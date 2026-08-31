El truco para conseguir zapatillas de marca a $26.600 en los outlets de Topper en CABA

Los outlets de Topper en CABA lanzaron promociones 3x2, zapatillas a $26.600 y cuotas sin interés. Dónde quedan los locales y qué se consigue

La búsqueda de calzado e indumentaria deportiva a precios accesibles se convirtió en una prioridad para el presupuesto de las familias argentinas, golpeado por la pérdida de poder adquisitivo.

En este escenario, la marca Topper activó un esquema de liquidación especial en sus puntos de venta directos de la Ciudad de Buenos Aires, combinando rebajas directas, promociones por volumen y la posibilidad de pagar en cuotas.

La propuesta comercial incluye tanto productos para adultos como para niños, cubriendo tanto disciplinas específicas como calzado urbano de uso diario. El principal atractivo se encuentra en la posibilidad de reducir significativamente el costo unitario de cada artículo cuando se compran varias prendas o pares en una misma transacción.

El truco del 3x2 para conseguir zapatillas desde $26.600

Dentro de las ofertas y promociones de la marca, la más destacada es el 3x2. Bajo este formato, el cliente elige tres artículos participantes y abona únicamente los dos de mayor valor, obteniendo el de menor precio sin costo adicional.

En el rubro calzado, la ecuación económica resulta especialmente favorable para la economía familiar. Por ejemplo, al llevar tres pares de zapatillas con un precio de lista promocional de $39.900 cada uno, la aplicación automática del 3x2 reduce el valor efectivo a $26.600 por par.Este número representa una fracción de los valores que promedian los calzados deportivos de primera línea en las tiendas de los grandes shoppings.

Dónde quedan los dos outlets de Topper en CABA y el sector de oportunidades

Las promociones presenciales se concentran en dos corredores comerciales estratégicos dentro de la Capital Federal:

Palermo: Avenida Córdoba 4650, ubicado en el histórico polo de outlets de indumentaria

Microcentro: Florida 834, en el sector exclusivo de saldo y outlet dentro de la tienda oficial

Uno de los sectores más transitados por los compradores que buscan saldos de última hora es el denominado "Oportunidades Únicas". En ese espacio, los calzados e indumentaria se encuentran organizados directamente por talle en cajas abiertas, exhibiendo descuentos adicionales de hasta el 50% sobre el valor original.

La disponibilidad en esta área es variable y depende exclusivamente del stock remanente en cada sucursal.

Ropa deportiva desde $15.000 y cómo financiar las compras en cuotas

La liquidación no se limita al calzado técnico para tenis, pádel, básquet o fútbol, sino que incluye un catálogo amplio de ropa deportiva y accesorios. Entre los valores de referencia del stock disponible figuran:

Remeras deportivas y urbanas: desde $14.900

Shorts y trajes de baño: a partir de $19.900

Buzos e indumentaria de abrigo: desde $29.900

Camperas deportivas: desde $39.900

Accesorios: mochilas y pelotas con precios promocionales combinables en compras grupales

Para disminuir el desembolso inicial, la firma mantiene vigente un esquema de financiación bancaria en sus locales y plataforma digital. La empresa ofrece 3 cuotas sin interés para compras que superen los $80.000 y 6 cuotas sin interés en operaciones a partir de $150.000 con tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias.

El canal de compras online y las fechas clave para aprovechar la liquidación

Para quienes prefieren evitar los desplazamientos presenciales, la firma cuenta con la sección outlet en su página web, donde es posible acceder a catálogos de remanentes de temporada con envío a domicilio.Sin embargo, el stock digital suele diferir del presencial.

Un dato clave para la planificación de la compra es la vigencia temporal del beneficio. La liquidación oficial de la temporada está programada para finalizar en el día de hoy o hasta agotar el cupo de unidades en stock.