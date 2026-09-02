Corte total durante 25 días en una de las rutas nacionales más transitadas del país

Este jueves se pondrán en marcha las tareas de reparación del puente sobre el arroyo Pindapoy Grande, en la traza de la Ruta Nacional 14

A partir de este jueves 3 de septiembre, a las 7:00 de la mañana, la Ruta Nacional 14 permanecerá totalmente cortada al tránsito a la altura del kilómetro 788,16, en las inmediaciones de la localidad misionera de San José. La interrupción se debe al inicio urgente de las obras de reparación sobre el puente que cruza el arroyo Pindapoy Grande, un punto neurálgico para el flujo comercial del Mercosur. Según informaron las autoridades viales y policiales, los trabajos demandarán un plazo estimado de 25 días corridos, aunque el período exacto estará sujeto a las condiciones meteorológicas y a la evolución técnica de las tareas, tras la postergación sufrida a inicios de semana por las intensas lluvias caídas en la región.

Ante la magnitud del bloqueo en una vía estratégica, Gendarmería Nacional se apostará sobre la traza nacional, mientras que la Policía de Misiones desplegará un operativo especial en los accesos a la localidad de Apóstoles, rutas provinciales, vías de tierra y corredores escolares. Se reforzará la presencia de agentes durante las franjas horarias de mayor tráfico —principalmente a la mañana y al atardecer— para coordinar la circulación y evitar accidentes. Debido a que los desvíos obligatorios combinan tramos asfaltados con sectores terrados destinados al tránsito pesado, las autoridades aconsejaron a los automovilistas y choferes de carga planificar sus itinerarios con mayor margen de tiempo.

Corte en la Ruta Nacional 14: cómo funcionarán los desvíos obligatorios en San José, Misiones

Las fuerzas de seguridad coordinaron las rutas alternativas para garantizar la circulación entre Misiones y Corrientes mientras dure la reparación del viaducto: