entre las marcas analizadas. La tienda oficial muestra zapatillas con descuentos de hasta 70%.

Entre los modelos disponibles aparecen:

PUMA Mostro OG : $48.000 — 70% de descuento

: $48.000 — 70% de descuento PUMA Mostro Camo: $72.000 — 60% de descuento

$72.000 — 60% de descuento PUMA Mostro OG Prime: $80.000 — 50% de descuento

$80.000 — 50% de descuento PUMA x Squid Game Palermo: $80.000 — 60% de descuento

$80.000 — 60% de descuento PUMA Suede XL Animal De Poder: $90.000 — 50% de descuento

La sección de outlet también muestra otras alternativas con rebajas del 50%, 40%, 30% y 20%. En los productos relevados aparece, además, la leyenda de 20% adicional en el carrito, por lo que conviene revisar las condiciones específicas de cada artículo antes de comprar.

Entre las opciones de running para mujer también aparece la Velocity NITRO 3, a $87.500, con 50% de descuento desde $174.999.

Adidas

La tienda oficial de adidas Argentina también tiene una sección de ofertas con zapatillas seleccionadas con rebajas de hasta 50%.

Entre los modelos que aparecen actualmente figuran:

Adidas SL 72 OG Mujer: $89.999 — 50% de descuento

$89.999 — 50% de descuento Adidas NY 90 Mujer: $89.999 — 40% de descuento

$89.999 — 40% de descuento Adidas Rapidmove 2 Hombre : $89.999 — 40% de descuento

: $89.999 — 40% de descuento Adidas VL Court 3.0 Hombre: $77.999 — 40% de descuento

$77.999 — 40% de descuento Adidas NY 90 Mujer: $90.999 — 35% de descuento

La página de ofertas de adidas muestra actualmente 39 artículos y permite identificar el porcentaje de descuento de cada producto.

Nike

La tienda oficial de Nike Argentina mantiene una sección de oportunidades con zapatillas seleccionadas que llegan hasta el 50% de descuento. Entre las ofertas actualmente publicadas aparecen modelos de moda, running y fútbol.

Entre los ejemplos relevados figuran:

Nike Air Max Dn: $199.999 — 50% de descuento

$199.999 — 50% de descuento Nike Air Force 1 Low SP: $174.999 — 50% de descuento

$174.999 — 50% de descuento Nike Air Max Plus "Eclair Lightning": $199.999 — 50% de descuento

$199.999 — 50% de descuento Nike SB Zoom Janoski OG+ SE: $109.999 — 50% de descuento

$109.999 — 50% de descuento Nike Mercurial Vapor 16 Academy: $99.999 — 50% de descuento

$99.999 — 50% de descuento Nike Run Swift 3: $98.999 — 45% de descuento

$98.999 — 45% de descuento Nike Phantom GX 2 Academy: $109.999 — 45% de descuento

$109.999 — 45% de descuento Nike Court Vision Low Next Nature: $110.499 — 35% de descuento

$110.499 — 35% de descuento Nike Pegasus 41: $181.999 — 35% de descuento

La disponibilidad y el precio pueden variar según el modelo y la variante seleccionada.

Reebok

Reebok Argentina tiene actualmente una sección de últimas oportunidades donde las zapatillas relevadas aparecen con 40% de descuento.

Entre las opciones publicadas se encuentran:

Reebok Royal Complete: $47.999 — 40% de descuento

$47.999 — 40% de descuento Reebok Court Advance: $53.999 — 40% de descuento

$53.999 — 40% de descuento Reebok Prime Set: $53.999 — 40% de descuento

$53.999 — 40% de descuento Reebok Classic Leather : $59.999 — 40% de descuento

: $59.999 — 40% de descuento Reebok Club C 85: $59.999 — 40% de descuento

$59.999 — 40% de descuento Reebok Classic Nylon: $59.999 — 40% de descuento

$59.999 — 40% de descuento Reebok Glide: $59.999 — 40% de descuento

$59.999 — 40% de descuento Reebok BB 4000 II: $77.999 — 40% de descuento

$77.999 — 40% de descuento Reebok Nano Gym: $89.999 — 40% de descuento

$89.999 — 40% de descuento Reebok Floatzig 2: $92.999 — 40% de descuento

La sección oficial también muestra alternativas de running, como Energen Tech Plus 2, a $50.999 con 40% de descuento, y Floatride Energy 6, a $86.999 con la misma rebaja.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Los descuentos corresponden a productos seleccionados y no necesariamente se aplican a todos los modelos de una marca. Además, un mismo modelo puede tener diferentes precios según el color, el talle o la variante.

El stock es limitado y las promociones pueden cambiar. En el caso de PUMA, por ejemplo, el outlet muestra oportunidades específicas según los talles disponibles y una selección de productos con beneficios adicionales en el carrito.

También conviene diferenciar el descuento aplicado directamente sobre el producto de otras promociones bancarias, cupones o beneficios adicionales. Estas condiciones pueden ser diferentes y no necesariamente acumulables.

Antes de completar la compra, es recomendable revisar el precio original, el precio promocional, el porcentaje de descuento, el talle disponible y las condiciones particulares de cada oferta.

Dónde comprar las zapatillas en oferta

Las promociones pueden consultarse directamente en las tiendas online oficiales de cada marca:

PUMA: en la sección Outlet .

adidas: en las categorías Ofertas y Outlet .

Nike: en la sección Oportunidades .

Reebok: en Últimas oportunidades .

Como se trata de productos sujetos al inventario disponible, los modelos, precios, talles y colores pueden cambiar durante septiembre.