La asistencia a una persona mayor en su propia casa es una preocupación de muchas familias, por lo que hay que analizar los costos que involucra

Considerar el valor por hora de agencias especializadas o la necesidad de enfermería especializada puede elevar el gasto mensual por encima de los $4,8 millones.

El costo real de la cobertura domiciliaria depende de los turnos, reemplazos y francos necesarios, ya que una sola persona no puede cubrir legalmente todas las horas de la semana.

Contratar a una cuidadora de adultos mayores para asistencia permanente las 24 horas requiere un presupuesto superior a los $3 millones mensuales.

Contratar a una persona para cuidar a un adulto mayor algunas horas por día ya representa un gasto importante para una familia. Pero cuando la persona necesita asistencia permanente, las 24 horas y también los fines de semana, la cuenta se dispara: la cobertura domiciliaria puede superar los $3 millones mensuales. Cuánto cobra una cuidadora por hora, cuánto cuesta una jornada completa y cuál es el verdadero presupuesto para tener atención permanente.

Cuidar a un adulto mayor en su propia casa se convirtió en una de las principales preocupaciones de miles de familias argentinas. En tal sentido, la posibilidad de que una persona permanezca en su hogar, conserve sus rutinas y tenga cerca a sus familiares suele ser la alternativa preferida frente a una residencia geriátrica. Sin embargo, esa decisión puede tener un costo cada vez más elevado.

En tal sentido, la primera pregunta suele ser cuánto cobra una cuidadora por hora, pero esa cuenta puede resultar engañosa, ya que una cosa es contratar a una persona durante cuatro horas por día para acompañar a un adulto mayor y otra muy diferente es necesitar una cuidadora durante toda la jornada.

Pero este escenario cambia por completo cuando la persona no puede permanecer sola y necesita cobertura las 24 horas, incluidos sábados, domingos y feriados, ya que una sola persona no alcanza y hay que organizar turnos, contratar varios cuidadores y prever francos, vacaciones y reemplazos.

Una rápida cuenta termina con la conclusión que es contundente: mantener una cobertura domiciliaria permanente puede demandar más de $3 millones por mes.

Cuánto cobra una cuidadora de adultos mayores por hora

Las personas que realizan asistencia y cuidado no terapéutico de adultos mayores están comprendidas dentro del régimen de Personal de Casas Particulares, bajo la categoría que se denomina "Asistencia y cuidado de personas" e incluye el cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores. De acuerdo con la escala vigente desde el 1 de agosto de 2026, una cuidadora tiene los siguientes valores mínimos:

-El valor por hora con retiro base es de $4.072.38, en tanto que el salario mensual suma $514.903. En cambio, si es sin retiro, la hora pasa a $4.520 y el salario mensual a $569.593.

La diferencia entre ambas modalidades es importante, ya que la cuidadora con retiro cumple su jornada y vuelve a su domicilio, en cambio la persona sin retiro reside en la vivienda donde trabaja.

Pero hay una aclaración fundamental para las familias que buscan atención permanente: una cuidadora sin retiro tampoco está disponible las 24 horas del día. Tiene horarios de trabajo y períodos de descanso, por lo que contratar a alguien "cama adentro" no resuelve automáticamente la necesidad de una vigilancia permanente.

Si la necesidad de la familia comienza con una asistencia parcial, es decir que una persona que acompañe al adulto mayor durante cuatro horas diarias, cinco días por semana y tomando como referencia el valor mínimo de $4.072,38 por hora, el cálculo equivale aproximadamente a 20 horas semanales o 86,67 horas mensuales promedio, por lo que salario estimado es de $352.940 por mes. A esto hay que sumar los costos vinculados con la registración laboral.

En tal sentido, ARCA establece aportes, contribuciones y ART según la cantidad de horas trabajadas. Para trabajadores activos mayores de 18 años que cumplen 16 horas semanales o más, los valores publicados para junio de 2026 totalizan $38.956,35, aunque una parte corresponde al aporte a cargo del trabajador y otra a las obligaciones del empleador. Por eso, al calcular el verdadero costo para una familia es necesario distinguir entre el salario y las obligaciones patronales.

En definitiva, en una contratación parcial, el gasto mensual directo puede superar los $370.000, antes de considerar aguinaldo, vacaciones y eventuales reemplazos.

Cuánto cuesta una cuidadora ocho horas por día

Una cobertura durante ocho horas diarias ya representa prácticamente una jornada completa. Tomando cinco días por semana, son unas 40 horas semanales y aproximadamente 173 horas mensuales. Con esta carga horaria, el cálculo sobre el valor mínimo vigente arroja una remuneración cercana a $705.879 por mes, pero con los costos laborales correspondientes, el gasto directo se acerca a $725.000 mensuales.

Pero esa no es necesariamente la cuenta final, ya que mantener esa contratación durante todo el año también debe prever el aguinaldo, que si es distribuido mensualmente, el sueldo anual complementario representa aproximadamente una reserva adicional equivalente a un doceavo de las remuneraciones anuales. Por eso, el costo promedio mensual anualizado para una cuidadora de jornada completa puede acercarse a los $780.000 por mes

El gran problema: qué pasa cuando se necesita atención todos los días

Hasta aquí, los cálculos corresponden a jornadas parciales o completas durante determinados días, pero la situación cambia radicalmente cuando el adulto mayor necesita asistencia también los sábados y domingos, ya que una cobertura de ocho horas durante los siete días de la semana equivale a 56 horas semanales.

La primera cuestión a tener en cuenta es que una sola persona no puede trabajar indefinidamente todos esos días sin respetar los descansos y condiciones laborales correspondientes, es por ello que la familia debe organizar reemplazos, ya que en la práctica, la cobertura de todos los días puede requerir más de un cuidador y cuanto más se amplían los horarios, más crece el presupuesto.

Una cobertura de 12 horas diarias durante los siete días de la semana equivale a 84 horas semanales y unas 364 horas mensuales promedio, que si se toma el valor mínimo de $4.072,38 por hora, el costo salarial teórico ronda $1,48 millón por mes, pero con las obligaciones laborales correspondientes, el gasto supera los $1,5 millón mensuales.

Pero hay un punto fundamental: una sola persona no puede cubrir legalmente y de manera razonable esa cantidad de horas, por lo que la familia deberá organizar distintos turnos y es por eso que el costo real dependerá de la cantidad de cuidadores necesarios y de cómo se cubran los francos.

El dato más fuerte: cuánto cuesta tener cuidado las 24 horas

La cobertura permanente es otro nivel de gasto, ya que un adulto mayor que no puede estar solo requiere unas 168 horas de cobertura por semana, por lo que el cálculo mensual promedio equivale a aproximadamente 728 horas, que si se toma exclusivamente el valor mínimo de $4.072,38 por hora, el costo salarial teórico de cubrir todas esas horas es de casi 3 millones de pesos por mes. Este es el primer número impactante, pero todavía no es el costo total. El costo total puede superar los $3 millones por mes

Partiendo de un costo salarial teórico de casi $2,965 millones para cubrir las 728 horas mensuales, hay que agregar los costos laborales vinculados a cada trabajador y también hay que considerar el aguinaldo, que si se hace la provisión mensual equivalente, esta ronda los 247.000 pesos.

De esta forma, solamente considerando la remuneración por las horas cubiertas y una reserva para el aguinaldo, el presupuesto supera los $3,2 millones mensuales.

permanente debería prever un presupuesto de: Y esa cifra puede aumentar ya que una cobertura real de 24 horas no consiste simplemente en multiplicar una tarifa por 728 horas, pues hay que contratar personas diferentes, respetar descansos y organizar reemplazos y también habrá vacaciones y posibles ausencias.

Llegado este punto, conviene hacer una aclaración fundamental: ese valor es el mínimo fijado por dicho Régimen, pero si se toma en cuenta el valor publicado por una agencia que presta esta tipo de servicios, como es el caso de Zolvers, el número actual es de unos $6.000 la hora para una jornada de 8 horas diarias, lo cual indica una diferencia del ordel del 50 por ciento, por lo que si se toma en cuenta este precio se estaría hablando de unos $4.8 millones por mes.

Cuidadora no es lo mismo que enfermera

Hay otra diferencia que puede modificar considerablemente el presupuesto es que dla categoría de Personal de Casas Particulares corresponde al cuidado no terapéutico. Es decir, una cuidadora puede acompañar y asistir al adulto mayor en actividades cotidianas, pero no necesariamente puede reemplazar a un profesional de la salud y los costos pueden ser superiores.

Por eso, antes de contratar, la familia debe definir exactamente qué tipo de asistencia necesita la persona mayor e incluso plantear la opción de un hogar geriátrico. Aquí la pregunta sería si es más barato que un geriátrico.

La respuesta depende del nivel de asistencia, pues para una persona que necesita cuatro o seis horas diarias de acompañamiento, el cuidado domiciliario puede resultar una alternativa más flexible, pero cuando se necesitan 12 o 24 horas de cobertura, la ecuación cambia completamente, ya que una atención permanente puede superar los $3 millones mensuales, una cifra que obliga a muchas familias a comparar esa alternativa con el costo de una residencia geriátrica. Sin embargo, la decisión no es solamente económica.

Para muchas personas mayores, permanecer en su casa representa un beneficio emocional muy importante por la cercanía con sus objetos, sus vecinos y su familia puede ser decisiva.