La marca comenzó a vender sus prendas online en el país, como paso previo a su apertura en el shopping Unicenter y una expansión en la región

Su desembarco se suma a una ola de marcas internacionales que llegaron a Argentina en los últimos meses

Superdry lanzó su tienda online en Argentina el 27 de agosto con precios iguales a los de Europa.

En medio del aluvión de marcas internacionales que desembarcan en Argentina, la cadena de indumentaria europea Superdry & Co dio su primer paso para comenzar a operar en el país: lanzó su tienda online oficial, donde vende prendas con precios similares a los que tiene en el Viejo Continente.

El lanzamiento de la tienda web de Superdry es el paso previo a la apertura de su primer local físico, prevista para octubre en el shopping Unicenter. Desde el 27 de agosto ya se puede acceder a una selección de prendas de la temporada primavera 2026 y es la misma que se encuentra en todas las tiendas a nivel global.

Tal como anunciaron desde la compañía, uno de los grandes diferenciales de este desembarco es el compromiso de la marca de ofrecer sus productos al mismo precio que en el mercado europeo, permitiendo a los consumidores locales acceder a la misma experiencia de compra premium sin sobreprecios.

"Superdry & Co se posiciona así como una alternativa de calidad real a precios accesibles, en un segmento premium pero competitivo", sostuvo la firma en un comunicado.

"Estamos muy felices de dar este primer paso en Argentina. El lanzamiento del e-commerce nos permite empezar a construir un vínculo directo con el consumidor local antes incluso de abrir nuestra primera tienda física, y acercarle desde el primer día la misma calidad, diseño y precio que encuentra en Europa. Es el comienzo de un proyecto en el que creemos profundamente para toda la región", expresó comentó Ezequiel Garcia co-founder de Tango Fabric, la empresa local detrás de la llegada de Superdry.

Cómo quedan los precios de Superdry en Argentina frente a Europa

Lo concreto es que desde el 27 de agosto ya se puede comprar de forma online y acceder a una amplia variedad de prendas. Allí se encontrarán remeras a partir de $49,990, pantalones desde $89.990, buzos desde $114,990 y camperas desde $174,990.

Para el lanzamiento, la marca está ofreciendo además envío bonificado a partir de los $180.000 y la posibilidad de realizar tu primer cambio con envío gratis. Además, se puede acceder al beneficio de compra en hasta 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito a través de Mercado Pago. En quienes se encuentren registrados acceden al beneficio de 10% off en su primera compra.

Lo cierto es que una de las "promesas" de la marca es tener en Argentina los mismos precios que en sus tiendas de Europa, algo que no siempre ocurre con las firmas importadas. Y de acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional, tanto en el sitio local como en el de España, esta premisa se cumple.

Al convertir los valores expresados en euros a pesos, se observa que los valores en casi todos los casos son similares: algunos varían por promociones puntuales, que pueden deberse a cuestiones estacionales de cada país.

A continuación, algunos ejemplos de prendas tanto masculinas como femeninas, con sus precios en Argentina y en España:

Campera Classic Harrington

En Argentina: $194.990

En España: 109,99 euros, es decir unos $198.000

Una chomba cuesta casi lo mismo en la tienda online de Argentina que en la de España

Chomba Vintage Athletic

En Argentina: $99.990

En España: 49,99 euros, unos $90.000

Campera rompeviento Essential Tri Windbreaker

En Argentina: $174.990

En España: 70 euros en oferta (el precio regular es 99 euros), unos $126.000 en oferta o $178.200 en su precio regular

Buzo para mujer ATH ESS Appliq Loose Zip Track

En Argentina: $169.990

En España: 75 euros, unos $135.000

Remera para mujer Studios Slub Emb Vee

En Argentina: $49.990

En España: 30 euros, es decir unos $54.000

Una remera de mujer también cuesta casi lo mismo en Argentina que en España

Lo cierto es que, tal como se desprende del relevamiento realizado por iProfesional, los valores en la tienda online de Argentina y la de España son similares. Además, el nuevo sitio en el país ofrece la ventaja de poder pagar en tres cuotas sin interés, algo que no podría trasladarse en caso de viajar y comprar la misma prenda en el exterior. (La comparación se realizó el 1 de septiembre de 2026 y se tomó un valor del euro de $1.800)

Los planes de la marca para expandirse tanto en el país como en la región

Tal como detalla el comunicado de la firma, "Superdry es una marca británica de indumentaria reconocida a nivel mundial por fusionar el estilo vintage norteamericano y la estética de la moda británica contemporánea".

"Con presencia en múltiples países, la marca se caracteriza por ofrecer productos premium con materiales de alta calidad y detalles únicos, siendo una de las favoritas entre consumidores y celebridades de todo el mundo", agrega.

El lanzamiento de la tienda online en Argentina es un adelanto de la colección primavera 2026. "Esta temporada se construye sobre nuestros pilares: oficio, confianza y cultura. No perseguimos tendencias y consolidamos un legado. SS26 es el punto donde la herencia británica se encuentra con la claridad contemporánea; un estilo atemporal, hecho para el mundo de hoy. Es una temporada de continuidad, no de cambio por el cambio mismo. Porque lo icónico nunca pasa de moda", detallan.

La apertura del canal electrónico es, también, el primer paso en un proyecto que contempla una expansión por Argentina y la región. En octubre de 2026 Superdry & Co inaugurará su primera tienda física en Unicenter, que funcionará además como sede regional para Latinoamérica. Desde allí, la marca planea abrir 10 locales por año en Argentina y liderar, a partir de 2027, su expansión hacia Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

Lo concreto es que el desembarco de Superdry en Argentina se suma a una tendencia creciente en los últimos meses. Marcas internacionales como H&M, Mango, Kiabi, Lucky Brand, Bestseller y Armani Exchange son alguna de las que ya abrieron sus nuevas tiendas o están pronto a hacerlo.