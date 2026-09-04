La tienda oficial de Nike ofrece zapatillas, botines y ropa de fútbol con descuentos de hasta 50%. Los precios de las principales ofertas

El outlet de Nike ofrece en septiembre una selección de zapatillas, botines, camisetas y ropa deportiva con descuentos de hasta el 50% en la tienda oficial online de la marca en Argentina. La sección "Oportunidades" reúne productos para hombres, mujeres y chicos, con precios rebajados en distintas categorías.

Las mayores promociones se encuentran en calzado y artículos de fútbol, aunque también hay prendas de running, entrenamiento y moda. Los descuentos parten de alrededor del 30% y llegan hasta el 50% en determinados productos.

Zapatillas y botines Nike en oferta: cuáles tienen hasta 50% de descuento

Dentro de la sección de calzado se pueden encontrar modelos con rebajas de hasta la mitad del precio de lista. Entre las principales oportunidades aparecen:

Nike Charge Suede: $129.999 → $64.999 (-50%)

$129.999 → $64.999 (-50%) Nike Downshifter 13: $149.999 → $74.999 (-50%)

$149.999 → $74.999 (-50%) Nike Terra Manta: $149.999 → $74.999 (-50%)

$149.999 → $74.999 (-50%) Nike Flex Experience Run 12: $154.999 → $77.499 (-50%)

$154.999 → $77.499 (-50%) Nike Field General: $164.999 → $82.499 (-50%)

$164.999 → $82.499 (-50%) Nike Terra Manta para hombre: $179.999 → $89.999 (-50%)

$179.999 → $89.999 (-50%) Nike SB Blazer Low Pro GT: $179.999 → $89.999 (-50%)

Los modelos corresponden a distintas categorías de uso, desde zapatillas de running hasta alternativas de moda y calzado urbano. La disponibilidad depende de los talles y colores que permanezcan en stock.

También aparecen modelos con descuentos inferiores al 50%. Por ejemplo, la Nike Air Max Dn para mujer figura a $221.999, desde $369.999, con una rebaja del 40%.

Por su parte, el fútbol concentra algunas de las principales rebajas de la sección de Oportunidades. La oferta incluye botines para diferentes superficies.

Entre los modelos con mayores descuentos se encuentran:

Nike Phantom GX 2 Academy FG: $199.999 → $99.999 (-50%)

$199.999 → $99.999 (-50%) Nike Mercurial Vapor 16 Academy FG: $199.999 → $109.999 (-45%)

$199.999 → $109.999 (-45%) Nike Tiempo Legend 10 Club FG/MG: $119.999 → $71.999 (-40%)

$119.999 → $71.999 (-40%) Nike Phantom GX 2 Club FG : $129.999 → $77.999 (-40%)

: $129.999 → $77.999 (-40%) Nike Mercurial Vapor 16 Pro TF: $299.999 → $179.999 (-40%)

$299.999 → $179.999 (-40%) Nike Tiempo Legend 10 Pro TF: $289.999 → $173.999 (-40%)

El Nike Phantom GX 2 Academy FG es uno de los productos con mayor descuento dentro de la categoría: su precio pasó de $199.999 a $99.999.

La oferta contempla modelos diseñados para distintas superficies, por lo que el tipo de cancha es un factor a tener en cuenta antes de elegir el producto.

Camisetas de fútbol Nike y ropa deportiva: cuáles tienen las mejores rebajas

La sección de fútbol también incluye camisetas y shorts de equipos y selecciones con descuentos de hasta 50%. Entre las alternativas que aparecen en oferta se encuentran:

Nike Total 90 Camiseta de Fútbol: $179.999 → $89.999 (-50%)

$179.999 → $89.999 (-50%) Uruguay 2024/25 Stadium Home: $129.999 → $64.999 (-50%)

$129.999 → $64.999 (-50%) Uruguay visitante 2024/25 Stadium Short: $84.999 → $42.499 (-50%)

$84.999 → $42.499 (-50%) Atlético de Madrid 2025/26 Match alternativa: $199.999 → $99.999 (-50%)

$199.999 → $99.999 (-50%) FC Barcelona 2025/26 Match alternativa: $199.999 → $119.999 (-40%)

$199.999 → $119.999 (-40%) Atlético de Madrid 2025/26 Stadium: $149.999 → $97.499 (-35%)

$149.999 → $97.499 (-35%) Inter de Milán 2025/26 Stadium: $149.999 → $97.499 (-35%)

En este segmento, la camiseta Nike Total 90, la camiseta local de Uruguay y el short visitante de la selección uruguaya aparecen entre los productos con una rebaja del 50%.

La liquidación también alcanza a prendas de entrenamiento, running y moda. En esta categoría se encuentran productos con descuentos de entre 30% y 50%. Algunas de las mayores rebajas son:

Nike Club Henley Remera de Moda para Hombre: $109.999 → $54.999 (-50%)

$109.999 → $54.999 (-50%) Nike Project F.R.O.G. Chaleco: $319.999 → $159.999 (-50%)

$319.999 → $159.999 (-50%) Nike Sportswear Club Campera: $479.999 → $287.999 (-40%)

$479.999 → $287.999 (-40%) Nike Remera de Running: $79.999 → $47.999 (-40%)

$79.999 → $47.999 (-40%) Nike Short de Fútbol: $69.999 → $41.999 (-40%)

$69.999 → $41.999 (-40%) Jordan Flight Mountainside Sherpa Buzo: $249.999 → $149.999 (-40%)

La campera Nike Sportswear Club se encuentra entre las prendas de mayor precio dentro de esta selección, mientras que las remeras y shorts ofrecen alternativas de menor valor.

Las ofertas de Nike para chicos

El catálogo de Oportunidades también incluye calzado e indumentaria infantil. Entre los productos con mayores descuentos figuran:

Nike Dunk Low x LEGO Collection: $219.999 → $109.999 (-50%)

$219.999 → $109.999 (-50%) Nike Field General: $164.999 → $82.499 (-50%)

$164.999 → $82.499 (-50%) Nike Killshot 2: $154.999 → $77.499 (-50%)

$154.999 → $77.499 (-50%) Nike Jr. Tiempo Legend 10 Academy TF: $129.999 → $77.999 (-40%)

$129.999 → $77.999 (-40%) Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy Kylian Mbappé TF: $169.999 → $110.499 (-35%)

$169.999 → $110.499 (-35%) Nike Air Force 1 LV8: $219.999 → $142.999 (-35%)

También hay accesorios deportivos y mochilas dentro de la sección, aunque no todos los productos alcanzan los mismos porcentajes de descuento.

Cómo encontrar los mayores descuentos de Nike

Las ofertas están agrupadas dentro de la sección Oportunidades de Nike Argentina. Allí se pueden consultar los productos disponibles y utilizar los filtros por categoría, género y actividad.

Una alternativa para encontrar rápidamente las mayores rebajas es ordenar el catálogo según el porcentaje de descuento. De esta manera, los productos con 50% de descuento aparecen entre las primeras opciones.

Los precios publicados corresponden al catálogo online de Nike Argentina y pueden modificarse de acuerdo con la disponibilidad. En productos de liquidación, además, un determinado talle puede agotarse aunque el modelo continúe publicado.

Por este motivo, el precio y el descuento deben verificarse al momento de realizar la compra.