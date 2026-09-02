Los mejores cafés de Argentina: cuándo y dónde es la gala con aval internacional

Tras un largo proceso que se extendió a lo largo y ancho de Argentina, en los próximos días se entregarán los premios a las mejores cafeterías del país

El mercado del café de especialidad en la Argentina atraviesa su época dorada, consolidando espacios donde la gastronomía, el diseño y la búsqueda por la taza perfecta se entrelazan. En ese contexto, el próximo martes 15 de septiembre, desde las 18 en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero, se llevará a cabo la gala de entrega de premios de The Best Coffee Shops Argentina 2026. La ceremonia fue definida por la organización como "una noche para reconocer el talento, la pasión y a quienes hacen grande nuestra industria", en un encuentro que cuenta con el respaldo internacional de The World’s 100 Best Coffee Shops, la prestigiosa organización global encargada de confeccionar la nómina con los establecimientos más destacados del planeta.

El certamen reunió a un total de 381 candidatos postulados en representación de todas las provincias del país, abarcando desde barras urbanas de especialidad hasta restaurantes, hoteles y espacios con experiencias gastronómicas ultra-premium. El proceso de selección combinó una votación masiva realizada por miles de usuarios y amantes del café junto con la evaluación exhaustiva de un jurado de notables que auditó minuciosamente a cada establecimiento participante para garantizar una selección justa y representativa.

The Best Coffee Shops Argentina 2026: los criterios de evaluación para elegir a las mejores cafeterías

Para identificar a los ganadores entre los cientos de postulantes de todo el territorio nacional, los auditores y jurados especializados analizaron las propuestas bajo un conjunto integral de estándares de calidad e innovación:

Calidad del café y consistencia: Evaluación técnica de la materia prima, perfiles de tueste, extracción y el mantenimiento de la excelencia en cada taza servida.

Baristas y capacitación: Formación profesional de los equipos de trabajo, destreza técnica, conocimiento del producto y atención sensorial.

Servicio al cliente y hospitalidad: Cordialidad, dinamismo y calidad en la experiencia global del consumidor dentro del local.

Ambiente y atmósfera: Arquitectura, confort, diseño de interiores y la generación de una identidad espacial atractiva.

Comida y pastelería: Nivel gastronómico del menú de acompañamiento y maridaje adaptado a la propuesta cafetera.

Innovación y comunidad: Desarrollo de nuevos formatos, impacto social, creación de comunidad local y adopción de prácticas de sostenibilidad ambiental.

El jurado de expertos para The Best Coffee Shops Argentina 2026

La responsabilidad de definir a los ganadores recayó sobre un comité técnico conformado por referentes históricos del barismo, tostadores, formadores y catadores certificados del ámbito local: