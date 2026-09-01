Cuándo y dónde será la primera Expo Alfajores Argentinos con sabores de cada región

En medio del crecimiento sostenido del mercado de alfajores en todo el país, la agenda gastronómica suma una nueva fecha con gran evento en La Rural

El mercado del alfajor en la Argentina atraviesa un momento de fuerte expansión y diversificación, consolidándose como uno de los íconos más representativos de la cultura y la gastronomía nacional. Para celebrar esta tradición y mostrar las distintas variantes regionales que existen en el país, el fin de semana del 3 y 4 de octubre, de 13 a 20 horas, se llevará a cabo la primera edición de la Expo Alfajores Argentinos en el predio ferial de La Rural, en el barrio porteño de Palermo. Organizado por Javier Lamas —referente del sector con 17 años de trayectoria al frente de Expo Cupcakes—, el evento reunirá a más de 80 productores, marcas, emprendedores y fanáticos de todo el país en la antesala del Día de la Madre.

La propuesta busca trazar un recorrido gastronómico que abarque desde las recetas tradicionales de dulce de leche hasta las combinaciones más innovadoras de la pastelería actual. Entre sus principales atractivos, la exposición exhibirá una imponente figura geográfica de la Argentina construida íntegramente con alfajores, simbolizando la identidad territorial del producto. Además, la agenda incluirá demostraciones y clases de cocina en vivo a cargo de reconocidos profesionales como Isabel Vermal y Pablo Ramaggi, junto a concursos interactivos —como el desafío para medir cuántos alfajores se pueden comer en un minuto—, sorteos de electrodomésticos y catas abiertas al público.

La Expo Alfajores Argentinos será el primer fin de semana de octubre en La Rural

Expo Alfajores Argentinos: fecha, entradas, beneficios y datos útiles para los visitantes

El encuentro fue concebido no solo como un espacio de entretenimiento para la familia, sino también como una plataforma comercial para que pequeños y medianos productores amplíen su red de ventas. La organización detalló las condiciones de acceso y promociones disponibles para las dos jornadas: