El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional incluye nuevas herramientas para reforzar la protección de recursos estratégicos e infraestructura

El presidente Javier Milei anunció este jueves en cadena nacional que endurecerá las sanciones y penas para aquellas compañías que actúen en las Islas Malvinas sin la autorización de la Argentina y que, además, dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego.

El mandatario también confirmó una serie de medidas que enviará al Congreso para resguardar la soberanía en las Islas Malvinas.

"Esta misma noche, estaré firmando un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley, contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo argentino. Fortaleceremos los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para facilitar las sanciones contra las empresas que lleven adelante estas acciones, así como sus accionistas, directores y proveedores", subrayó el mandatario.

"Inhabilitaremos en territorio argentino a las empresas vinculadas, directa e indirectamente, con proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina", remarcó.

Milei anunció una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluirá nuevas herramientas para reforzar la protección de los recursos estratégicos y la infraestructura del país. "Mandaré al Congreso con carácter urgente, un proyecto de Defensa de la soberanía nacional", advirtió.

Según explicó, la iniciativa tendrá tres ejes principales. En primer lugar, el Gobierno buscará modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas, especialmente aquellas relacionadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas.

"Esta ley modificará la ley 26.659, para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vincualdas a operaciones no autorizadas. Los proveedores recibirán las mismas penas que las empresas que los contratan. No podrán trabajar en el territorio argentino. Y se aplicará la aplicación del juicio en ausencia. Extenderemos este régimen a otros trabajos en las islas que atenten contra nuestros recursos naturales", sostuvo.

"En segundo lugar, la ley creará el Consejo de Seguridad nacional, que definirá una política de seguridad nacional obligatoria a todo el Estado. Establecerá un marco para la protección de la Nación", señaló.

En segundo término, el proyecto contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, "que definirá una política de seguridad nacional obligatoria a todo el Estado y establecerá un marco para la protección de la Nación", señaló. El organismo también establecerá un marco para la protección de infraestructura crítica, además de medidas vinculadas con la seguridad aeroespacial y marítima.

Por último, Milei adelantó que el Gobierno pedirá al Congreso "que le otorgue al Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente actores que amenacen nuestra seguridad nacional", agregó.

"Tomar estas medidas para la defensa de la soberanía solo es posible gracias a haber rescatado a Argentina del pozo en el que nos encontrábamos", concluyó.

Una nueva base naval en Tierra del Fuego

Durante el anuncio, el Presidente también anticipó que se ampliarán los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. "Firmaremos un DNU para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de Argentina", aseguró.

Según Milei, el proyecto estará acompañado por un incremento de las capacidades de telecomunicaciones y tendrá como objetivo fortalecer la presencia argentina en el extremo sur del país.

El mandatario sostuvo que la nueva infraestructura permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico estratégico del Atlántico Sur y reforzar su proyección geopolítica en una región que consideró clave para el futuro nacional.

También pidió al arco político encolumnarse detrás de la causa: "Este tema demanda que dejemos las armas a un lado y nos mostremos unidos. Quiero invitar a toda la dirigencia política a sumarse a este reclamo. Porque este reclamo es justo. Las islas son nuestras. Y porque son indispensables para la proyección de Argentina en las próximas décadas".

Una por una, estas son las medidas que anunció Javier Milei

El Gobierno anunció una serie de medidas destinadas a reforzar la estrategia argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas y aumentar las sanciones contra empresas que desarrollen actividades vinculadas con la explotación de recursos en el territorio bajo ocupación británica.

Entre las principales iniciativas se encuentran:

Decreto para agilizar sanciones: Milei firmará un decreto para acelerar los procedimientos previstos en la Ley 26.659, que establece sanciones contra empresas involucradas en la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas bajo ocupación británica.

Mayor control sobre las empresas: Se pondrá en marcha un mecanismo de detección temprana e intercambio de información para identificar y facilitar sanciones contra compañías, accionistas, directores y proveedores que participen en esas actividades.

Inhabilitación en Argentina: Las empresas que intervengan, de manera directa o indirecta, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina quedarán impedidas de operar en territorio nacional.

Más recursos para Defensa: El Gobierno ampliará el presupuesto del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades de telecomunicaciones.

Nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: El Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley que tendrá tres ejes principales: