Nueva multa de hasta $684.300 por esta infracción en la Autopista Buenos Aires-La Plata y otras rutas
La empresa concesionaria AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S.A.) anunció que a partir del próximo 15 de septiembre de 2026 comenzará a sancionar de manera estricta la evasión en el pago de peajes a lo largo de la Autopista Buenos Aires–La Plata y las rutas del Corredor Atlántico. La medida alcanza tanto a las estaciones tradicionales con cabinas como a las vías automáticas y pasos del sistema Free Flow (sin barreras). Quienes cometan la falta y no regularicen su deuda en el plazo estipulado recibirán sanciones económicas que van de las 100 a las 300 Unidades Fijas (UF), lo que representa montos que pueden alcanzar hasta los $684.300 según los valores provinciales vigentes.
Las infracciones serán registradas automáticamente mediante el sistema de cámaras de supervisión de la traza. No obstante, la compañía dispuso un periodo de gracia para que los conductores puedan subsanar la falta sin recibir la penalización de tránsito: los usuarios contarán con un plazo de 30 días hábiles posteriores al paso para abonar los pases adeudados a través de las plataformas digitales habilitadas.
Peajes en Autopista Buenos Aires-La Plata: cómo regularizar la deuda, el trámite online y el uso obligatorio de TelePASE
Para evitar que el registro del vehículo sea derivado a la Justicia de Faltas provincial y se transforme en una multa formal, los automovilistas deberán saldar sus pasadas pendientes de forma virtual. Cabe recordar que el uso del dispositivo TelePASE es obligatorio para circular por la traza y que existen puntos de cobro donde funciona como único medio de pago, como los peajes sin barrera de Gutiérrez (km 31) y del acceso a Villa Elisa (km 41).
- Paso a paso para pagar pasadas pendientes: El usuario debe ingresar al portal oficial pagopatente.com.ar, colocar el dominio (patente) del vehículo y presionar "enviar". El sistema desplegará el monto acumulado en AUBASA y permitirá saldar la deuda en el momento de forma 100% online.
- Plazo de reclamos o fallas en TelePASE: Si el conductor cuenta con el dispositivo habilitado pero el pago no se registró por un inconveniente técnico, tiene un lapso de 30 días para comunicarse con el Call Center (0800-666-8353) o mediante el asistente virtual AUBOT (11-3931-2406) para revisar el caso.
- Procedimiento de descargo formal: Vencido el plazo de 30 días hábiles sin haber cancelado el pago, el acta de infracción se gira al juzgado de Faltas competente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires bajo el Decreto 532/09. En esta instancia, la determinación de la sanción y la recepción de descargos o comprobantes de pago corresponde exclusivamente a las autoridades provinciales y no a la empresa AUBASA.