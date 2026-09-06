Nueva multa de hasta $684.300 por esta infracción en autopistas y rutas de Buenos Aires

La empresa que administra una de las vías más utilizadas para entrar y salir de la Capital Federal anunció la implementación de multas por evadir peajes

La empresa concesionaria AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S.A.) anunció que a partir del próximo 15 de septiembre de 2026 comenzará a sancionar de manera estricta la evasión en el pago de peajes a lo largo de la Autopista Buenos Aires–La Plata y las rutas del Corredor Atlántico. La medida alcanza tanto a las estaciones tradicionales con cabinas como a las vías automáticas y pasos del sistema Free Flow (sin barreras). Quienes cometan la falta y no regularicen su deuda en el plazo estipulado recibirán sanciones económicas que van de las 100 a las 300 Unidades Fijas (UF), lo que representa montos que pueden alcanzar hasta los $684.300 según los valores provinciales vigentes.

Las infracciones serán registradas automáticamente mediante el sistema de cámaras de supervisión de la traza. No obstante, la compañía dispuso un periodo de gracia para que los conductores puedan subsanar la falta sin recibir la penalización de tránsito: los usuarios contarán con un plazo de 30 días hábiles posteriores al paso para abonar los pases adeudados a través de las plataformas digitales habilitadas.

AUBASA comenzará a cobrar multas a quienes no paguen el peaje al pasar por sistema sin cabina

Peajes en Autopista Buenos Aires-La Plata: cómo regularizar la deuda, el trámite online y el uso obligatorio de TelePASE

Para evitar que el registro del vehículo sea derivado a la Justicia de Faltas provincial y se transforme en una multa formal, los automovilistas deberán saldar sus pasadas pendientes de forma virtual. Cabe recordar que el uso del dispositivo TelePASE es obligatorio para circular por la traza y que existen puntos de cobro donde funciona como único medio de pago, como los peajes sin barrera de Gutiérrez (km 31) y del acceso a Villa Elisa (km 41).