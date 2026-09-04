River dejó atrás el nombre Mas Monumental y vuelve a llamarse Monumental mientras prepara un nuevo acuerdo comercial para su estadio desde 2027

El club planea ampliar el Estadio Monumental a más de 100.000 espectadores y techarlo, inversión de u$s145M con nuevo naming y eventos.

River firmó con Live Nation por u$s110M: u$s30M base por nuevo naming desde 2027 y u$s80M por 120 recitales.

El Estadio Monumental de River Plate recupera su nombre, tras rescindir el club el acuerdo de naming con ChangoMás (Grupo GDN).

El estadio de River Plate dejó de llamarse Mas Monumental desde el 1 de septiembre, luego de que Dorinka, sociedad perteneciente al Grupo de Narváez y propietaria de la cadena de supermercados ChangoMás, resolviera rescindir de manera anticipada el contrato que había permitido incorporar la marca al nombre del estadio.

De esta manera, el escenario ubicado en Núñez vuelve a ser identificado como Monumental, mientras el club avanza con una nueva etapa comercial vinculada al nombre del estadio. El próximo acuerdo de naming todavía no está definido y, según la planificación vigente, su negociación formal comenzará a partir de enero de 2027.

El cambio se produce en el marco de una serie de acuerdos comerciales que River puso en marcha para financiar las distintas etapas de remodelación y modernización del estadio. El contrato que vinculó al club con el Grupo GDN había sido firmado en abril de 2022 y contemplaba originalmente un plazo de siete años.

Cuánto pagó el Grupo GDN por el nombre del estadio

En abril de 2022, River firmó un contrato por u$s20 millones con el Grupo GDN, en un acuerdo que establecía que el estadio pasaría a denominarse Mas Monumental. El convenio tenía una duración prevista de siete años, por lo que debía mantenerse vigente hasta abril de 2029.

Los fondos aportados por la compañía fueron destinados a financiar aproximadamente el 50% de las obras estructurales que se realizaron en el estadio. El proceso de remodelación incluyó modificaciones destinadas a incrementar la capacidad y actualizar diferentes sectores del escenario deportivo.

Como resultado de esa primera etapa, el Monumental alcanzó una capacidad de 85.018 espectadores, lo que permitió a River disponer del estadio con mayor capacidad de Sudamérica.

La incorporación de una marca al nombre del estadio formó parte de una estrategia comercial que buscó vincular los ingresos derivados del naming con el financiamiento de las obras. Sin embargo, el acuerdo con el Grupo GDN finalizó antes de la fecha originalmente prevista.

La decisión de rescindir anticipadamente el contrato llevó al club a buscar una nueva estructura comercial para el naming del estadio y a avanzar, al mismo tiempo, con acuerdos relacionados con recitales y otros eventos.

River cedió la negociación del nuevo naming

En febrero de 2026, River otorgó los derechos de negociación de un nuevo naming right a Live Nation, junto con las productoras DF Entertainment y Dale Play Live.

El acuerdo contempla un período de diez años y establece un monto total de u$s110 millones más IVA. De esa cifra, u$s80 millones están vinculados a la realización de 120 recitales durante la vigencia del contrato, mientras que los otros u$s30 millones corresponden al monto base que Live Nation garantiza por la gestión comercial del naming del estadio.

La estructura permite que Live Nation busque una empresa interesada en asociar su marca al nombre del estadio. En caso de conseguir una propuesta superior a los u$s30 millones establecidos como base y que River apruebe la operación, el excedente será distribuido entre el club y la compañía encargada de gestionar el acuerdo.

De esta forma, el contrato firmado por River contempla dos fuentes comerciales diferenciadas. Por un lado, los ingresos derivados de los recitales y eventos musicales. Por otro, los recursos que puedan generarse mediante la incorporación de una nueva marca al nombre del estadio.

Cuándo se podrá definir el nuevo nombre del Monumental

Aunque Live Nation ya puede mantener conversaciones preliminares con empresas interesadas, la negociación formal del nuevo naming comenzará el 1 de enero de 2027, fecha establecida para el inicio del acuerdo comercial firmado con River.

Por ese motivo, durante los últimos meses circularon distintas versiones sobre posibles compañías que podrían ocupar el lugar que dejó ChangoMás. Sin embargo, hasta el momento no existe un acuerdo confirmado con una nueva marca.

Una de las empresas mencionadas fue BYD, fabricante automotriz de origen chino. La posibilidad de que la compañía se convirtiera en la nueva denominación comercial del estadio fue descartada por fuentes oficiales de River.

Desde el club señalaron que existió una reunión con representantes de BYD, pero indicaron que el encuentro estuvo relacionado con otros asuntos comerciales y que no se abordó una propuesta vinculada con el naming del Monumental.

Por lo tanto, el estadio no tendrá una nueva denominación comercial durante los próximos meses. La búsqueda de una marca podrá avanzar durante este período mediante contactos y conversaciones, pero el proceso formal comenzará a partir del primer día de 2027.

Hasta que exista un nuevo acuerdo, el nombre utilizado será nuevamente Monumental.

El nuevo proyecto para ampliar el estadio

La nueva etapa comercial de River está vinculada además con el proyecto de modernización que el club presentó durante 2025. Después de completar la remodelación que llevó la capacidad del estadio a más de 85.000 espectadores, la institución anunció un nuevo plan que contempla la construcción de un techo integral y una ampliación de la capacidad por encima de los 100.000 aficionados.

El proyecto tiene un presupuesto superior a u$s145 millones y constituye una nueva fase dentro del proceso de transformación del estadio.

La obra fue adjudicada formalmente a Grupo ENG S.A. y cuenta con la dirección de Schlaich Bergermann Partner (SBP), firma alemana especializada en estructuras y proyectos de infraestructura deportiva.

El plazo previsto para la ejecución es de aproximadamente tres años. De acuerdo con el cronograma establecido, la obra tendría su finalización prevista para 2029.

Uno de los aspectos contemplados en el proyecto es que River pueda continuar utilizando el estadio como local durante el período de construcción. De esta manera, el club no tendría que trasladar de manera permanente sus partidos a otro escenario mientras avanzan los trabajos.

La ampliación permitirá incrementar nuevamente la cantidad de espectadores y generará nuevos espacios destinados a actividades comerciales, palcos y eventos.

Cómo financiará River las nuevas obras

River diseñó un esquema financiero específico para afrontar el costo del proyecto sin utilizar recursos destinados al funcionamiento del plantel profesional.

El plan contempla un crédito de largo plazo con un período de devolución de diez años y tres años de gracia. El esquema establece que el repago estará vinculado a los ingresos adicionales que genere la infraestructura una vez terminadas las obras.

Entre las fuentes previstas aparecen la mayor recaudación por venta de entradas, los ingresos provenientes de los nuevos sectores comerciales y palcos, los eventos que se realicen en el estadio y el futuro contrato de naming.

El incremento de la capacidad constituye uno de los principales componentes del modelo financiero. Una vez finalizados los trabajos, River contará con una mayor cantidad de localidades disponibles para sus partidos y podrá incrementar los ingresos vinculados al ticketing.

A esto se sumarán los recursos provenientes de recitales y otros eventos. El acuerdo con Live Nation establece precisamente una cantidad de 120 recitales durante un período de diez años, lo que incorpora una fuente adicional de ingresos para el club.

El naming del estadio también forma parte de la estructura. Los u$s30 millones garantizados por Live Nation representan la base del acuerdo comercial para gestionar la incorporación de una nueva marca, mientras que una eventual propuesta superior permitiría generar ingresos adicionales.

El Monumental volverá a utilizar su nombre histórico

La salida anticipada de ChangoMás modifica nuevamente la denominación comercial del estadio de River. El escenario había comenzado a utilizar oficialmente el nombre Mas Monumental después del acuerdo firmado en 2022 con el Grupo GDN.

La rescisión anticipada del contrato hizo que esa denominación dejara de utilizarse desde el 1 de septiembre de 2026.

River, mientras tanto, mantiene vigente el acuerdo con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live para la organización de recitales y la gestión futura del naming. El contrato tendrá una duración de diez años y comenzará formalmente el 1 de enero de 2027.

Hasta esa fecha, no existe una nueva marca confirmada para acompañar el nombre del estadio.

El proceso de búsqueda se desarrollará en paralelo con el avance del proyecto de ampliación y techado. La institución prevé que las nuevas obras finalicen en 2029 y que su financiamiento se sostenga mediante los ingresos adicionales generados por una mayor capacidad, los nuevos espacios comerciales, los eventos y el futuro contrato de naming.

Por ahora, el estadio ubicado en Núñez recupera su denominación tradicional. Luego de poco más de cuatro años bajo el nombre Mas Monumental, River vuelve a jugar en el Monumental, mientras se prepara una nueva etapa comercial y edilicia que tendrá como objetivo ampliar su capacidad por encima de los 100.000 espectadores.