Cuánto gana un conductor de Uber que trabaja 10 horas: ¿alcanza para ser de clase media?

En un contexto de caída del empleo privado registrado, las plataformas ganan lugar como alternativa para generar o complementar ingresos

La desocupación en Argentina alcanzó el 7,8% en Q1 2026 y el empleo formal privado cayó 241.000 puestos desde 2023.

Un conductor de Uber en Argentina puede generar entre $90.000 y $150.000 diarios, antes de gastos vehiculares, frente a la caída del empleo.

Pablo, de 51 años y conductor de Uber desde hace dos meses, trabaja entre 9 y 10 horas por día, de lunes a viernes. En una jornada de alrededor de nueve horas recibe entre $90.000 y $150.000, una vez aplicados los descuentos de la plataforma: "Un muy buen día son $150.000. Yo considero que una jornada que a mí me valga la pena es no menos de $100.000", asegura. Descontado los gastos de combustible, ganaría algo más de $1.800.000, una cifra que se ubica por encima de lo que necesita una familia para no caer bajo la línea de pobreza.

Los ingresos varían según la cantidad y el tipo de viajes realizados, los horarios y la demanda. Pablo trabaja con auto propio y suele comenzar su jornada alrededor de las 7am: "Los mejores horarios son de las 6 am hasta las 11 am y de las 17 hrs en adelante. Y ciertos días, viernes, sábado y domingo, normalmente desde las 23 hrs hasta las 6 am".

De lo que recibe durante la jornada todavía debe descontar los gastos asociados al vehículo. "Si es nafta, tiene que restarle un 30%. Si es gas ya es menos, 15%. Y si es eléctrico, 10%".

Además, agrega: "Después está lo que no es tan calculable: depreciación del vehículo, seguro, cambio de aceite, mantenimiento del auto por desgaste, que cada auto además tiene lo suyo".

Tomando como referencia un ingreso de $130.000 por jornada, un valor intermedio dentro del rango de entre $90.000 y $150.000 señalado por Pablo, trabajar 9 horas diarias de lunes a viernes permitiría generar alrededor de $650.000 por semana. En cuatro semanas, la cifra alcanzaría aproximadamente los $2.600.000.

Si se aplican a ese monto los porcentajes de gasto en combustible estimados, quedarían alrededor de $1.820.000 en un vehículo a nafta, $2.210.000 con GNC y $2.340.000 con un auto eléctrico.

Como referencia, la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar de cuatro integrantes utilizada como ejemplo por el INDEC se ubicó en $1.564.716 en julio de 2026. En el escenario de un vehículo a nafta, los $1.820.000 estimados luego de descontar el combustible superarían ese valor, aunque todavía habría que restar otros gastos asociados al auto. Así es que, con los ingresos que se obtienen manejando un Uber, se lograría estar sobre la línea de pobreza y mantenerse en la "clase media".

La caída del empleo privado y las plataformas como alternativa

En 2024, un relevamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizado en colaboración con Uber e IPSOS, encuestó a 2.589 conductores argentinos. El ingreso promedio fue de u$s8,9 por hora en línea, antes de considerar costos operativos como combustible y seguro. La edad promedio de los conductores relevados fue de 42 años y el 47% tenía educación terciaria o superior.

Pablo, que estudió Administración de Empresas, relata: "Trabajaba en una empresa que importaba y distribuía productos electrónicos. Hicieron una reestructuración y me despidieron".

En el primer trimestre de 2026, la tasa de desocupación alcanzó el 7,8%, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. Al mismo tiempo, los ocupados demandantes de empleo representaron el 15,8% de la población económicamente activa: se trata de personas que tienen trabajo pero buscan activamente otra ocupación. La subocupación alcanzó el 11,1%, frente al 10% del mismo trimestre de 2025.

"Cuando me quedé sin trabajo, empecé a hacer Uber mientras en paralelo busco trabajo y hoy es mi principal fuente de ingresos con la que mantengo a mi familia".

En cantidad de personas, el INDEC estimó 1,145 millones de desocupados, 2,316 millones de ocupados que buscaban otro empleo y 1,629 millones de subocupados en los 31 aglomerados urbanos relevados.

Los últimos datos sobre empleo registrado muestran una contracción sostenida. En mayo de 2026, el empleo asalariado formal privado volvió a caer en 9.100 puestos, un retroceso mensual del 0,1%, según el informe de agosto del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del IIEP UBA-CONICET.

Desde noviembre de 2023, el sector privado acumuló una pérdida de 241.000 puestos de trabajo asalariados formales. El número de ocupados registrados del sector privado quedó, de acuerdo con el informe, en un nivel similar al de julio de 2016.

Jorge Colina, presidente de IDESA, explica: "La plataforma está jugando un papel central en darle a la gente rápidamente una posibilidad de generar dinero cuando pierden el trabajo o cuando están buscando y se demoran en encontrar un trabajo estable".

Los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) muestran el mismo escenario desde otra fuente. En junio de 2026, el empleo privado registrado en empresas de más de diez trabajadores cayó 0,1% mensual y 1,3% interanual, y acumuló ocho meses consecutivos sin crecimiento.

"En el interregno las plataformas generan una excelente oportunidad para generar dinero", sostiene Colina.

La incidencia de los despidos sin causa en el empleo registrado privado fue de 0,6 cada 100 trabajadores en junio. La EIL señala que, en una mirada de mediano plazo, los despidos muestran una tendencia creciente desde la salida de la pandemia y se ubican actualmente en valores similares a los de junio de 2019.

"En definitiva, el trabajo en plataforma evita que la persona quede completamente desocupada, que se vea no tener nada y buscar activamente un empleo y no encontrarlo. Con la plataforma rápidamente puede quedar como ocupado, cuentapropista", explica Colina.

La informalidad también creció. En el primer trimestre de 2026 alcanzó al 44,2% de los ocupados, frente al 42% del mismo período del año anterior. Entre los asalariados la tasa fue del 37,9%, mientras que entre los trabajadores por cuenta propia llegó al 65,2%. En ese trimestre, los trabajadores por cuenta propia representaron el 24,2% del total de ocupados relevados por la EPH.

Para Colina, la necesidad de buscar más trabajo no tiene una única explicación. "En el fondo, que la gente quiera trabajar más a veces tiene connotaciones positivas cuando lo hace para cumplir un proyecto y otras veces es negativa cuando tiene que hacerlo porque no llega a fin de mes".

En el caso de Pablo, la posibilidad de comenzar a generar ingresos fue inmediata: "Los ingresos en Uber son a partir del mismo día que trabajás. De todo lo que vos hacés te va liquidando. Puede ser semanal, puede ser mensual o puede ser diaria la transferencia de Uber". Además, recuerda: "Fue muy fácil darme de alta como conductor; si tenés seguro, auto y licencia… se me hizo fácil empezar a generar mi propia plata", señala.

Trabajar en Uber: ¿ingreso principal o complemento?

Los relevamientos más recientes muestran que el trabajo a través de aplicaciones puede funcionar tanto como ocupación principal como complemento de otro empleo.

El estudio del BID, Uber e IPSOS realizado en 2024 muestra que el 50% de los conductores argentinos tenía además otro trabajo, mientras que un 14% no tenía otra fuente de ingresos además de Uber. A su vez, el 42% afirmó que dejaría de conducir para la plataforma si consiguiera un empleo de tiempo completo con salario fijo que le proporcionara el mismo ingreso mensual total.

"Las encuestas que se hacen muestran que la mayoría de la gente usa Uber como un ingreso complementario. O sea, tiene una ocupación principal pero luego con Uber hace unos pesos más", sostiene Colina.

María Teresa Paniagua Mereles, de 36 años y empleada doméstica, comenzó a manejar con la aplicación hace 8 meses para complementar sus ingresos. "Trabajo poco: 2 o 3 días por semana, a partir de las 9 am", cuenta. Además, relata: "Los fines de semana se generan más ingresos. Podés hacer $20.000 la hora; en la semana es menos, unos $10.000 por hora, si hago cuentas de nafta y del tiempo de trabajo, por 8 horas terminás ganando $50.000 con suerte".

Tomando como referencia esa estimación, si trabaja dos jornadas por semana podría obtener alrededor de $100.000 semanales y $400.000 en cuatro semanas luego de descargar el gasto por combustible. Si maneja tres días, la cifra podría ascender a aproximadamente $150.000 semanales y $600.000 en cuatro semanas.

"Antes trabajaba todo el día y ahí sí conviene. Solo que a mí no me gusta andar todos los días por la calle", explica Teresa.

La Encuesta Trabajo en Plataformas PICTO-REDES relevó a 417 conductores de Uber, DiDi, Cabify y otras aplicaciones en el AMBA, Córdoba y Mendoza. Uber era la plataforma más utilizada por el 59,7% de los encuestados.

Dos tercios de los conductores tenían además otro trabajo. Sin embargo, 6 de cada 10 señalaron que los ingresos obtenidos mediante las plataformas constituían su principal fuente de ingresos. La combinación de ambas situaciones muestra que tener otro empleo no necesariamente convierte a la aplicación en una fuente secundaria de dinero.

"No hay una encuesta permanente que haga seguimiento de esto, entonces no se sabe si en estos momentos se está convirtiendo en una ocupación principal en la gente", advierte Colina.

Las jornadas también cambian según el nivel de dependencia de esos ingresos. Entre quienes consideraban a las aplicaciones de transporte como su principal fuente de ingresos, el promedio era de 7,8 horas de trabajo por día. Entre quienes no dependían principalmente de ellas, era de 6,9 horas diarias. Además, el 34,3% de los conductores relevados declaró trabajar más de 45 horas semanales en las plataformas.

El relevamiento del BID también muestra un uso predominantemente parcial de la aplicación entre una parte importante de los conductores. En Argentina, la cantidad promedio de horas semanales en línea fue de alrededor de 15 horas y el 77% conducía un vehículo propio o perteneciente a un integrante de su familia.

"Yo creo que es una opción muy válida para los pibes y para la gente para tener algo extra. Te permite trabajar el tiempo que quieras, en la zona que quieras", asegura Pablo, el conductor de Uber.

Para Colina, la comparación entre el trabajo asalariado y las plataformas tampoco puede reducirse únicamente al tipo de contratación.

"No hay que tener un prejuicio respecto de que asalariado es mejor que Uber. Puede ser un trabajo mal pago, puede ser un trabajo de muchas horas, puede ser un trabajo con cierto maltrato, un trabajo precario, asalariado, en negro". Además, agrega: "Puede que Uber sea mejor, porque tiene más flexibilidad y hasta incluso puede llegar a más ingresos que un trabajo asalariado".

Cómo trabajar con Uber sin tener auto propio

Para quienes no cuentan con un vehículo propio, existen alternativas de alquiler destinadas a conductores de aplicaciones, aunque el costo del auto pasa a convertirse en uno de los principales gastos que deben descontarse de lo generado.

Una de las opciones es Uber Match, el marketplace al que se puede acceder desde la plataforma. Allí, propietarios particulares y empresas publican vehículos disponibles para conductores, con un monto fijo de alquiler semanal o mensual. El usuario puede comparar el modelo, el precio y las condiciones de cada propuesta, entre ellas qué gastos están incluidos y cuáles quedan a su cargo.

Para quienes no tienen auto propio, pueden alquilarlo a través de la plataforma Uber Match

Actualmente aparecen, por ejemplo, alquileres de $200.000, $240.000, $250.000, $280.000 y $300.000 por semana. También existen propuestas mensuales, como un Peugeot 208 publicado a $1.000.000 por mes. Los precios y la disponibilidad pueden modificarse y dependen de cada vehículo y proveedor.

Otra alternativa es recurrir directamente a una empresa dedicada al alquiler de vehículos para conductores de aplicaciones. DeRentas ofrece autos 0 km preparados para trabajar con aplicaciones desde $280.000 por semana y señala que el valor incluye seguro, mantenimiento y service.

Para iniciar el proceso, la empresa solicita completar un formulario con datos personales como nombre, apellido, fecha de nacimiento, DNI, correo electrónico, teléfono y domicilio. También pregunta si el interesado ya posee una cuenta activa en alguna aplicación de movilidad, en qué ciudad utilizará el vehículo y con qué plataformas planea trabajar, entre las que aparecen Uber, Cabify y DiDi.

La compañía señala además que brinda asistencia para conectar la cuenta de Uber, capacitación para utilizar la aplicación y soporte durante el contrato.

En un escenario en el que un conductor trabaja de lunes a viernes y genera alrededor de $650.000 por semana, si paga $280.000 de alquiler le quedarían $370.000 antes de descontar el combustible. En cuatro semanas, de los $2.600.000 generados, destinaría $1.120.000 al alquiler y le quedarían aproximadamente $1.480.000.