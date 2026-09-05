Cuenta DNI: todos los descuentos de septiembre 2026 y cómo aprovecharlos al máximo

Banco Provincia renovó los beneficios de Cuenta DNI para septiembre con descuentos de hasta 40% y nuevas promociones para distintos consumos

Banco Provincia renovó para septiembre de 2026 el calendario de beneficios de Cuenta DNI, con promociones que alcanzan a comercios de cercanía, ferias y mercados, garrafas, librerías, farmacias, gastronomía y otros rubros.

El esquema también incorpora un beneficio específico para veterinarias y pet shops, mientras que continúan las alternativas de financiación con tarjetas de crédito vinculadas a la billetera.

Los mejores descuentos con Cuenta DNI

Una de las novedades del esquema es la promoción destinada a quienes tienen mascotas. Banco Provincia incorporó un 30% de ahorro los sábados en pet shops y veterinarias adheridas.El beneficio tiene un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Para alcanzar ese máximo, el consumo necesario es de aproximadamente $26.667, siempre que la compra se realice bajo las condiciones establecidas por la promoción.Asimismo, los comercios de barrio mantienen uno de los beneficios centrales de Cuenta DNI.

Durante septiembre, los usuarios pueden obtener un 20% de ahorro de lunes a viernes en los establecimientos adheridos. El tope de devolución es de $6.000 por semana y por persona. Para aprovecharlo por completo hay que acumular compras por $30.000 durante los días habilitados.

La promoción no incluye garrafas ni gastronomía. Para quienes utilizan gas envasado, Cuenta DNI mantiene un descuento del 40% en la compra o recarga de garrafas durante todos los días de septiembre.El beneficio tiene un tope mensual de $18.000 por persona.

Por lo tanto, para obtener el reintegro máximo se necesitan compras acumuladas por $45.000 durante el mes.Por otra parte, las compras en Ferias y Mercados Bonaerenses también forman parte del esquema de beneficios.

La promoción contempla un 40% de ahorro todos los días, siempre en los puestos adheridos.El reintegro tiene un límite de $6.000 por semana y por persona, por lo que una compra acumulada de $15.000 permite alcanzar el máximo semanal.

Librería, farmacias, gastronomía y más descuentos con Cuenta DNI

Los usuarios de Cuenta DNI también pueden acceder a un 10% de descuento en librerías de texto adheridas los lunes y martes.A diferencia de otros beneficios, esta promoción no tiene tope de reintegro, por lo que el ahorro aumenta en función del monto de las compras realizadas.

El beneficio está vigente desde el 1° de septiembre y continuará hasta el 29 de diciembre de 2026. Los miércoles y jueves también hay un beneficio para compras en farmacias y perfumerías adheridas.

El descuento es del 10% y no tiene tope de reintegro.La promoción comenzó el 1° de septiembre y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. El beneficio se aplica mediante las modalidades de pago habilitadas por Cuenta DNI y corresponde a ventas minoristas.

En el rubro gastronómico, los restaurantes y locales adheridos mantienen un 25% de ahorro los sábados y domingos. El beneficio permite obtener hasta $8.000 de reintegro por semana y por persona.Para alcanzar ese máximo hay que realizar consumos por $32.000.

El reintegro se acredita en la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro del plazo informado por el banco. Los usuarios también pueden utilizar Cuenta DNI en los locales gastronómicos YPF Full adheridos.

La promoción ofrece un 25% de descuento durante sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana y por persona. Para llegar al máximo de devolución, el consumo debe alcanzar los $32.000.

El beneficio corresponde a la gastronomía de los locales Full y no incluye la carga de combustibles. El calendario de Cuenta DNI también contempla promociones especiales en marcas adheridas, con un 30% de ahorro y un tope de reintegro que puede llegar a $15.000 mensuales por persona y por comercio, según las condiciones de cada acción.

Para conocer qué marcas y establecimientos participan, Banco Provincia mantiene un buscador oficial con el detalle de los locales adheridos y las condiciones vigentes.

Cómo aprovechar mejor los descuentos de Cuenta DNI

Para maximizar los reintegros durante septiembre, conviene mirar especialmente los beneficios que tienen topes semanales o mensuales. Por ejemplo, en comercios de cercanía se alcanza el máximo de $6.000 con $30.000 de consumo semanal, mientras que en garrafas se llega al tope mensual de $18.000 con $45.000 de compras.

En cambio, las promociones de librerías y farmacias/perfumerías no tienen tope de reintegro, por lo que no es necesario concentrar las compras para alcanzar un máximo determinado. En todos los casos, es importante verificar previamente que el comercio esté adherido y utilizar la modalidad de pago específicamente contemplada por cada promoción.